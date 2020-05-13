15 историй, после прочтения которых руки зачешутся устроить романтический ужин с любимым человеком

Я познакомился со своей женой, продав ей Nintendo Wii, который выиграл в лотерею. У нас были общие друзья, и мы подружились на Facebook. Перенесемся на полтора года вперед: я поступаю в колледж и на вечеринке выигрываю Nintendo Wii в лотерее. И вот я снова выставляю Wii на продажу, а та девушка отвечает, что хочет купить, только если уступлю ей $ 20. Я согласился, но при условии, что она сходит со мной на баскетбольное свидание. В ту ночь мы болтали обо всем на свете. Так вот, мы женаты уже 4 года! © jbeam91 / Reddit

Моя история знакомства с мужем очень «индийская». Однажды папа решил выдать меня замуж без моего ведома. После встречи с одной семьей отец сказал, что я должна пойти на свидание с их сыном. Я расплакалась, но брат убедил меня увидеться с этим юношей. С тем парнем мы договорились встретиться в Starbucks. В тот вечер парень опаздывал, я разозлилась и собралась уходить, как вдруг вошел прекрасный мужчина. Он подошел, положил на стол квитанцию и сказал: «Пожалуйста, попросите вашего отца возместить этот штраф. Меня поймали полицейские, когда я отчаянно пытался успеть на встречу с его дочерью». Очевидно, он перепутал Starbucks с кафе Costa и, когда понял, что зашел не туда, отправился на место встречи. В спешке свернул не в ту сторону, припарковался у дома без въезда, и его оштрафовали. Он извинился и продолжил меня смешить еще 2 часа. По сей день муж любит вспоминать, как торговался тогда с полицейским. © Mishu Agrawal / Quora