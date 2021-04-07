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15+ доказательств того, что у детей шестеренки вращаются куда быстрее, чем у взрослых

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Детский взор еще не замутнен туманными перспективами, разум не отравлен тягостными воспоминаниями, воля не сломлена непреодолимыми преградами, в мире детей все просто: захотел и сделал, не понравилось — бросил. А если прибавить к этому трехразовое питание, послеобеденный сон-час и уйму свободного времени, то это уже точно смахивает на сладкие грезы любого взрослого.

Мы в AdMe.ru приберегли целую кучу доказательств того, что дети обладают реальной суперсилой. Она позволяет им быть находчивыми, по-хорошему хитрыми, а кое в чем даже более смекалистыми, чем взрослые.

  • Мальчишка подбегает ко мне и спрашивает: «Угадай, что у меня в карманах?» И тут же: «Ничего». Я такой: «Ясно». А он выдает: «Только вдумайся, сколько всего я могу в них положить!» © illdoanything177 / Reddit

  • Сыну 7 лет. Сижу читаю, вдруг чувствую, что кто-то мне руку опущенную лизнул:
    — Ты что делаешь?
    — Это чтоб ты привыкала, тренирую тебя на будущее, на те времена, когда мы заведем котика или собачку! © linda_fox / Livejournal

  • Начали с дочкой цифры учить:
    — Это цифра один, выглядит как палочка с хвостиком, запомнила?
    — Да.
    Спустя минут 10:
    — Ты помнишь, мы учили цифру один, как она выглядит?
    — Великолепно! © Tortinka / Pikabu

  • 6-летняя дочь:
    — А что, если я случайно использую магию, а мой плюшевый медведь превратится в настоящего?
    — Не думаю, что стоит волноваться об этом.
    Дочь:
    — Тебе — возможно. © XplodingUnicorn / Twitter

  • — Эмма, нам надо переезжать в новый дом, будешь скучать по старому?
    Эмма задумалась и выдала:
    — Нет, жизнь есть жизнь.
    Девочке 4,5 года. © VRSoloviev_44 / Twitter

  • Когда я вела свою дочь в детский сад, она со слезами на глазах сказала:
    — Хотела бы я быть черепахой, чтобы можно было всегда брать дом с собой. © Margie Bock / Quora

  • Есть у нас дома сборник сказок Пушкина, на форзаце которого нарисован портрет поэта. Дочь разрисовала ему лицо. Мама на это говорит:
    — Нельзя рисовать в книжках, вдруг Пушкин обидится и уйдет с картинки?
    — Как же он уйдет, если у него ног нет?
    — Так я нарисую!
    — А в книжках рисовать нельзя! — восклицает дочь и смеется. © mirina.fox / Pikabu
  • Я целый день говорила своей 2-летней дочери, чтобы она не прыгала на кровати, не залезала на обеденный стол и т. д. Очевидно, она устала от того, что я порчу ей удовольствие своими глупыми правилами. Она подозвала меня к себе, обхватила ладошками мои щеки и сказала мягким, нежным голосом:
    — Мамочка, мне нужно, чтобы ты разрешила мне делать все, что я хочу. © Erica LaCrosse / Quora

  • Младшая мне сказала:
    — Папа, ты мне такой сон срезал, будто я закончила школу, институт и не нужно было утром вставать.
    — Потом тоже нужно утром вставать — работа.
    — А я тогда буду фрилансером. © AlexBessonov / Pikabu

  • — Тема, походишь в новый садик?
    — А в чем разница?
    — Новый дешевле.
    — Он мне уже больше нравится — деньги на игрушки сэкономим.
    Неловко, когда в семье самый рассудительный — 4-летний ребенок. © nebo_dina / Twitter

  • Когда я забирал своего 3-летнего сына из садика, он подошел и сказал:
    — Закрой глаза руками, ты меня видишь?
    — Нет.
    А теперь закрой уши, ты меня слышишь?
    — Нет.
    Значит, мы видим глазами и слышим ушами. © Vivek Raj / Quora

  • Ехала в электричке, напротив меня сидела мама с сыном лет 4. Мальчик улыбался мне, подмигивал, я ему отвечала тем же. А потом он наклоняется к маме и говорит:
    — Мама, я умею удивлять женщин. © Палата № 6 / VK

  • Наш старший 3-летний сын захотел братика. Несколько месяцев спустя у нас родился мальчик. Через некоторое время сын пожаловался на ребенка, сказал, что маме нужно вернуть его. Малыш плакал, у него были мокрые подгузники, и он с ним не играл. Я напомнила сыну, что он так сильно хотел братика. Он указал на ребенка и громко заявил: «Я не хотел ЭТОГО брата!» © Theresa Osredker / Quora

  • Учу младшие классы. Конечно, не удержалась и завела тетрадь с детскими перлами. Любимое из сочинения: «Раньше мой папа был молодой и красивый. А потом у него выросли борода, живот и штаны с майкой». © Палата № 6 / VK

  • Говорю ребенку:
    — Ты знаешь, что воды на Земле в 4 раза больше, чем суши?
    — Ну конечно, суши маленькие. © sonya_44 / Twitter

  • В бутике женщина увлеченно перебирает распродажную стойку с одеждой. Рядом уставший сынуля лет так 5 безнадежным голосом:
    — Мама, зачем мы тратим деньги на эти вещи, зачем так много тратим на эти вещи? Зачем нам вообще эти вещи? © Подслушано / VK

  • Недавно шла по улице, гляжу — мама отчитывает дочь лет 5 за то, что та измазала платье мороженым. Проходящий мимо парень сказал:
    — Женщина, не орите на ребенка!
    Девочка тут же подхватила:
    — Действительно, женщина, хватит на меня орать! © Подслушано / VK

  • 6-летняя дочка выдает:
    — Пап, я в кино услышала: «Нельзя себе отказывать в том, чего ты хочешь». Это же глупости!
    — Почему же?
    — А вот захочется мне на красный свет дорогу перейти, и что, идти? © Chermet177 / Pikabu

Какими высказываниями удивляли вас ваши дети? С удовольствием почитаем комментарии.

Фото на превью Theresa Osredker / Quora
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