15+ доказательств того, что у курьера историй наберется на тысячу и одну ночь, а если не хватит — коллеги добавят
Курьер за день успевает побывать в огромном количестве мест. Кажется, вот только что был тут — и бац, уже испарился. Можно подумать, что доставщикам товаров на работе выдают портативный телепорт или волшебную палочку, чтобы никуда не опаздывали. Но нет, просто курьера, как волка, ноги кормят, а значит, надо поторапливаться.
Мы в AdMe.ru взяли на себя смелость доставить вам крутые истории из жизни тех, чьи будни проходят под девизом «Одна нога здесь, другая там».
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Позвонили из интернет-магазина, в котором часто заказываю товары, и попросили больше не встречать курьеров в домашней пижаме. Потому что они жалуются, что после доставки хочется не работать, а домой и в пижамку. © Подслушано / Vk
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Как-то получаю я гигантский заказ на всевозможные блюда. Еды было столько, что мне пришлось буквально забить свой фургончик доверху. Приезжаю на место, и выясняется, что все это для свадебного банкета. Мало того, еще я должен быть одетым в костюм, потому что я официант. В общем, на мне футболка, джинсы и теннисные туфли, а все остальные в костюмах и модных платьях. © Allan Koh / Quora
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Открываю заказ и вижу, что в графе «Что доставить» указано «Другое». А вот что под этим подразумевается, непонятно. Вес до 10 кг. Ну, думаю, осилю. Обычно это стандартная коробка или пакет. Подъезжаю, поднимаюсь в квартиру, а мне выводят примерно 3-годовалого ребенка и говорят адрес, куда везти. © Dostavista / Pikabu
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Однажды у нас сделали заказ на 4 кг барбекю из свинины. На «Google Картах» это место значилось как пустой участок. Водитель добрался туда, и вот сюрприз — там действительно ничего нет. Он позвонил заказчику и сказал, что приехал. Тот велел ему подойти к заброшенному зданию. Оказалось, они с друзьями поставили там проектор и смотрят футбол! © BbqinHell / Reddit
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Однажды приезжаю с доставкой и, пока вынимаю еду из сумки на заднем сиденье, внезапно слышу, как мой клиент истошно орет: «Нала, нет!» Гигантский питбуль несется ко мне и запрыгивает на заднее сиденье моей машины, оглядывается, начинает прыгать и кувыркаться. Следующие несколько минут мы с клиентом уговаривали собаку освободить мою машину. Парень сильно извинялся и увеличил чаевые. © queenofcannoli / Reddit
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Работаю курьером по доставке пиццы. Привез заказ клиенту. Открывается дверь, выходит взрослый мужик, расплачивается. И вдруг из комнаты раздается: «Мы не жалкие букашки, суперниндзя-черепашки». Мужик быстро схватил пиццу и закрыл дверь. Ясно-ясно, что там происходит. © Палата № 6 / Vk
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Привез пиццу, а там вся дверь облеплена наклейками «Опасность!», «Радиоактивные материалы». Вышел мужичок и спрашивает: «А ты точно доставщик еды?» — «Так вот же она, у меня в руках». А он: «Ты бы ехал, парень, а то через пару минут все здесь будет кишеть федералами». © Brian M. Casey / Quora
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Лет 10 назад работал на доставке диванов, в день в среднем 7–8 адресов. Еду на адрес, где прописана доставка с 16 часов. Звоню клиенту: вдруг пораньше у него получится принять, в 15–15:30. Он говорит: «Выезжаю с работы, как приеду, наберу». Я сказал, что буду ждать в машине с рекламой фирмы на борту. В 15:55 клиент позвонил и сказал, что уже давно дома и меня ждет. Поднимаюсь в квартиру, и точно: этот товарищ проходил мимо машины примерно в 15:30. Спросил его, почему он не подошел или не позвонил. Ответил: «А мне это не надо. Написано с 16 часов — сиди жди». © Тимур Адамов / Facebook
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Однажды я доставил кучу пицц команде врачей и медсестер, которые только что закончили операцию на сердце. К сожалению, они не уточнили, где именно работают, а просто попросили доставить в больницу. Поэтому я довольно долго бродил, спрашивая у всех дорогу, но никто не знал, где их искать. Потом я вошел в лифт, чтобы спуститься к своей машине, и по чистой случайности он остановился на этаже, где они ждали. © Dario Smagata / Quora
