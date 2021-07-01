15+ доказательств того, что в работе с клиентами как в боксе — успевай уворачиваться

Каждый знает, что работать с людьми очень сложно, для этого нужно обладать железными нервами и просто ангельским терпением. Но если даже это не спасает, то на помощь приходит юмор — когда ничего нельзя поделать, можно хотя бы посмеяться от души.

Мы в AdMe.ru перелопатили кучу историй от пользователей, которые так устали от претензий со стороны заказчиков, что готовы на стену лезть. А в бонусе покажем, что иногда встречаются клиенты, которые снова возвращают веру в людей.

Типичный покупатель в книжном. Мужчина заходит и говорит: «Мне нужна книга авторства женщины, у которой сегодня утром брали интервью на телеканале. Нет, я не знаю ее имени. Нет, я не знаю названия книги. Так где ее найти?» Другой типичный покупатель заходит и заявляет: «Только что вышла новая книга. Она черная с красным пятном на обложке. Где ее взять?» © Judy Gill / Quora

Приходит как-то один покупатель и заявляет, что пылесос не тянет. Пылесосы, которые я продавала, могли рычать, заглатывать вещи, но не могли не тянуть. Смотрим, а у него полностью забит отсек для пыли. © наталья фролова / Facebook

Меня как-то клиентка просила «повернуть» фотографию так, чтобы она на фото стояла лицом, а не спиной. Я сначала думала, что она шутит, но нет. Она считала это реальным: «Ведь фотошоп творит волшебные вещи сам, а вы его просто включаете и говорите, что ему сделать?» © Вероника Неретина / AdMe

У нас когда-то давно клиентка купила компьютерную мышь, а через пару дней устроила скандал, дескать, мы ей продали больную мышку с вирусом. Сказала, что наша больная мышка заразила ее компьютер. Пришлось продать антивирус. © София Волкова / Facebook

«„Ой, да что вы тут сделать не можете, какую плату менять? Погрейте феном вашим или той штукой тыкните раз, за ₽ 1 000 нормально будет“, — такой у меня был разговор, когда клиент принес телефон на ремонт. А потом он полетел в меня, когда я ему лестно ответил».

Работала в магазине верхней женской одежды. Как-то раз к нам влетает женщина преклонных лет и начинает орать, мол, что за дрянь мы продали ее внуку. Я ее переспросила: внуку? Она говорит «да» и продолжает орать. Не знаю, каким чудом я смогла ей объяснить, что мы продаем только женскую одежду, после чего она, красная как помидор, испарилась из магазина. © Виктория Жукова / AdMe

Мне так однажды прилетело от новой клиентки: «Я сноха Андрея. Скидка будет?» На тот момент было непонятно, про какого Андрея речь. У меня брат Андрей, но всех снох я знаю лично. Поэтому я ответила: «А я золовка Полины, двойной ценник устроит?» Отказалась чего-то. © Katerin4ik / Pikabu

Это была моя первая работа — продуктовый магазин. Я упаковывал товары и раскладывал их по пакетам. Закончив с одним клиентом, перешел к следующей женщине и спросил, как у нее дела. Ответ был таким: «Мне пришлось тебя ждать, так что не очень». В процессе упаковки она выхватила пакет с мукой и сказала, что в нем дырочка, а я немедленно должен купить ей новую. Мои руки в этот момент были заняты, и я попросил ее подождать. «Я достаточно тебя ждала!» — закричала она, внезапно достала из мешка муку и бросила мне в лицо. Лицо, фартук и рубашка — все было в муке, она была даже во рту. Я молча упаковал ее товары. А позже в том же году я получил несколько наград за профессионализм и отличное обслуживание клиентов. © Avery Mojica / Quora

Мне вернули обои, потому что не понравилось, как они выглядят на стене — сняли со стены уже поклеенные. Я сказала, что с клеем назад не беру, потому что клей они не у меня брали. Согласились и ушли. © Ольга Васильева / Facebook

Я повар и могу хоть высказаться в подсобке. Ибо всякие посетители приходят. Например, заказали салат «Летний», в котором салат, помидоры, огурцы, перец болгарский. В чеке написано без огурцов, помидоров и перца. Пришлось просто 200 г салатного листа положить. Слово клиента — закон. © Угухня / AdMe

«Клиент оставил мне это».

