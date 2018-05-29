15 доказательств того, что в мире еще осталось место для чего-то удивительного

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Хотите на минутку почувствовать себя как в детстве, когда все казалось таким интересным и необычным? Когда мы еще почти ничего не знали, и все вокруг вызывало удивление и восхищение? Тогда наша статья создана специально для вас. Мы собрали в ней все самое-самое, чтобы вы воскликнули: «Вау!»

AdMe.ru собрал для вас еще одну коллекцию потрясающих снимков. Давайте восхищаться ими вместе.

«Когда теща купила не те семена, но рассаду на дачу везти надо»

Мы всегда знали, что в кошках есть что-то божественное

«Мне 37 лет, и сегодня я понял, что это растение называют „райской птицей“, потому что оно похоже на левую картинку, а не на правую»

Где течет? Да это же граффити!

Кот выгуливает своего человека

Когда никак не ожидаешь встретить у соседей такого домашнего питомца

Так вот какие милые лапки скрываются под шерсткой

«Мой друг-программист сделал это для конкурса на работе»

Живое и мертвое дерево

Вы когда-нибудь видели, чтобы краску для волос рекламировали персонажи The Sims?

Похоже, в этом здании сделали пожарную лестницу для мышей

Ничего необычного, просто собака в шлеме

Съемка шлейфа ракеты на длинной выдержке. А мы думаем, что это Волан-де-Морт нашел Бузинную палочку

Череп, вырезанный из картофеля, который затем запекли

Может, Человека-паука играла именно она?

Бонус: что тут не так?

Ответ: на этой карте все наоборот. Вода стала сушей, а суша — водой.

Может, и у вас есть чем поделиться с нами на тему удивительных фотографий и вещей?