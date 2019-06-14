15 доказательств того, что парней опасно подпускать к соцсетям

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Сегодня мало кто представляет свою жизнь без соцсетей. Но для многих парней все эти Instagram, Tinder, Facebook и другие подобные ресурсы — это не только средство общения, но и возможность проявить свое чувство юмора во всей красе.

Самые крутые и необычные перлы от мужчин мы в AdMe.ru решили показать вам, ведь они просто не могут не развеселить.

Честность — главное качество на сайте знакомств

«Использовал новый фильтр в Snapchat и понял, что в роли женщины я выгляжу как Энн Хэтэуэй»

Творчество мужчин не знает границ

«Применил этот фильтр из Snapchat для создания аватарки в Tinder и сделал вывод, что я ненавижу мужчин»

А некоторые используют этот фильтр, чтобы создать видимость отношений

Или даже целую семью

Или просто для того, чтобы обвести кого-то вокруг пальца

«Вот как мой брат пытается закадрить девушек на сайте знакомств»

А кто-то придумывает еще более оригинальные способы

Когда дело доходит до переписки, тоже не всегда все гладко

Но некоторые стараются произвести впечатление изо всех сил

Зато кто-то может давать мастер-классы по профессиональному приглашению на свидание

«Один из лучших трюков по замене лиц, которые я проворачивал»

Новые фильтры Snapchat тоже не остались без внимания

А некоторые проворачивают гениальные операции, чтобы добиться своего

А вы уже пробовали все эти новые фильтры в Snapchat? Делитесь с нами результатами!