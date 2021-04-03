15 доказательств того, что работа курьера — это вам не шуточки

Однажды я получил заказ, в комментариях было сказано: «Когда приедете, стучите в дверь очень громко, иначе я не вас не услышу». Это была бесконтактная доставка, поэтому я постучал и ушел. Не успел к машине подойти, как дверь открылась и из нее выскочил разъяренный мужик, набросился на меня и стал кричать, чтобы я никогда больше не стучал в его дверь. Я был в шоке и пытался все ему объяснить, но он явно меня не слушал. Как только я оттуда уехал, сразу сообщил о нем, и, насколько мне известно, он был внесен в черный список. © Darkfigure145 / Reddit