15 доказательств того, что шанс неожиданной встречи даже выше, чем возможность потолстеть

Порою жизнь начинает искрить такими сюжетами, что любой сценарист бразильских сериалов позавидует. А все дело лишь в случайных встречах. Кто-то, поехав отдыхать, сталкивается с друзьями детства, другие нежданно встречают своих учителей. А некоторые и вовсе совершенно случайно узнают о близком родстве с соседями по отелю.

Герои этой подборки AdMe.ru столкнулись нос к носу со старыми знакомыми, которых совсем не ожидали встретить. И подробности таких «свиданий» лишь подтверждают то, что мир тесен.

Я мировой судья. Однажды сильно разболелся зуб, записалась в частную клинику, направили к хирургу. Сижу в кресле, заходит молодой хирург, говорит:

— О, я вас знаю. Вы в прошлом году меня водительских прав лишили.

— Будете мстить?

— Что вы, мне профессиональная гордость не позволяет. Вы были тогда правы.

Сделал все действительно хорошо, было не больно. Профессионалы встретились. © Подслушано / Ideer

— О, я вас знаю. Вы в прошлом году меня водительских прав лишили. — Будете мстить? — Что вы, мне профессиональная гордость не позволяет. Вы были тогда правы. Сделал все действительно хорошо, было не больно. Профессионалы встретились. © Подслушано / Ideer Воспитательница моего сына узнала его 19-летним, увидев на рынке. Стоит учесть, что сын очень изменился — от русоволосого, милого и мелкого мальчика до темноволосого, кудрявого, довольно высокого и мрачного молодого человека. Сразу назвала его по имени и начала задавать вопросы. Я подошла, и она меня тоже узнала и спросила, работаю ли я еще в вузе. Вот это память! © Хищный ЗаИц / AdMe

Сдала жилье молодому парню. Оказался сварщиком. Договорились, что в счет оплаты аренды он мне сварит металлическую конструкцию. Приехал, слово за слово — упоминается город моего бывшего места жительства. Оказалось, что он там в колледже учился, но не закончил. «Там завотделением редкая бестия была, не сдал ей несколько экзаменов, и много прогулов было».

Я тоже в том колледже работала. Нахожу свое фото 13-летней давности, показываю ему и говорю: «Узнаешь?» Он: «Точно, эту бестию я никогда не забуду». С мужем валяемся уже от смеха. Парень внимательно смотрит на фото меня с длинными черными волосами, потом на меня — коротко стриженную блондинку и выдает: «Здравствуйте, Арина Владимировна!» До сих пор снимает у меня квартиру, и мы довольно часто общаемся. Говорит: «Знал бы, что ты нормальная, — ходил бы учиться». © Арина Александрова / Facebook

Я тоже в том колледже работала. Нахожу свое фото 13-летней давности, показываю ему и говорю: «Узнаешь?» Он: «Точно, эту бестию я никогда не забуду». С мужем валяемся уже от смеха. Парень внимательно смотрит на фото меня с длинными черными волосами, потом на меня — коротко стриженную блондинку и выдает: «Здравствуйте, Арина Владимировна!» До сих пор снимает у меня квартиру, и мы довольно часто общаемся. Говорит: «Знал бы, что ты нормальная, — ходил бы учиться». © Арина Александрова / Facebook Я ходил в детский сад в Пекине. Тогда надо мной издевалась девочка, которую мы назовем Алекса. И естественно, я ее очень не любил. На 1-м курсе колледжа сижу я в классе китайского языка. Рядом со мной сидит милая, добрая, симпатичная девушка. Я: «Привет, как тебя зовут?» Она: «Алекса». Несколько недель я не мог понять, что к чему. Мы стали довольно хорошими друзьями, много общались, но потом меня наконец-то осенило. Это была та самая Алекса из детсада. Но теперь я все переосмыслил и желаю ей всего наилучшего. © unknown author / Reddit

Когда мне было лет 5, я играл в парке и увидел, что 3-летняя девочка пытается взобраться по ступенькам одной из игровых площадок. Я ей помог. Весь оставшийся день она настаивала на том, чтобы я гулял с ней по парку — на всякий случай. В 16 лет я познакомился в школе с симпатичной девушкой, мы с ней сблизились и начали встречаться. Никто из нас тот случай не вспомнил. Но тогда в парке наши родители разговорились. А когда они встретились снова, сразу же узнали друг друга и рассказали историю о том, как мы впервые познакомились. © TheJynxedOne / Reddit

Когда я учился в 7-м классе, обычно шел из школы домой один. Как-то иду и замечаю, что кто-то идет позади меня. Оборачиваюсь и вижу девушку. Она шла и смотрела вниз, мне показалось это странным. 3 года спустя, учась в 10-м классе, я заметил эту девушку стоящей недалеко от библиотеки. Я подошел и познакомился с ней. Через несколько дней в разговоре мы выяснили, что она всегда училась в той же школе, что и я. Тот факт, что мы вместе ходили в одну и ту же начальную, среднюю и старшую школу, не зная друг о друге до 10-го класса, меня просто шокировал. © Jrock9116 / Reddit

У моих друзей была такая история. Жена друга забыла телефон на кассе в крупном продуктовом магазине. Стали искать, звонить, но, видимо, кто-то уже забрал и прикарманил. Обратились в полицию, нашли мужика, который взял. Он стал отнекиваться, сначала говорил, что вообще не брал, потом сказал, что сначала взял, потом вернул обратно в магазин. В общем, найти никак не могли. Все расстроились, с телефоном уже попрощались. И тут через несколько дней мужу растеряши звонит наш общий друг и говорит: «Жена телефон не теряла?» Леша (муж) аж в осадок выпал, думал, шутка какая-то, потому что о потере никому не сообщал.

