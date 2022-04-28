15+ доказательств того, что брак — это полоса препятствий, через которую нужно перебираться сообща

Перед тем как отправиться к алтарю, люди стремятся узнать друг друга поближе. чтобы понимать, с чем предстоит столкнуться после свадьбы. Впрочем, это ровным счетом ничего не гарантирует, ведь совместный быт полон сюрпризов, а некоторые подробности могут вскрыться лишь спустя годы супружеской жизни.