15 доказательств того, что природа — та еще затейница
Все мы индивидуальности и имеем черты, которые редко встретишь у других людей. Но у наших сегодняшних героев есть настолько яркая изюминка во внешности, что во всем интернете еще долго не утихает шум, когда кто-то из таких смельчаков решает выложить фото.
Мы в AdMe.ru неустанно следим за тем, чтобы ни одна диковинка не проскочила мимо ваших глаз, и хотим, чтобы вы вместе с нами стали свидетелями метаморфоз человеческой природы.
«Этот шрам, который я получил из-за неправильного обращения с рыбой, странно похож на крючок, которым я эту рыбу ловил»
«Для женщины у меня слишком длинные бакенбарды»
«Вот такой длиннющий у меня палец»
С такими пальцами на стадионе можно просто поднимать руки вверх, когда все хотят «пустить волну»
«Моя ранка зажила и превратилась в идеальное сердечко»
«У меня и у сына родинки на ногах в одном и том же месте»
Тут точно замешана магия
«Есть у меня маленький дефект. Зато плаваю хорошо»
«У меня коричневая борода, а усы светлые»
«Горжусь своим витилиго, ведь я не похожа ни на кого!»
«Рука моей девушки. А какая у вас сверхспособность?»
«У меня на ногте теперь есть маленький гриб-облачко»
«Аж взбодрился, когда случайно посмотрел на ногу подруги сестры»
«У меня в пальце 13 лет назад застрял кусочек графита от карандаша»
«У меня на ноге есть место, которое не покрывается мурашками»
А какие особенности тела попадались вам на глаза?
Фото на превью reknae / Reddit
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