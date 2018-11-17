15 вещей, которые могли произойти только в России

В России особая атмосфера. Кого-то она шокирует, кого-то смешит, ну а кто-то ею гордится. Мы решили собрать для вас приколы, которые возможны только на просторах нашей необъятной родины. Ну где еще увидишь пляжный туалет без стен или печеньки с денежными знаками? А уж какие у нас креативные люди... Сами все увидите!

Кстати, может, и у вас припасены свои, местные приколы, которые иностранцу не понять? Поделитесь с нами в комментариях.

Вот такой креатив от IT-сотрудников

Розетки в кабинете физики

Вот поэтому к нам не прилетают инопланетяне

Действительно, почему мышка не работает

Вкуснейшее мржне

Зима близко...

Два в одном

М-м-м... Вкусняшка

Суровые конкурсы

Это вам не лайк поставить

Интересно, а куда устраиваются выпускники технических вузов?

Сода — наше все

100 %-ное попадание

И друг не обманул

Приватность? Нет, не слышали

Фото на превью HromoiHomyak / pikabu

2 На склад!
6 Комментарии
  • 17 ноября 2018
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  • 4793

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