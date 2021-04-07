15+ доказательств того, что у детей шестеренки вращаются куда быстрее, чем у взрослых
Детский взор еще не замутнен туманными перспективами, разум не отравлен тягостными воспоминаниями, воля не сломлена непреодолимыми преградами, в мире детей все просто: захотел и сделал, не понравилось — бросил. А если прибавить к этому трехразовое питание, послеобеденный сон-час и уйму свободного времени, то это уже точно смахивает на сладкие грезы любого взрослого.
Мы в AdMe.ru приберегли целую кучу доказательств того, что дети обладают реальной суперсилой. Она позволяет им быть находчивыми, по-хорошему хитрыми, а кое в чем даже более смекалистыми, чем взрослые.
-
Мальчишка подбегает ко мне и спрашивает: «Угадай, что у меня в карманах?» И тут же: «Ничего». Я такой: «Ясно». А он выдает: «Только вдумайся, сколько всего я могу в них положить!» © illdoanything177 / Reddit
-
Сыну 7 лет. Сижу читаю, вдруг чувствую, что кто-то мне руку опущенную лизнул:
— Ты что делаешь?
— Это чтоб ты привыкала, тренирую тебя на будущее, на те времена, когда мы заведем котика или собачку! © linda_fox / Livejournal
-
Начали с дочкой цифры учить:
— Это цифра один, выглядит как палочка с хвостиком, запомнила?
— Да.
Спустя минут 10:
— Ты помнишь, мы учили цифру один, как она выглядит?
— Великолепно! © Tortinka / Pikabu
-
6-летняя дочь:
— А что, если я случайно использую магию, а мой плюшевый медведь превратится в настоящего?
— Не думаю, что стоит волноваться об этом.
Дочь:
— Тебе — возможно. © XplodingUnicorn / Twitter
-
— Эмма, нам надо переезжать в новый дом, будешь скучать по старому?
Эмма задумалась и выдала:
— Нет, жизнь есть жизнь.
Девочке 4,5 года. © VRSoloviev_44 / Twitter
-
Когда я вела свою дочь в детский сад, она со слезами на глазах сказала:
— Хотела бы я быть черепахой, чтобы можно было всегда брать дом с собой. © Margie Bock / Quora
- Есть у нас дома сборник сказок Пушкина, на форзаце которого нарисован портрет поэта. Дочь разрисовала ему лицо. Мама на это говорит:
— Нельзя рисовать в книжках, вдруг Пушкин обидится и уйдет с картинки?
— Как же он уйдет, если у него ног нет?
— Так я нарисую!
— А в книжках рисовать нельзя! — восклицает дочь и смеется. © mirina.fox / Pikabu
- Я целый день говорила своей 2-летней дочери, чтобы она не прыгала на кровати, не залезала на обеденный стол и т. д. Очевидно, она устала от того, что я порчу ей удовольствие своими глупыми правилами. Она подозвала меня к себе, обхватила ладошками мои щеки и сказала мягким, нежным голосом:
— Мамочка, мне нужно, чтобы ты разрешила мне делать все, что я хочу. © Erica LaCrosse / Quora
-
Младшая мне сказала:
— Папа, ты мне такой сон срезал, будто я закончила школу, институт и не нужно было утром вставать.
— Потом тоже нужно утром вставать — работа.
— А я тогда буду фрилансером. © AlexBessonov / Pikabu
- — Тема, походишь в новый садик?
— А в чем разница?
— Новый дешевле.
— Он мне уже больше нравится — деньги на игрушки сэкономим.
Неловко, когда в семье самый рассудительный — 4-летний ребенок. © nebo_dina / Twitter
-
Когда я забирал своего 3-летнего сына из садика, он подошел и сказал:
— Закрой глаза руками, ты меня видишь?
— Нет.
А теперь закрой уши, ты меня слышишь?
— Нет.
Значит, мы видим глазами и слышим ушами. © Vivek Raj / Quora
-
Ехала в электричке, напротив меня сидела мама с сыном лет 4. Мальчик улыбался мне, подмигивал, я ему отвечала тем же. А потом он наклоняется к маме и говорит:
— Мама, я умею удивлять женщин. © Палата № 6 / VK
-
Наш старший 3-летний сын захотел братика. Несколько месяцев спустя у нас родился мальчик. Через некоторое время сын пожаловался на ребенка, сказал, что маме нужно вернуть его. Малыш плакал, у него были мокрые подгузники, и он с ним не играл. Я напомнила сыну, что он так сильно хотел братика. Он указал на ребенка и громко заявил: «Я не хотел ЭТОГО брата!» © Theresa Osredker / Quora
- Учу младшие классы. Конечно, не удержалась и завела тетрадь с детскими перлами. Любимое из сочинения: «Раньше мой папа был молодой и красивый. А потом у него выросли борода, живот и штаны с майкой». © Палата № 6 / VK
-
Говорю ребенку:
— Ты знаешь, что воды на Земле в 4 раза больше, чем суши?
— Ну конечно, суши маленькие. © sonya_44 / Twitter
- В бутике женщина увлеченно перебирает распродажную стойку с одеждой. Рядом уставший сынуля лет так 5 безнадежным голосом:
— Мама, зачем мы тратим деньги на эти вещи, зачем так много тратим на эти вещи? Зачем нам вообще эти вещи? © Подслушано / VK
-
Недавно шла по улице, гляжу — мама отчитывает дочь лет 5 за то, что та измазала платье мороженым. Проходящий мимо парень сказал:
— Женщина, не орите на ребенка!
Девочка тут же подхватила:
— Действительно, женщина, хватит на меня орать! © Подслушано / VK
-
6-летняя дочка выдает:
— Пап, я в кино услышала: «Нельзя себе отказывать в том, чего ты хочешь». Это же глупости!
— Почему же?
— А вот захочется мне на красный свет дорогу перейти, и что, идти? © Chermet177 / Pikabu
Какими высказываниями удивляли вас ваши дети? С удовольствием почитаем комментарии.