15 доказательств того, что продавцы и покупатели могут чудить покруче цирковых артистов
Поход в магазин для нас уже давно стал почти ежедневной рутиной. Но некоторые продавцы любят добавить красок в серые будни и порой выкидывают такие фортели, что за голову хватаешься. А клиенты ни на шаг не отстают, поэтому продавцам тоже есть что поведать.
Мы в AdMe.ru желаем обоим сторонам выдержки, а пока представляем вашему вниманию те случаи, когда терпение наших героев подвергалось серьезным испытаниям.
- На рынок зашел. Купил огурцов. Продавщица:
— Помидоры нужны?
А я вижу, что они у нее почти зеленые, и так с надеждой типа говорю:
— А они хоть твердые?
— Дааа!
— Как яблоки?
— Как яблоки!
— Жаль, а мне мягкие нужны.
— Ну они как мягкие яблоки, скорее даже как мягкие груши, даже еще мягче! © graforlov0904 / Pikabu
- Покупаю воду и пирожок в ларьке.
Продавец-бабушка: «Пирожок греть?»
Я: «Не надо».
Продавец-бабушка: «А воду?» (Она имела в виду, какую выбираю.)
Я: «Воду тоже не греть».
Продавец-бабушка, подзависнув на пару секунд: «Бери свой пирожок с водой и проваливай отсюда. Умник!» © velikijslava / Pikabu
- Стою сегодня с творогом, йогуртом и шоколадкой. Продавщица пробивает творог и йогурт, в процессе спрашивает, кивая на творог: «Худеешь?» Я отвечаю, что да. Она берет и прячет шоколадку под стол со словами: «Тогда это я не пробиваю». Так и не отдала. Сижу ем творог с йогуртом. Благодарность ей написать, что ли... © FelinaShadow / Pikabu
- Мама работает в магазине. В торговом зале лежат коробки из-под мороженого. Покупатель задает вопрос:
— А можно мне коробки забрать?
— Да, забирайте.
— А как вы думаете, они могут мне пригодиться? © acaster / Pikabu
- Покупаю в магазине продукты, в том числе пару яблок. На кассе продавец мне их взвешивает. Одно неловкое движение, и они с хрустом падают на пол. Ну все, думаю, извинения, просьбы сходить поменять. Но продавец, улыбаясь, говорит: «Хех, не поваляешь — не поешь» — и закидывает обратно в пакет. © Actionsen / Pikabu
- Продавец автомобилей не говорил цену машины и пробег. Просто хотел узнать, на какую сумму я рассчитываю. Сказал ему, что буду платить все наличными, и он ответил, что не может продать мне машину. © NotAnIntelTroop / Reddit
- Зашел в магазин часов и начал смотреть определенную модель. Продавец мне говорит: «Ты видишь эти часы, брат? Неубиваемые. Я бросал их по комнате сотни раз, смотри». Бросает часы, и от них отлетает деталей 5. Молодец, брат. © ZarehB / Reddit
- Во время путешествия по Египту уличный торговец пытался продать мне обычную толстовку на молнии, убеждая, что она сделана из редкого материала: «Мой друг, застежка-молния из верблюжьей кости». Когда я перестал смеяться, то сказал ему, что это пластик. А он мне: «Ты говоришь — пластик, я говорю — верблюжья кость. Они очень похожи». © peacecorpszac / Reddit
- Я был в магазине и загляделся на стиральные машинки. Продавец сказал мне, что они очень экономичные, потому что вырабатывают электричество за счет вращения барабана. Мне пришлось объяснить ему основы физики, но он ничего не понял. © Unknown author / Reddit
- Моего дядю однажды уговорили купить дорогой удлинитель — продавец сказал ему, что это единственный удлинитель, обеспечивающий «чистую энергию» для всех его устройств. А потом дядя попытался убедить нас купить удлинители, потому что мы используем «грязную энергию». © retroninja / Reddit
- Стою выбираю рыбу, передо мной тетка просит продавца выбрать ей еще покрупнее рыбку. А продавец ей: «Слушай, дорогая, где я тебе возьму покрупнее? Они здесь все ОДНОКЛАССНИКИ!» © Unknown author / Bash.im
- У меня сейчас аллергия на что-то цветущее. Слезы льются непрестанно. Смотрим сегодня смесители в магазине. После длительного выбора решила задать продавцу вопросы. Он отвечает, я слушаю и машинально вытираю слезы.
Продавец: «Не надо плакать! Если кран вам так понравился, но это слишком дорого, фирма может сделать дополнительную скидку!» © Unknown author / Bash.im
- Сегодня была на рынке. У мясного отдела стояли муж с женой, за прилавком две мощные продавщицы. Жена мужа спрашивает: «Может, возьмем что-нибудь из мяса?» На что продавщица бодрым голосом выдала: «Выбирайте! Нас здесь двое». © Unknown author / Bash.im
- У знакомого беда с русским языком. Как-то попросили сходить в магазин за хлебом. Он пошел, дождался, когда все клиенты совершат покупки и уйдут. Затем подошел к продавщице и на ее вопрос «Что вам?» ответил: «Эй, хлеб, иди сюда». Продавщица, смеясь сквозь слезы, еле-еле дала ему хлеб. © Подcлушано / Ideer.ru
- Вырвали зуб мудрости. Час ада, опухшее и перекошенное лицо. Еду домой, захожу в магазин у дома за водой. Продавщица оценивает мое лицо, футболку с надписью «Лучший ловец» и снитчем, пробивает воду и вздыхает: «Гарри, когда ты уже поймешь: ловить нужно руками!» © Подcлушано / Ideer.ru
А в какие крутые истории вы попадали, придя в магазин?
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