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Я год работал курьером, и почти каждый день был клиент, который указал неправильно свой подъезд, квартиру, дом. Не говоря уже о тех, кто промазывал на 3–8 км. © Kluzo1500 / Twitter
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Я доставлял 12 пицц в термопакетах. Попробовал нести их все сразу, в результате чего коробки наклонились и пиццы скомкались по краям. Клиент расстроился и сказал, что не будет за них платить. Но политика нашей компании такова, что ты либо не платишь за пиццу и я возвращаю ее обратно, либо ждешь, пока тебе привезут новую, и платишь за нее полную стоимость. Клиент позвонил моему боссу, и они долго кричали друг на друга по телефону. А когда он положил трубку, сказал: «Счет около $ 140. Я даю тебе $ 70 за пиццу и $ 40 в качестве чаевых, не отдавай их своему противному боссу». Так я получил большие чаевые, несмотря на то, что был виноват в случившемся. © Studly_Wonderballs / Reddit
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Работала курьером. Послали с заказом в одну из мегакомпаний, куда я очень не хотела ехать, потому что это на другом конце Москвы. Оказывается, им в то время требовался сотрудник. Пока все сидели в очереди на собеседование, я прошла с заказом к менеджеру. Тот посмотрел на меня, а потом встал и вышел в коридор со словами: «Вакансия закрыта, всем спасибо!» Неизвестно почему, но я получила работу. © Подслушано / Vk
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В дом, куда я приехал с доставкой, музыка была настолько громкой, что меня не услышали. Я дождался паузы в песне и позвонил. Дверь открылась в большую гостиную, полную музыкального оборудования. Это была группа, репетирующая треки для нового альбома. Я узнал одного музыканта с обложки последнего альбома. Он здорово удивился тому, что я его знаю, и пригласил меня зайти внутрь и послушать, как они играют. К счастью, это была моя последняя доставка, так что я смог остаться. © Matthew Richter / Quora
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Вспомнилось, как работал курьером, когда еще не было никаких «2ГИСов», мобильных «Яндекс.Карт» и прочих благ, да и телефоны были кнопочными. В офисе печатаешь несколько страниц с сайта и идешь ждать маршрутку, надеясь, что все правильно и она когда-нибудь приедет. © Restoran_Soyuz / Twitter
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Это один из моих любимых случаев. Я доставлял стейк и суши на сумму $ 19,6. Когда приехал на адрес, меня встретил парнишка лет 9–10, протянул мне 20-долларовую купюру и с серьезным лицом самодовольно сказал: «Сдачу оставь себе, приятель», а потом закрыл передо мной дверь. Я посмотрел на часы и понял, что парень явно прогуливает школу. Я даже не расстроился из-за чаевых всего в 40 центов, потому что меня позабавило: вероятно, мальчуган притворился больным, чтобы не ходить в школу, а сам смотрит телевизор или играет в видеоигры, ест суши и чувствует себя королем жизни. Я бы в его возрасте так и поступил. © -eDgAR- / Reddit
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Решил я как-то поработать курьером. Первый заказ выполнил успешно, увидел, что способ оплаты безналичный. Следующие 3–4 заказа тоже безналичные. На личном счете уже ₽ 600. Я не парюсь и думаю, что все платят картой. Вот приходит очередной заказ, какая-то женщина просит перевезти вещи из одного магазина в другой. Захожу в магазин, отдаю добродушной на вид женщине эти пакеты. Она мне протягивает ₽ 500, я удивленно беру и говорю: «Огромное спасибо.» А сам думаю: «Какие щедрые чаевые!» Сумма заказа была ₽ 340, способ оплаты — наличный. Но это я понял уже дома, когда в постельке лежал и изучал приложение. © pribaltiec / Pikabu
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Работаю курьером. Все перевезенные документы записываю в специальную тетрадочку. Когда в офисе об этом узнали, стали постоянно звонить с вопросами: «Когда и кому ты передавал документ, который мы давали тебе в прошлом году?» Будь проклят тот день, когда моя инициатива раскрылась. © Подслушано / Vk
Может быть, у вас в жизни тоже бывали курьезные случаи, связанные с доставкой еды? Не стесняйтесь, пишите в комментариях.