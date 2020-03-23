15 доказательств того, что самое дорогое в нашей жизни — это время
Почувствовать ток времени очень сложно: один час скучной лекции длится бесконечно долго, а несколько часов, проведенных вместе, для влюбленных похожи на короткий миг. Другое дело — фотографии, которые позволяют поймать момент и со временем осознать, как меняется наша жизнь и что в ней действительно ценно.
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«Мои мама и папа. Фотографии сделаны с разницей в 51 год»
Случайный посетитель музея рядом с бюстом римского императора Адриана, который жил 2 000 лет назад
Это черепаха по имени Джонатан, и ему 188 лет. Фотография слева сделана в 1886 году, справа — в 2020-м
«Во что превратился естественный ирокез моей собаки за 6 лет»
«Моему сыну 2 года, моему деду — 102»
Картинка, собранная из 365 фотографий, сделанных в разные дни в течение 1 года
Слева — рисунок художницы, справа — его копия, сделанная через год после начала обучения
Девушка до и через 90 дней после отказа от наркотиков
Одна и та же ножка: разница между фото — 15 лет
И в болезни, и в здравии
Так выглядят 50 лет брака и последние дни, проведенные в хосписе
Между фотографиями разница в 127 лет: первое селфи на Земле, сделанное Робертом Корнелиусом, и первое селфи в космосе, сделанное Баззом Олдрином
Кожицу помидора порезали, но он сам себя «заштопал», пока продолжал расти
Фотографии одной и той же собаки, сделанные с разницей в год
«Я нашел Мика в гараже 3 месяца назад и взял его домой. Он прошел долгий путь»
Может быть, у вас тоже есть фотографии, которые отчетливо показывают, как сильно время влияет на все?
Фото на превью B0RRACHIT0 / reddit