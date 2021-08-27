15 доказательств того, что природа — та еще затейница

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Все мы индивидуальности и имеем черты, которые редко встретишь у других людей. Но у наших сегодняшних героев есть настолько яркая изюминка во внешности, что во всем интернете еще долго не утихает шум, когда кто-то из таких смельчаков решает выложить фото.

Мы в AdMe.ru неустанно следим за тем, чтобы ни одна диковинка не проскочила мимо ваших глаз, и хотим, чтобы вы вместе с нами стали свидетелями метаморфоз человеческой природы.

«Этот шрам, который я получил из-за неправильного обращения с рыбой, странно похож на крючок, которым я эту рыбу ловил»

«Для женщины у меня слишком длинные бакенбарды»

«Вот такой длиннющий у меня палец»

С такими пальцами на стадионе можно просто поднимать руки вверх, когда все хотят «пустить волну»

«Моя ранка зажила и превратилась в идеальное сердечко»

«У меня и у сына родинки на ногах в одном и том же месте»

Тут точно замешана магия

«Есть у меня маленький дефект. Зато плаваю хорошо»

«У меня коричневая борода, а усы светлые»

«Горжусь своим витилиго, ведь я не похожа ни на кого!»

«Рука моей девушки. А какая у вас сверхспособность?»

«У меня на ногте теперь есть маленький гриб-облачко»

«Аж взбодрился, когда случайно посмотрел на ногу подруги сестры»

«У меня в пальце 13 лет назад застрял кусочек графита от карандаша»

«У меня на ноге есть место, которое не покрывается мурашками»