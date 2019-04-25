15 доказательств того, что в мире есть еще вещи, которых мы не видели
Кажется, сейчас нас уже ничем не удивить. В век интернета, когда каждый день находится что-то новое и необычное, сказать «вау» уже появляется все меньше и меньше поводов. Однако кто ищет, тот всегда найдет. И эта статья как раз состоит из фотографий, при взгляде на которые невольно вырывается «Ух ты!»
AdMe.ru удивляется вместе с вами. А если и у вас есть подобные фотографии, поделитесь с нами в комментариях. Может быть, именно их мы включим в следующую подборку.
Улитка с осиным гнездом на раковине
Это дерево было сплетено, пока росло
Колесо обозрения London Eye идеально совпало с окном
Сколько же в нем перчиков?
Бревно, которое похоже на крокодила больше, чем сам крокодил
Для тех, кто не знает, как выглядит горнолыжный спуск летом
Суперпрямой банан
Роза с двумя сердцевинами
Необычные маргаритки
Что-то тут не так
Тень выглядит как еще одна пара очков
Вулкан Сент-Хеленс до и после извержения
Вы можете увидеть Сатурн, если знаете, где его искать. Фото сделано в 7 утра
Этот мальчик настолько хорош, что природа отметила его лайком
Котик с большими пальцами
Фото на превью bananamoonpies / reddit