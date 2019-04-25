15 доказательств того, что в мире есть еще вещи, которых мы не видели

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Кажется, сейчас нас уже ничем не удивить. В век интернета, когда каждый день находится что-то новое и необычное, сказать «вау» уже появляется все меньше и меньше поводов. Однако кто ищет, тот всегда найдет. И эта статья как раз состоит из фотографий, при взгляде на которые невольно вырывается «Ух ты!»

AdMe.ru удивляется вместе с вами. А если и у вас есть подобные фотографии, поделитесь с нами в комментариях. Может быть, именно их мы включим в следующую подборку.

Улитка с осиным гнездом на раковине

Это дерево было сплетено, пока росло

Колесо обозрения London Eye идеально совпало с окном

Сколько же в нем перчиков?

Бревно, которое похоже на крокодила больше, чем сам крокодил

Для тех, кто не знает, как выглядит горнолыжный спуск летом

Суперпрямой банан

Роза с двумя сердцевинами

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Что-то тут не так

Тень выглядит как еще одна пара очков

Вулкан Сент-Хеленс до и после извержения

Вы можете увидеть Сатурн, если знаете, где его искать. Фото сделано в 7 утра

Этот мальчик настолько хорош, что природа отметила его лайком

Котик с большими пальцами