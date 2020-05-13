15 историй, после прочтения которых руки зачешутся устроить романтический ужин с любимым человеком
Каждый из нас хоть раз видел фильм, где обыгрывается душещипательная история любви. Зачастую она начинается со случайной встречи двух одиноких сердец и в итоге оказывается для них роковой. Глядя на то, как авторы подобных кинолент идеализируют романтические отношения, волей-неволей задаешься вопросом: а случается ли такое в реальной жизни?
Мы в AdMe.ru не сомневаемся: чистая любовь существует не только в мечтах и поджидать она может за ближайшим поворотом. Герои нашей подборки своим примером еще раз это доказали.
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Биологический отец дочери бросил нас, когда ей было чуть больше 2 лет. Через год я встретила другого. Правильнее сказать, это дочка нас познакомила, хотя до этого мужчин стеснялась. На улице подбежала к одному и начала кричать: «Это же мой папа!» Он стал ей настоящим отцом. Недавно дочке исполнилось 18 лет. А после был юбилей у мужа. И за праздничным столом она преподнесла папе свой новый паспорт с его фамилией. Муж ревел. Мы много лет пытались поменять фамилию дочери, но суд отказывал в прошении. Дочка теперь решила все сама. © «Подслушано» / VK
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Она была инструктором в клубе латинских танцев. Я увидел ее на сцене в первый же день, и у меня просто снесло крышу. Спустя несколько месяцев у нас завязалась беседа. Мы сразу же нашли общий язык: я мог бы завести с ней любой разговор, она даже смеялась над моими абсурдными шутками. И я понял, что она — та самая. Мы недолго боролись с родителями, и в итоге они одобрили наш союз, хоть у нас и были разные национальность и вероисповедание. Уже через 6 месяцев мы обручились. © FatFather1818 / Reddit
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Я решил перебраться в Австралию, но была проблема с визой: она истекла за 2 часа до того, как я приземлился. Я прилетел в Зеландию за новой, однако хостел, в который я планировал заселиться, был переполнен. Я согласился на проживание в азиатском общежитии. Там я встретил невероятно горячую японку и мгновенно влюбился. Она не говорила по-английски, а я не знал японского, поэтому на следующий же день я купил японский разговорник. Через 3 недели я получил визу, и девушка вернулась со мной в Австралию. Позже я женился на ней. Все потому, что я опоздал на 2 часа, добираясь из Великобритании в Австралию. © apeliott / Reddit
- Папа был в командировке и случайно увидел маму в автобусе. Говорит, влюбился с первого взгляда. Мама вышла, а он за ней, проследил, в какой дом пошла и в какой подъезд. Дежурил с цветами около этого дома неделю, но так ее и не встретил. Через неделю надо было уезжать. Он, расстроенный, едет обратно на съемную квартиру, подходит к подъезду, и тут выходит она. Радости папы не было предела. А мама, оказывается, ездила в гости к подруге, а жила она в этом же подъезде, где была съемная квартира папы. Вот так и встретились они в последний день папиной командировки. © Wulffvic / Pikabu
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Кто же еще отправится на поиски девушки после того, как увидел ее поющей по телевизору? Кто еще пойдет трудным путем, чтобы получить ее номер через общих друзей, и, набравшись мужества, позвонит, попытается подружиться, даже если она и отвергает в открытую таких поклонников? И наконец, приложит все усилия, чтобы она влюбилась в него? Звучит как паршивый фильм, верно? Ну вот так я и обрел любовь всей моей жизни. Теперь мы помолвлены и скоро поженимся. © Anonymous / Quora
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В студенческие годы не умела я знакомиться. Подруга посоветовала метод: на переходе в метро подходишь со здоровенным чемоданом к лестнице и смотришь на нее пожалобнее. Кто первым бросится помочь? Парень, которому я понравилась. А пока по переходу идем, разговоришься и поймешь, нравится ли он тебе. Конечно, почти все не в моем вкусе. Многие порывались проводить до дома, а я ссылалась на сурового папу, который якобы ждет у выхода на мою станцию. А потом так же встретила будущего мужа. Он изъявил желание познакомиться с папой, так и поехал со мной до станции. А подруга моя, автор всего плана, заранее потребовала переименовать ее в сотовом на «папу». Выходим из метро — «папы», разумеется, нет. Звоню подруге. Она отвечает басом, что вызвали на срочное совещание: «Добирайся сама». Видели бы вы довольную морду моего будущего мужа! © kirill65n / Pikabu
