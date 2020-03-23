15 доказательств того, что самое дорогое в нашей жизни — это время

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Почувствовать ток времени очень сложно: один час скучной лекции длится бесконечно долго, а несколько часов, проведенных вместе, для влюбленных похожи на короткий миг. Другое дело — фотографии, которые позволяют поймать момент и со временем осознать, как меняется наша жизнь и что в ней действительно ценно.

AdMe.ru показывает вам, как с каждой минутой и в больших, и в малых вещах преображается мир вокруг нас.

«Мои мама и папа. Фотографии сделаны с разницей в 51 год»

Случайный посетитель музея рядом с бюстом римского императора Адриана, который жил 2 000 лет назад

Это черепаха по имени Джонатан, и ему 188 лет. Фотография слева сделана в 1886 году, справа — в 2020-м

«Во что превратился естественный ирокез моей собаки за 6 лет»

«Моему сыну 2 года, моему деду — 102»

Картинка, собранная из 365 фотографий, сделанных в разные дни в течение 1 года

Слева — рисунок художницы, справа — его копия, сделанная через год после начала обучения

Девушка до и через 90 дней после отказа от наркотиков

Одна и та же ножка: разница между фото — 15 лет

И в болезни, и в здравии

Так выглядят 50 лет брака и последние дни, проведенные в хосписе

Между фотографиями разница в 127 лет: первое селфи на Земле, сделанное Робертом Корнелиусом, и первое селфи в космосе, сделанное Баззом Олдрином

Кожицу помидора порезали, но он сам себя «заштопал», пока продолжал расти

Фотографии одной и той же собаки, сделанные с разницей в год

«Я нашел Мика в гараже 3 месяца назад и взял его домой. Он прошел долгий путь»

Может быть, у вас тоже есть фотографии, которые отчетливо показывают, как сильно время влияет на все?