15 доказательств того, что работа курьера — это вам не шуточки
Не так давно пользователь Reddit под ником vactanos попросил курьеров поделиться своими самыми запоминающимися историями с работы. Под его постом сразу появилось несколько тысяч комментариев. Люди охотно рассказывали о доставках, которые надолго врезались им в память.
Мы в AdMe.ru на одном дыхании прочитали все написанное и в очередной раз убедились в том, что будни курьеров наполнены чем угодно, но только не скукой. И в бонусе вас будет ждать история не из треда.
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Я раньше возил пиццу. И вот как-то очередная доставка, приезжаю к дому, а там как раз курьер из другой пиццерии прибыл. Мы несколько секунд смущенно смотрели друг на друга, потом пошли к двери. Оказалось, что к заказчику пришли несколько гостей, и один из них так сильно хотел определенную пиццу, что пришлось заказывать ему отдельно. © Rnilbog / Reddit
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О, у меня был похожий случай, только нас 3 разных доставщика было. Клиенты делали ставки на то, кто приедет первым, это было довольно забавно. Они всем нам дали хорошие чаевые. Я, кстати, приехал первым. © HarveyMushman72 / Reddit
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А мне однажды прилетел заказ из веганского ресторанчика здорового питания — 8 маленьких пакетов чипсов. То есть не что-то там из меню, нет, только 8 пакетов чипсов. Пока я к ним ехал, они отправили мне 2 сообщения. Первое: «Пожалуйста», а второе: «Будьте осторожны». По сей день я понятия не имею, что произошло и почему они не пошли покупать чипсы в магазине рядом со своим домом. © Wilikeye / Reddit
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А вот мой самый странный заказ. Приезжаю по адресу в обветшалый многоквартирный дом. На улице темно, я — женщина, и мне уже страшно. Квартира, в которую мне нужно было идти, находилась в подвале этого дома. Отлично... Я спустилась туда, постучала в дверь и услышала музыку, какой-то дэт-метал. Когда дверь открылась, я увидела тускло освещенную квартиру, а на полу, скрестив ноги, сидели 5–6 человек. Когда они повернулись, оказалось, что ни у кого из них нет бровей. Ни у кого, даже у парня, который открыл дверь. Я быстро отдала ему пиццу и убралась оттуда. © madsterspillman / Reddit
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У парня, с которым я работал, однажды была странная доставка. Клиент сказал ему постучать в дверь со словами «Еда здесь, оболтус» или он не даст чаевых. А пару недель назад один заказчик заплатил мелочью. Ничего страшного, бывает. Самое чудное, что вся мелочь была не в пакете, не в конверте, нет, а в виниловой перчатке. © darkknight941 / Reddit
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Забрал я еду, добрался до адреса. Здания, в которое мне нужно было доставить заказ, там не было. Я позвонил клиенту и сказал: «Привет, у меня тут ваша еда, но я не могу найти ваш дом. Вы можете объяснить, где он?» А он просто сказал: «Хорошо» — и повесил трубку. Я написал ему, ответа не было. Через 15 минут он прислал сообщение с адресом доставки, и это было совершенно другое место. Я поехал туда, оставил еду и подумал: «Что я делаю на этой работе?» © ZanderDogz / Reddit
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Однажды мне прилетел заказ, а в особых пожеланиях было указано: «Стучитесь в дверь, как будто вы из полиции, а затем рычите, как тираннозавр, чтобы мои дети испугались». Я так и сделал. Дверь открыла хрупкая женщина, она явно была в замешательстве. Судя по всему, ее муж написал этот комментарий для предыдущего заказа и так и не удалил его. © nightcore4ever / Reddit
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Была у меня тут бесконтактная доставка: еду нужно было оставить у двери. Я все сделала, а потом заказчик позвонил мне и поблагодарил. Ну круто. Затем он позвонил еще раз и спросил, не могу ли я дать ему свой номер на будущее. Я ответила, что это неуместно. Но когда я наконец вернулась домой и зашла в Facebook, оказалось, что этот чувак нашел меня в соцсетях и прислал запрос в друзья. Это, конечно, жутко. © LoveAfterTeenMom / Reddit
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Как-то я доставлял еду мужчине, который устраивал вечеринку по случаю дня рождения своего ребенка. Он заставил меня ждать около их дома минут 15, потому что я приехал слишком рано. Он просто не открывал мне дверь. Да, а потом еще и пожаловался на меня. © CancerousSnake / Reddit
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Комментарий к заказу: «Напиши мне, когда придешь, и подойди к краю дома. Я сломал ногу и не могу спуститься по лестнице, но я спущу тебе рюкзак на веревке. Спасибо!» Я подумал, что это какой-то розыгрыш, но оказалось, что все в порядке. Думаю, это было даже забавно. © Adventurer_By_Trade / Reddit
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Однажды я получил заказ, в комментариях было сказано: «Когда приедете, стучите в дверь очень громко, иначе я не вас не услышу». Это была бесконтактная доставка, поэтому я постучал и ушел. Не успел к машине подойти, как дверь открылась и из нее выскочил разъяренный мужик, набросился на меня и стал кричать, чтобы я никогда больше не стучал в его дверь. Я был в шоке и пытался все ему объяснить, но он явно меня не слушал. Как только я оттуда уехал, сразу сообщил о нем, и, насколько мне известно, он был внесен в черный список. © Darkfigure145 / Reddit
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Я доставил пиццу в подозрительный дом. Парень, который мне открыл, выглядел как-то странно. Он спросил, люблю ли я кошек. Я сказал, что да, обожаю. И тут он вытащил детеныша бенгальского кота, у которого было по 6–8 пальцев на лапках. Его лапы были такими большими, что напоминали рысьи. 10/10. © donutemperor / Reddit
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Однажды доставлял еду вышибале на какой-то вечеринке на открытом воздухе. Парню на вид было чуть больше 20, рост под 180 см, и в ширину он примерно столько же. Когда парень открыл коробку, чтобы проверить заказ, казалось, что он вот-вот заплачет от радости. Потом он сказал что-то вроде: «Это самое прекрасное, что я видел за ночь, а ведь здесь столько красивых девушек!» Пицца, по-видимому, делает из суровых парней поэтов. © Deregnort / Reddit
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Пришел заказ на 10 фирменных кексов из соседней французской пекарни. Когда я подошла к двери и позвонила, сразу услышала топот маленьких ножек. Дверь открылась, а за ней оказалось 5 детей, всем меньше 10 лет. Они были в полном восторге, а самый младший все время повторял: «Кексы, кексы!» Тот, кто был постарше, обнял меня и поблагодарил. После того как я отдала заказ и помахала детишкам на прощание, я почувствовала, что на душе сразу стало очень тепло. В чистой, невинной, неподдельной радости детей есть что-то такое, что заставляет вас позабыть о всякой взрослой ерунде. © allsmiles_99 / Reddit
Бонус: история не из треда
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Помню, отвозила заказ — дорогущую японскую фигурку. Привезла ее в бизнес-центр. Вышла статная дама и спрашивает: «А почему вот она такая дорогая?» Я удивилась вопросу, но начала ей рассказывать про все достоинства. Она долго и задумчиво разглядывала ее, а потом выдала фразу, которая до сих пор вызывает у меня улыбку: «Вот дочка у меня... Ей бы мужиков кадрить, а она в куклы играет». © IRougeI / Pikabu
А что вы заказывали в последний раз? Как прошла доставка?