Первый звонок клиента. Предварительно обсуждаем детали заказа. Никаких сумм не было озвучено, никаких договоров не подписано. В какой-то момент он попросил сделать всю работу за неделю, так как его сроки поджимают. В ответ на замечание, что это физически невозможно, клиент перешел на крик: «Я вам ТАКИЕ деньги плачу, а вы не можете сделать за неделю!» Обиделся, ушел искать «нормального исполнителя». Через несколько дней звонил опять, думая, что первый раз нам звонит. Не сработались. © Sport77 / Pikabu

Подруга-фармацевт рассказала историю: к ней как-то пришла клиентка и попросила что-нибудь для эпиляции. Подруга показала все имеющиеся средства, и клиентка остановила свой выбор на воске в гранулах. А через неделю вернулась с жалобами на то, что средство не работает. После нескольких наводящих вопросов выяснилось, что она попросту глотала гранулы, как таблетки. © Тиночка / AdMe

Приходит дама и заявляет, что ей доставили разбитую люстру. Вижу, что люстру явно неудачно пытались повесить. Решаем заменить, дама злорадствует: «Я знала, что добьюсь своего». Я: «Такое не останется безнаказанным». Она берет люстру, выходит за дверь и всей тяжестью падает на новенькую коробку. Сотрудники службы безопасности бросаются ей помогать, она оглядывается на меня, а я просто показала пальцем вверх. © Keith Taylor / Quora

Работала 10 лет дизайнером мебели, чего только не было. Например: «Вся мебель не входит в комнату» — это при том, что замеры люди делали сами и подписывались под ними. А еще просили поменять цвет, когда заказ уже привезли и собрали! © Гульнара Лотфуллина-Мифтахова / Facebook

«Я вот ныла, что мне таскают шоколадки, которые я практически не ем. Сегодня клиент принес мне сушеную воблу. Сижу ору».

У меня был случай на работе. После выхода мультфильма «Эмоджи» наша сеть супермаркетов запустила акцию: за определенную сумму в чеке фигурка эмоджи в подарок. Среди фигурок была и какашка, как в мультфильме. Позвонил мужик и стал истерить, что мы заставляем его детей играть с фекалиями и вообще мы аморалы и разлагаем нацию. Аргументы, что его никто, в принципе, не заставляет, не устраивали. С создателями мульта он, кстати, тоже хотел разобраться. © Анна / AdMe

Работаю в магазине шоколада для гурманов. Пришла рассерженная пожилая дама — ей подарили умные часы, и она пыталась расплатиться через них, но безуспешно. Она психовала, ей поддакивал муж, ситуация накалялась. А я сказала: «Вижу, как вы разочарованы, давайте пробовать снова и снова, хочу, чтобы вы ушли довольной». Мы отошли в тихую часть магазина, я поднесла терминал, и все получилось. Уходя, ее муж сказал: «Думаю, ты должна извиниться». Теперь они постоянные покупатели. Моя стратегия — убийственная доброта. © Alison Bourke / Quora

У меня свой магазин косметики. Пришла женщина, я ей рассказываю о товаре, даю пробники. Ушла, ничего не купив. Через месяц — то же самое. Вчера снова зашла. Я спрашиваю: «Будете брать шампунь? Вы сказали, он вам подходит». Она, не моргнув и глазом, заявляет: «Нет, спасибо, я в интернете все заказываю!» Честно, я от такой наглости выпала в осадок! Я в свою работу душу вкладываю, стараюсь, не завышаю цены и не понимаю, как так можно. © Подслушано / Vk

Муж занимается отделкой жилых помещений элиткласса. Однажды после сдачи объекта придирчивый клиент тычет пальцем на какую-то малюсенькую точку на стене, непонятно откуда взявшуюся и видимую исключительно под лупой. Причем то место будет закрываться шкафом-купе. Однако клиент все равно требует устранить «дефект», мотивируя словами: «Я понимаю, что не будет видно, но я-то знаю, что он там есть. И как потом с этим жить?!» © Violetta Znachenok / Facebook

Бонус: иногда встречаются клиенты, которые снова возвращают веру в людей

Недавно девушка решила заказать для себя и своего возлюбленного пару колец. Вроде бы обычный заказ обычного клиента, но мы не ожидали, что она подойдет настолько ответственно. Она прислала исходник и подробную инструкцию: материал, диаметр и высоту обоих колец, из каких камней сделать вставку, а также прописала гравировку внешних и внутренних надписей. © astrelli / Pikabu