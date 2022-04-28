15+ доказательств того, что брак — это полоса препятствий, через которую нужно перебираться сообща
Перед тем как отправиться к алтарю, люди стремятся узнать друг друга поближе. чтобы понимать, с чем предстоит столкнуться после свадьбы. Впрочем, это ровным счетом ничего не гарантирует, ведь совместный быт полон сюрпризов, а некоторые подробности могут вскрыться лишь спустя годы супружеской жизни.
Мы в АdMe.ru обратились к историям от пользователей сети, которые рассказали о том, с какими странностями своих половинок они столкнулись в браке.
- Мой муж оставляет все открытым: дверь, шкаф, ящики, футляры для DVD, бутылки с шампунем, вкладки в браузере, сиденья для унитаза — буквально все, к чему прикасается. © unknown author / Reddit
- Жена часто рассказывает всем, что ей повезло с мужем: я у нее внимательный, заботливый, всегда первым иду на разрешение конфликта. Мне, конечно, приятно, но есть моментик: если мы поссорились и не помирились, то она берет и идет плескаться в ванной. И провести она там может 2 часа, 3, 4! Успокаивает это ее. Ну и пусть себе, скажете вы, не трогай женщину. Увы, но все не так просто: ванна и туалет у нас совмещенные. Так что час-два еще можно пережить, но 4 уже никак. © Палата № 6 / VK
- Вчера поцапался с женой. Ну как поцапался, просто не разговаривали. Решил включить мужика и, чтобы до конца отстоять свою позицию, пошел спать в другую комнату. Посидел какое-то время, достал постель, минут 10 искал дырку в пододеяльнике, еще минут 15 пытался синхронизировать пододеяльник с одеялом, в итоге плюнул на все, зашвырнул постель обратно и пошел спать к жене. © PsixTabletka / Pikabu
- Мой муж был абсолютно беспомощным, когда мы только поженились. Его мать всегда делала все за своих двоих детей. Из-за нее мне пришлось научить его готовить, прибирать, стирать, убирать за собой и т. д. Это было непросто, зато я могу научить его делать все так, как я хочу! © FroggerXZ / Reddit
- У моего мужа есть дурацкая привычка: при просмотре фильма в кино он всегда грызет заусенцы. Меня это дико бесит, и я шлепаю его по рукам. И вот как-то раз краем глаза увидела, как он тянет руки ко рту. Не глядя треснула незнакомого мужика. Муж подшучивал до конца сеанса. © Podslyshano / Twitter
- Когда мы с женой идем в ресторан, она заказывает то, что обычно ест, а меня подталкивает взять что-нибудь новое, чтобы она могла это попробовать. © wa*****g / Reddit
- Мы всегда заказываем разные блюда и напитки, чтобы попробовать друг у друга. Выбор мужа всегда вкуснее. © Шоколадный кравасан / AdMe
- Всякий раз, когда я готовлю для мужа, лучше украшаю свою тарелку и кладу лучший кусок. Чувствую себя за это виноватой, но он, кажется, пока ничего не замечал. © selective_yellow / Reddit
- Жена просто помешана на натуральных продуктах, выбирает всегда только органическое, без добавленного сахара и консервантов. После того как мы поженились, я стал замечать, что некоторые привычные продукты начали постепенно исчезать из дома. Когда у нас появились дети, она начала тщательно оценивать все покупки и кое-что вообще запретила брать. В этом нет ничего плохого, я питаюсь здоровой пищей, но дело в том, что она не подавала признаков того, что такая щепетильная, пока мы не поженились. © ReverendSaintJay / Reddit
- Жена весь вечер доставала вопросом: «Ты не заметил изменений?» Я перечислил все, от формы ногтей до крана в ванной, — мимо. Успели поссориться, услышал, какой я невнимательный. Не выдержал, упросил рассказать, что же поменялось. Тут она выдает: «Я всегда готовила пельмени со свиным фаршем, а вчера был куриный». © Палата № 6 / VK
- У него есть раздражающая привычка все выбрасывать. Например, у нас есть полбаночки масла и в магазине мы увидели другую баночку, которая продается по хорошей цене, он ее покупает. Но вместо того, чтобы израсходовать оставшиеся полбанки, он просто выбросит ее и откроет новую. И он делает это не только с маслом, но и со всеми остальными продуктами, одеждой, обувью, полотенцами, одеялами. © a_cat_named_zephyr / Reddit
- Моя жена говорит во сне, а потом ничего не помнит. Это бывает 2–3 раза в неделю. Однажды ей приснилось, что на дом надвигается торнадо и ей надо собрать домашних животных и детей. Она кричала и разбудила меня, я встал, ухватился за угол матраса и начал поднимать его со словами: «Он уже здесь, идет на нас!» Она стала кричать еще громче, а когда поняла, что происходит, бросила в меня книгу, обозвав дураком, и снова заснула. Я, конечно, дурак, но это было смешно. © 500SL / Reddit
- Вчера моя беременная жена умудрилась поссориться с телефоном из-за того, что он разрядился. Сейчас вот еду покупать ей новый телефон, потому что старый — «предатель». © Палата № 6 / VK
- У жены привычка засыпать под телик, и все бы ничего, но я не могу уснуть из-за света. Поэтому у меня есть мужская маска для сна. © AntonPinigin / Twitter
- Моя жена никогда раньше при мне не говорила по-французски. Мы были в отпуске на Таити. И вдруг она начинает говорить со всеми по-французски. Мы женаты 25 лет! © thatsonebigcookie / Reddit
- Прожив в браке почти 4 года, я узнал, что моя жена, оказывается, умеет играть на гитаре! 2 недели назад она увидела на барахолке акустическую гитару, взяла ее и начала играть. У меня аж челюсть отвисла. Я купил гитару для нее, и теперь она учит меня играть. © michealbro / Reddit
- У бывшего мужа была дурацкая привычка: после услышанной где-то смешной шутки, забавного момента в фильме или анекдота, над которым мы оба посмеялись, он начинал на полном серьезе объяснять мне смысл прикола. Бесил дико! Думала, он меня полной дурой считает, пока однажды в гости не приехала свекровь. Оказывается, они друг другу оба объясняют смысл каждой шутки и ржут! © Подслушано / VK
А с какими привычками своих вторых половинок вы не готовы мириться?
AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что брак — это полоса препятствий, через которую нужно перебираться сообща
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