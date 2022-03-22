15+ доказательств того, что повара еще как умеют пошутить

На кухне всегда полно работы, так что поварам некогда скучать — только успевай поворачиваться. Чтобы повседневная рутина не накрыла с головой, они развешивают картины, мастерят поделки, изобретают собственные головные уборы, придумывают оригинальную подачу блюд. Одним словом, изо всех сил стараются создавать себе хорошее настроение.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, которые регулярно публикуют приколы с кухни.

«Стюарт пришел на работу в своем костюме динозавра»

Мой босс дал бы ему прибавку за поднятие духа сотрудников. © decetrogs / Reddit

«Отныне я Маффинмен»

«Все эти разговоры о том, как лучше всего нарезать перец, привели меня к забавной идее. Почему бы не позволить гостю нарезать перец по своему вкусу?»

«Превратил блюдо навынос в смайлик»

«Я неплохо смотрюсь»

«Шуточки ночной смены»

«Яйца».

«Календарь, который шеф-повар заказал для кухни: „Ленивая йога“»

«Пришлось сделать обувь для таких ножек!»

Безопасность превыше всего

Когда повару скучно

Сохраняйте чувство юмора!

«Не нырять».

«У кого-нибудь еще висит на работе подобная обалденная картина?»

«Я сделал на работе домик для имбиря»

У кого самый большой колпак, тот и главный

«На снеговика ушло 5 минут, пока я взвешивала сыр для чизкейка»

«Лук-порей в нашем холодильнике»

«Нашла это на полке в нашей кладовой»

«У нас недолго шеф-поваром один юморист работал. Решил он хозяина ресторана разыграть: говорит, мол, я сам ему блюдо в зал вынесу»

«Хозяин попробовал стейк, который шеф-повар приготовил на гриле, и спросил, что это за мясо. А тот говорит: „А это вовсе и не мясо, а тунец. Сегодня же 1 апреля“. И стоит улыбается. Оказалось, что это действительно была рыба, но по текстуре и вкусу она очень напоминала мясо. Правда, хозяин не оценил шутки и штраф повару нарисовал, чтобы впредь неповадно было».