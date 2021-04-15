15+ доказательств того, что у курьера историй наберется на тысячу и одну ночь, а если не хватит — коллеги добавят

Однажды я доставил кучу пицц команде врачей и медсестер, которые только что закончили операцию на сердце. К сожалению, они не уточнили, где именно работают, а просто попросили доставить в больницу. Поэтому я довольно долго бродил, спрашивая у всех дорогу, но никто не знал, где их искать. Потом я вошел в лифт, чтобы спуститься к своей машине, и по чистой случайности он остановился на этаже, где они ждали. © Dario Smagata / Quora

Я доставлял 12 пицц в термопакетах. Попробовал нести их все сразу, в результате чего коробки наклонились и пиццы скомкались по краям. Клиент расстроился и сказал, что не будет за них платить. Но политика нашей компании такова, что ты либо не платишь за пиццу и я возвращаю ее обратно, либо ждешь, пока тебе привезут новую, и платишь за нее полную стоимость. Клиент позвонил моему боссу, и они долго кричали друг на друга по телефону. А когда он положил трубку, сказал: «Счет около $ 140. Я даю тебе $ 70 за пиццу и $ 40 в качестве чаевых, не отдавай их своему противному боссу». Так я получил большие чаевые, несмотря на то, что был виноват в случившемся. © Studly_Wonderballs / Reddit