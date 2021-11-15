15 доказательств того, что продавцы и покупатели могут чудить покруче цирковых артистов

Поход в магазин для нас уже давно стал почти ежедневной рутиной. Но некоторые продавцы любят добавить красок в серые будни и порой выкидывают такие фортели, что за голову хватаешься. А клиенты ни на шаг не отстают, поэтому продавцам тоже есть что поведать.