15+ доказательств того, что от несправедливости на работе не застрахованы ни начальник, ни подчиненный

Безусловно, все хотят, чтобы их работу уважали и ценили, а еще достойно за нее платили. Лишаясь какого-то из этих пунктов, одни впадают в оцепенение от несправедливости и опускают руки, другие, напротив, идут вперед и подыскивают себе новое место под солнцем.

Мы в AdMe.ru обратились к историям от пользователей сети, которые стали свидетелями несправедливости, творящейся на работе, и просто не могут об этом молчать. А в бонусе приведем пример того, как люди в погоне за выгодой совершенно перестают понимать, что поступают как-то неправильно.

Я, имея большой опыт работы в крупной торговой сети, скажу, как там все устроено. График сумасшедший, зарплата низкая, у нас еще с кассиров вычитали за кражи. По итогу в некоторых магазинах штат на 50 % был заполнен, больше 80 % не было нигде, даже в самых прибыльных магазинах. Качество обслуживания и настроение сотрудников соответствующие. © Анна / AdMe

У меня накопилось много отпускных дней, потому что отпуск я не отгуливала. Последние месяца 3 работали из дома, изредка были какие-то задачи, но в основном я просто сидела в интернете. А потом начальство объявило, что весь отпуск я «отгуляла» в эти 3 месяца, и платить компенсацию мне отказались. Сказали: «Денег нет, но вы держитесь». Я сделала вид, что все понимаю, а потом накатала жалобу в трудовую инспекцию. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Решила уволиться после 5 лет работы. Достали надуманные недостачи, делали пересчет по 4 раза, чтобы доказать, что это не так. При увольнении потребовала отпускные за 5 лет! Начали угрожать. Тогда я сказала, что заявлю в милицию и в налоговую. Долго мы вели переговоры... Только так и отдали. © Татьяна Жернакова / Facebook

Парень 3 дня пытается реанимировать станок — производственный процесс восстановлен. Заходит в кабинет генерального директора и докладывает об успехе. Ожидает похвалы и финансового поощрения за сэкономленные деньги предприятия. А в ответ слышит: «А почему вы так долго искали решение проблемы? