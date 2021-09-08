15+ доказательств того, что рентгеновский снимок может таить в себе массу сюрпризов

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В 1895 году профессор физики Вильгельм Рентген наткнулся на неизвестный тип излучения, способный проходить сквозь препятствия. Впоследствии это открытие облегчило медицинское обследование и спасло немало жизней. Но благодаря любопытству ученых нам открылся не только внутренний мир человека, но и самых разнообразных предметов.

AdMe.ru просто не смог пройти мимо такого научного волшебства и не наполнить им сегодняшнюю статью.

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