15 доказательств того, что в интернете можно найти не только дешевый тостер, но и настоящую любовь

Мы жили в разных странах (Казахстан и Россия), но я собиралась в его город на концерт любимой группы, поэтому заранее искала, с кем там можно было бы погулять и кто показал бы достопримечательности. Да, я не обломилась и написала первой. Той недели, проведенной вместе, хватило, чтобы понять, что происходит что-то серьезное. В итоге спустя 2 месяца мы съехались на нейтральной территории. Прошло 2 года, мы вместе, и я до сих пор благодарю Брайана Молко и Placebo за нашу встречу. © Olga Velikodnaya / Яндекс.Кью

В общем, это произошло 3 ноября 2016 года. Был обычный день, я лежал на кровати, и тут мне пришло уведомление в инстаграме, что кто-то лайкнул мое фото. Но я особого внимания не обратил. Утром я пошел на учебу, все было как обычно. И тут опять лайк, но в этот раз с комментарием. На фото я был в толстовке, а комментарий прислали типа «Дай толстовку, холодно». Ну, думаю, отвечу. И тут понеслось. Куча общих интересов, схожесть почти во всем. Мне безумно нравилось ее имя — София. Позвал ее гулять, вот так, спонтанно. Мы долго гуляли, общались. Я был просто в восторге от нее, вот серьезно. И понял: я влюбился. На следующий день я ей так и написал: «София, ты — моя». Ну вот теперь мы «и в горе, и в радости», как говорится. © Глеб Дмитриев / Яндекс.Кью