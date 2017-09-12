15 доказательств того, что родители бывают теми еще засранцами
Реакция родителей на мою речь на свадьбе брата
Мама всегда найдет, на чем подловить
Родители созданы для того, чтобы смущать своих детей
Пародии в инстаграме? Легко!
Если мама сказала, что ты не будешь пить вредную газировку, ты не будешь пить вредную газировку
Родителям не до всей этой фейсбучной философии
Мама прислала мне эту картинку с подписью
Родители знают, как порадовать на праздник
Хотели разыграть маму. Она просто сделала фото и прошла мимо
Подвоха можно ждать даже в самой безобидной на первый взгляд ситуации
Моя мама только что выиграла в номинации «Подарок года»
Папе обязательно надо было продемонстрировать, что он круче парня моей сестры
Никогда не проси отца принести твои вещи в школу
Мой отец называет это противозачаточным одеялом
Родители будут комментировать все, что вы выкладываете в фейсбуке. Вам это может не понравиться
Фото на превью imgur