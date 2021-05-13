15 доказательств того, что в интернете можно найти не только дешевый тостер, но и настоящую любовь
Некоторые истории о знакомствах в интернете похожи на сценарий романтической комедии. Так, девушка сначала приняла парня за какого-то маньяка и пошла с ним в кафе, только потому что была зверски голодной. Другой красотке даже голос «того типа из „ВКонтакте“» казался противным. Но так уж сложились звезды, что она промочила ноги и согласилась на предложение подвезти до дома. А заканчивается все свадьбами. Или иногда ремонтом — эта история будет в бонусе.
Мы в AdMe.ru порадовались за людей, которые встретили свою любовь онлайн и смогли перенести ее в реальность.
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Познакомились с парнем 2,5 года назад в популярной онлайн-игре. Сервер просто огромен: куча людей из Беларуси, России, Украины и других стран. По воле случая тот матч мы выиграли и начали общаться все больше. Оказалось, что он живет в 300 км от меня, но мы в разных странах. Благодаря ему я вышла из депрессии, рассталась с парнем, который меня вечно унижал, мы прошли вместе через огромное количество его приездов ко мне, сотни билетов, море нервов и слез, тысячи обнимашек и поцелуев. И когда сейчас он лежит рядом со мной, я не верю, что из всех миллионов игроков мне попался именно он, за 300 км от меня. Спасибо судьбе и тому матчу, который изменил все. © «Подслушано» / Vk
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Один незнакомец прокомментировал мой пост в соцсети и написал в личку. Начали общаться. Однажды он сказал, что приедет ко мне. Я не верила ему до того дня, пока его самолет не приземлился в аэропорту. Он из Англии, а я живу на Филиппинах. Познакомился с моими детьми. Он очень хороший, сам вдовец с 3 взрослыми дочерями, по профессии археолог. Он сказал, что любит меня, и я чувствую, это искренне. Он мне тоже нравится. Время покажет, что принесет завтрашний день. Я счастлива, что познакомилась с ним. © Precious Quirante / Quora
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Мы жили в разных странах (Казахстан и Россия), но я собиралась в его город на концерт любимой группы, поэтому заранее искала, с кем там можно было бы погулять и кто показал бы достопримечательности. Да, я не обломилась и написала первой. Той недели, проведенной вместе, хватило, чтобы понять, что происходит что-то серьезное. В итоге спустя 2 месяца мы съехались на нейтральной территории. Прошло 2 года, мы вместе, и я до сих пор благодарю Брайана Молко и Placebo за нашу встречу. © Olga Velikodnaya / Яндекс.Кью
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В общем, это произошло 3 ноября 2016 года. Был обычный день, я лежал на кровати, и тут мне пришло уведомление в инстаграме, что кто-то лайкнул мое фото. Но я особого внимания не обратил. Утром я пошел на учебу, все было как обычно. И тут опять лайк, но в этот раз с комментарием. На фото я был в толстовке, а комментарий прислали типа «Дай толстовку, холодно». Ну, думаю, отвечу. И тут понеслось. Куча общих интересов, схожесть почти во всем. Мне безумно нравилось ее имя — София. Позвал ее гулять, вот так, спонтанно. Мы долго гуляли, общались. Я был просто в восторге от нее, вот серьезно. И понял: я влюбился. На следующий день я ей так и написал: «София, ты — моя». Ну вот теперь мы «и в горе, и в радости», как говорится. © Глеб Дмитриев / Яндекс.Кью
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Мы встретились на игре Ragnarok Online. Я была зеленым новичком, а он — главой гильдии. Гильдия у нас была дружная, а так как сервер городской, часто все вместе встречались в офлайне. Любовь началась года через 3 хорошей дружбы. © Анастасия Ахлюстина / Яндекс.Кью
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8 лет назад. Она была в США, я — во Франции. Между нами — океан. Добавьте языковой барьер. Добавьте культурный барьер. Добавьте всех людей, которые высмеивали меня за желание жениться на ней. Добавьте к этому ее сомнения, ведь она могла и не поехать ко мне во Францию. Уже почти 11 вечера, и я пишу этот пост, сидя рядом с этой девушкой. Единственная и неповторимая девушка в моей жизни. Иногда вы просто встречаете нужного человека и знаете это. Происходит это в интернете или нет, не имеет значения. © Matt Elbé / Quora
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Познакомились в интернете, общались больше года в сети, потом первый раз встретились, и пришлось опять разъехаться. Снова увиделись через полгода. А спустя еще 1,5 года он переехал в город, где я учусь. Лучше и быть не могло. © annettoday / Twitter
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Я познакомился со своей женой в сети в 1998 году. Она жила на Филиппинах, я — в США. Мы много общались по телефону. Я не знаю почему, и это трудно объяснить, но я влюбился в нее еще до того, как мы встретились. Ну а она просто любила поговорить. Не зная об этом, я отправился на Филиппины, и благодаря небольшому чуду она согласилась выйти за меня замуж. У нас скоро годовщина свадьбы, и я чувствую себя по-настоящему счастливым, потому что эта женщина выбрала меня. У нас есть 2 прекрасных ребенка. Наш путь друг к другу не был легким, но я никогда не переставал любить ее. © Jeff-Armstrong / Quora