Оказалось следующее. Знакомый работает в паре с одной девушкой, занимаются обслуживанием автоматов с игрушками. Как раз в магазине, в котором произошла утеря, стоит один такой. И вот девушка нашла этот телефон, зарядила, включила, а на заставке — фото Леши и его жены. Она их узнала, поскольку видела в инстаграме у знакомого, и ему сообщила о находке, а он уже позвонил Леше. Вот такая необычная цепочка. © RhymeMe / Pikabu

Решила найти себе собеседника по переписке, разнообразить круг уже устоявшегося общения, так сказать. В одном из пабликов увидела девушку плюс-минус своего возраста, да и та тоже просто хочет пообщаться с кем-то новым. Решила написать. Спустя полдня довольно поверхностного знакомства дошло до такого диалога:

— Собак люблю.

— Это здорово, у меня их 2.

— Я как-то держала золотистого ретривера, крутые собаки.

— Забавно, одна из моих собак как раз золотой ретривер.

— Прикольно, а где брали?

— Да под Одинцово.

— В Лесном Городке?

— Да.

— Вот так совпадение! Наши собаки из одного питомника! А как звать?

— Так вообще Гердой назвали. А по паспорту — Смородина.

— Мой Найк отец твоей Герды. Проверь в паспорте! Отец — Незнайка!

— Да как такое возможно?! © EdwardMakYugann / Pikabu

— Собак люблю. — Это здорово, у меня их 2. — Я как-то держала золотистого ретривера, крутые собаки. — Забавно, одна из моих собак как раз золотой ретривер. — Прикольно, а где брали? — Да под Одинцово. — В Лесном Городке? — Да. — Вот так совпадение! Наши собаки из одного питомника! А как звать? — Так вообще Гердой назвали. А по паспорту — Смородина. — Мой Найк отец твоей Герды. Проверь в паспорте! Отец — Незнайка! — Да как такое возможно?! © EdwardMakYugann / Pikabu Встретил свою преподавательницу французского. Оказывается, она до сих пор помнит мое сочинение с 1-го курса и использует мои ошибки как крылатые выражения. Одно из них: a la gare comme à la guerre — «на вокзале как на войне». © ein_j / Twitter

Мне было лет 15, я познакомился с девушкой в чате. Мы подружились, и примерно через год она упомянула, что ее семья живет в том же городе, что и я, и было бы забавно, если бы наши семьи знали друг друга. Оказалось, что она моя дальняя кузина. © unknown author / Reddit

Мы с друзьями пошли кататься на рафте и оказались в одной лодке с очаровательной молодой семьей. Мы футболисты колледжа и были в своей форме. Мама семьи посмотрела на наши футболки и сказала, что у нее в детском саду есть мальчик, у которого двоюродные братья играют в футбол в той же школе. Мы спросили, как зовут мальчика, и она назвала имя моего двоюродного брата. Я катался на рафте с воспитательницей моего двоюродного брата. © hismikeness / Reddit

Мне 33 года, родом из Петербурга, живу в Германии 22 года. Поехали с мужем и сыном на Майорку. В отеле на дискотеке познакомились с семьей из Питера. Обменялись телефонами. В октябре они приехали к нам в гости. Спрашиваю просто так девичью фамилию гостьи. Отвечает. Такая же фамилия есть в нашем роду по линии моего отца. Далее начинаем перечислять поименно всех. Оказывается, у гостьи такие же имена всех родственников.

Ну не может быть такого количества совпадений! Достаю СD времен нашего детства, которые привезли с собой в Германию. Итог: мы родственники по линии бабушки! И на всех днях рождений и свадьбах родни мы были вместе, только тогда нам было по 8–12 лет. Всю ночь смотрели эти CD, обнимались и плакали. И шокировали всю родню такой новостью. Вот так мы съездили в отпуск на Майорку! © Monako10 / Pikabu

Ну не может быть такого количества совпадений! Достаю СD времен нашего детства, которые привезли с собой в Германию. Итог: мы родственники по линии бабушки! И на всех днях рождений и свадьбах родни мы были вместе, только тогда нам было по 8–12 лет. Всю ночь смотрели эти CD, обнимались и плакали. И шокировали всю родню такой новостью. Вот так мы съездили в отпуск на Майорку! © Monako10 / Pikabu Я летел с Бали в Дублин с пересадкой в Дубае. В итоге оказался рядом с парнем, с которым учился в школе и который сейчас живет в Дубае. Мы были в одних и тех же местах на Бали и островах Гили примерно в одно и то же время, но до этого ни разу и не пересеклись. © waiting-in-vein / Reddit

Познакомился с парнем, работающим за границей в той же компании, что и я. А он оказался одним из моих друзей детства. Но, когда мне было 3, мы разъехались. А 30 лет назад жили в соседних домах. © tfordp / Reddit

Мы как-то ехали в машине: муж за рулем, я и свекровь. Мне надо было сокурснице Ольге написать, ищу ее в контактах, вслух фамилию произношу. А фамилия редкая. Свекровь оживляется и спрашивает, сколько ей лет, а не зовут ли ее отца Владимиром, а не учился ли он там-то. Я пишу Ольге, спрашиваю об этом. Она отвечает на все вопросы утвердительно, но не отец, а дядя.

Выясняется, что этот дядя учился со свекром и со свекровью знаком лично. Не успели мы поудивляться, как муж спрашивает, а нет ли у моей сокурсницы сына. И не зовут ли его Гоша. Я отвечаю, что есть и так и зовут, она о нем часто рассказывает. И тут оказалось, что муж с этим Гошей в джазовой школе учился, а Ольга им в этой школе интерьер рисовала.

Но если бы она была Иванова или сменила фамилию при замужестве, мы бы до сих пор не знали про все эти знакомства. © 58474632839 / Pikabu