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Летела как-то с незнакомым парнем в самолете. Болтали о том о сем. Принесли нам еду. В салате было по половинке корнишона. Я в шутку посоветовала ему пройтись по самолету и поискать свою вторую половинку. На что он ответил, что далеко ходить не надо, и приложил свою половинку огурца к моей. Совпали! Теперь у нас любовь. © Подслушано / VK
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Я познакомился со своей женой, продав ей Nintendo Wii, который выиграл в лотерею. У нас были общие друзья, и мы подружились на Facebook. Перенесемся на полтора года вперед: я поступаю в колледж и на вечеринке выигрываю Nintendo Wii в лотерее. И вот я снова выставляю Wii на продажу, а та девушка отвечает, что хочет купить, только если уступлю ей $ 20. Я согласился, но при условии, что она сходит со мной на баскетбольное свидание. В ту ночь мы болтали обо всем на свете. Так вот, мы женаты уже 4 года! © jbeam91 / Reddit
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Моя история знакомства с мужем очень «индийская». Однажды папа решил выдать меня замуж без моего ведома. После встречи с одной семьей отец сказал, что я должна пойти на свидание с их сыном. Я расплакалась, но брат убедил меня увидеться с этим юношей. С тем парнем мы договорились встретиться в Starbucks. В тот вечер парень опаздывал, я разозлилась и собралась уходить, как вдруг вошел прекрасный мужчина. Он подошел, положил на стол квитанцию и сказал: «Пожалуйста, попросите вашего отца возместить этот штраф. Меня поймали полицейские, когда я отчаянно пытался успеть на встречу с его дочерью». Очевидно, он перепутал Starbucks с кафе Costa и, когда понял, что зашел не туда, отправился на место встречи. В спешке свернул не в ту сторону, припарковался у дома без въезда, и его оштрафовали. Он извинился и продолжил меня смешить еще 2 часа. По сей день муж любит вспоминать, как торговался тогда с полицейским. © Mishu Agrawal / Quora
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Тетя моего будущего мужа, Елена, однажды поведала, что ее племянник спрашивает обо мне часто. А через несколько недель сообщает, что тот просит ее затащить меня в гости. Любопытство взяло верх, и я поехала посмотреть на это чудо. Познакомились мы с Константином быстро. Больше года приходил ко мне в гости, затем расписались. И угораздило же в нашу годовщину вспомнить эту историю! Оказалось, все, что я слушала от Елены про его интерес ко мне, он точно так же слушал про мой интерес к нему. Лена просто увидела, что мы подходим друг другу. Она оказалась права. © DvornikEmelay / Pikabu
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Любимый был врачом с моей работы. Однажды я заметила, что он неправильно составил рецепт, о чем ему и сообщила. Ошибку в рецепте он исправил, а я на это в шутку сказала, что теперь он должен мне шоколадку. Спустя несколько месяцев мы вместе остались на ночную смену. Я позвонила ему по поводу моей пациентки. Он ответил на все вопросы и спросил, какой шоколад я предпочитаю. После этого он зашел ко мне в палату. Мы разговаривали, шутили и ели шоколад. © Windmill_cookie / Reddit
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Лет 8 назад на Новый год подруга сказала, что нужно сжечь одну вещь из своего гардероба, как бы сжигая этим все проблемы старого года. Из вещей, которые было не жалко, у меня нашлись только трусы. Сожгли. Через 3 месяца я встретила будущего мужа. Спустя несколько лет та же самая подруга сожгла свои трусы — через месяц ее проблемы на личном фронте благополучно разрешились. Скоро снова праздники, и мы идем жечь старые трусы моей сестры, у которой полный штиль на любовном фронте уже давно. Надеюсь, сработает. © «Подслушано» / VK
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Однажды зарегистрировалась на сайте знакомств и познакомилась с одним товарищем. Договорились встретиться. В назначенное время приехала в парк, сижу... Прошел час. Тут звонит, говорит, что мама попросила на рынок ее свозить, а потом он сразу ко мне. Слегка обалдела, но ладно, поброжу пока по парку. Через 2 часа мама нашла ему еще занятие. Сдержалась, не послала, но настроение — сами понимаете. Вдруг подходит красивый мужчина и говорит: «Девушка, он дурак, он не придет. Я за вами уже минут 40 наблюдаю. Пойдемте погуляем?» Гуляли до ночи, обошли полгорода, посидели в кафе... Не заметила, что ночь уже. Автобус давно ушел: что делать буду? А он: «Поздно уже, давай я тебе такси вызову». Уехала. Сижу и думаю: «Вот бы еще увидеться!» И понимаю, что ни я ему, ни он мне свой номер не оставил! Прошел месяц, и вдруг стук в дверь. Стоит, улыбается. Нашел. Через месяц подали заявление. © kusochekiady / Pikabu
А какие необычные истории любви знакомы вам?
Фото на превью Подслушано / VK