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Как бы смешно ни звучало, мы познакомились на просторах сайта «ВКонтакте». Он полгода ждал, пока я перееду в Минск, чтобы мы смогли жить вместе: человек со стальными нервами. Вот, до сих пор любим друг друга и счастливы, что когда-то встретились в соцсети. © Daria Beznadega / Яндекс.Кью
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В 2004-м я познакомилась с мужчиной в интернете на сайте с тестами по соционике. На первой встрече в реале я сразу увидела, что он полная противоположность всему, что мне обычно нравилось в парнях. Я пошла с ним в кафе вот просто пообедать, уже мысленно забив на этот вариант. В общем, через пару месяцев стали жить вместе, сейчас дочке 13 лет. © Agatalana.C / Pikabu
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Я познакомилась со своей второй половинкой в интернете. Когда мы встретились в реале, то сразу же понравились друг другу. Вот как я поняла, что он действительно заботится обо мне: когда я собиралась в поездку на своей старой машине, он настоял, чтобы я взяла с собой его лучший набор гаечных ключей. © Nancy-Schneck / Quora
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Переписывались с парнем по «аське», ни разу не виделись. Как-то раз сижу на работе, принимаю экзамен, шел 5-й час моих мучений. Заглядываю в сообщения, а там стандартное: «Привет, как дела?» А я сижу, аж желудок в узел завязывается. Ну и поведала ему свою печаль. Он поинтересовался, где работаю, я ответила. Проходит 30 минут — и стук в дверь: «Здравствуйте, Василиса Андреевна. Можно вас на минутку?» Я удивлена, так как не знаю этого человека, но выхожу из аудитории. А он протягивает пакет: «Держи, это тебе, а то так и умрешь с голоду». Я ох как была удивлена. Он как-то договорился с охраной, чтобы его пропустили. А через год мы поженились. © Vasiliska20 / Pikabu
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Мы с парнем познакомились в интернете. Его мама, тетя и подруги мамы утверждали до последнего, что я женщина 40 лет, ахах. Даже когда мы встретились и сфоткались, они не верили и кричали, что это фотошоп. © ***ka_reta_life / Twitter
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Познакомилась с парнем в интернете, договорились встретиться после работы. Он опаздывал, я была голодная и очень злая. Мы пришли в кафе, я уже его почти не слушала, потому что похоронила это свидание. Потом я как-то начала его разглядывать, а он вроде и ничего такой. Уже не похож на маньяка, глаза красивые, веселые. Завязался разговор, мы болтали 2 часа и расходились домой уже если не парой, то хорошими друзьями. На второе свидание он принес мне гнездо. Это не шутка, я искала реквизит для съемок рекламы, а во всех прокатах и театрах мой вопрос вызывал дикий хохот, естественно, ничего не находилось. Вдруг позвонил он — я ему пожаловалась. Через час у меня было фото гнезда, сплетенного из сена (у него жил кролик). И тут я поняла, что я хочу посмотреть, что будет дальше. Через 2 недели мы съехались. © Sovunja77 / Pikabu
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Мой муж по приколу написал мне «ВКонтакте». Я все знакомства по сети пресекала сразу, но вот ему почему-то отвечала. Хотя фотки у него, мягко говоря, не очень были. После он попросил телефон. Позвонил. Голос противный — бе-е-е-е, сразу не понравился! Пригласил на свидание 1, 2, 3 раза — я морозилась, думала, поймет. А он настырный. И тут суббота, я от подруги шла, ноги промочила, замерзла еще. Он позвонил, и я говорю: «Забери меня, мне переодеться надо, а потом погуляем». Я все по фэншуй сделала: номер и марку машины подруге отправила. Также договорилась, что, если от меня будет дозвон или СМС, она позвонит — «на работу» вызовет. Приехал. Я оделась как попало, главное, чтобы тепло, косметики ноль. Встретились около 5 вечера. В общем, подруга в 9 перезвонила, переживает, а я и разговаривать с ней не хочу, я влюбилась, у меня свидание, которое окончилось около часа ночи — все никак расстаться не могли. С того дня вместе. Этим летом 7 лет будет. © Buka9 / Pikabu
Бонус: героиня этой истории, увы, не рассказала, чем все закончилось. Но она, похоже, если не обрела любовь, то получила помощь с ремонтом. И как минимум хорошее настроение
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Как-то ко мне в соцсети постучался мужчина, мол, я твой сладкий персик. Обычно я молча отправляю в игнор, но в тот раз «Остапа понесло». Написала, что оно, конечно, хорошо, но сначала я свожу сына на занятия, потом меня ждет домашнее хозяйство (я живу в частном доме). После этого я сгоняю быстренько на СТО, так как машина стрекочет, далее я пообдираю обои в купленной убитой однушке. А потом, конечно, вместо того чтобы поспать хоть 2 часа, я с удовольствием посмотрю, как страдает ерундой представитель сильного пола. Написала, психанула, отправила, отошла от компа за кофе. Подошла минут через 20 — светится ответ: «А ты где живешь? Я столярничать могу. Что там у тебя в квартире убитое?» © «Подслушано» / Vk
А вы верите, что можно встретить настоящую любовь в интернете?