15 доказательств того, что родители бывают теми еще засранцами

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Реакция родителей на мою речь на свадьбе брата

Мама всегда найдет, на чем подловить

Родители созданы для того, чтобы смущать своих детей

Пародии в инстаграме? Легко!

Если мама сказала, что ты не будешь пить вредную газировку, ты не будешь пить вредную газировку

Родителям не до всей этой фейсбучной философии

Мама прислала мне эту картинку с подписью

Родители знают, как порадовать на праздник

Хотели разыграть маму. Она просто сделала фото и прошла мимо

Подвоха можно ждать даже в самой безобидной на первый взгляд ситуации

Моя мама только что выиграла в номинации «Подарок года»

Папе обязательно надо было продемонстрировать, что он круче парня моей сестры

Никогда не проси отца принести твои вещи в школу

Мой отец называет это противозачаточным одеялом

Родители будут комментировать все, что вы выкладываете в фейсбуке. Вам это может не понравиться