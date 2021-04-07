15+ доказательств того, что у детей шестеренки вращаются куда быстрее, чем у взрослых

Наш старший 3-летний сын захотел братика. Несколько месяцев спустя у нас родился мальчик. Через некоторое время сын пожаловался на ребенка, сказал, что маме нужно вернуть его. Малыш плакал, у него были мокрые подгузники, и он с ним не играл. Я напомнила сыну, что он так сильно хотел братика. Он указал на ребенка и громко заявил: «Я не хотел ЭТОГО брата!» © Theresa Osredker / Quora