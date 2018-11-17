15 вещей, которые могли произойти только в России
В России особая атмосфера. Кого-то она шокирует, кого-то смешит, ну а кто-то ею гордится. Мы решили собрать для вас приколы, которые возможны только на просторах нашей необъятной родины. Ну где еще увидишь пляжный туалет без стен или печеньки с денежными знаками? А уж какие у нас креативные люди... Сами все увидите!
Кстати, может, и у вас припасены свои, местные приколы, которые иностранцу не понять? Поделитесь с нами в комментариях.
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Фото на превью HromoiHomyak / pikabu