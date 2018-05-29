15 доказательств того, что в мире еще осталось место для чего-то удивительного
Хотите на минутку почувствовать себя как в детстве, когда все казалось таким интересным и необычным? Когда мы еще почти ничего не знали, и все вокруг вызывало удивление и восхищение? Тогда наша статья создана специально для вас. Мы собрали в ней все самое-самое, чтобы вы воскликнули: «Вау!»
AdMe.ru собрал для вас еще одну коллекцию потрясающих снимков. Давайте восхищаться ими вместе.
«Когда теща купила не те семена, но рассаду на дачу везти надо»
Мы всегда знали, что в кошках есть что-то божественное
«Мне 37 лет, и сегодня я понял, что это растение называют „райской птицей“, потому что оно похоже на левую картинку, а не на правую»
Где течет? Да это же граффити!
Кот выгуливает своего человека
Когда никак не ожидаешь встретить у соседей такого домашнего питомца
Так вот какие милые лапки скрываются под шерсткой
«Мой друг-программист сделал это для конкурса на работе»
Живое и мертвое дерево
Вы когда-нибудь видели, чтобы краску для волос рекламировали персонажи The Sims?
Похоже, в этом здании сделали пожарную лестницу для мышей
Ничего необычного, просто собака в шлеме
Съемка шлейфа ракеты на длинной выдержке. А мы думаем, что это Волан-де-Морт нашел Бузинную палочку
Череп, вырезанный из картофеля, который затем запекли
Может, Человека-паука играла именно она?
Бонус: что тут не так?
Ответ: на этой карте все наоборот. Вода стала сушей, а суша — водой.
Может, и у вас есть чем поделиться с нами на тему удивительных фотографий и вещей?
Фото на превью Gimmegimmegunshots / reddit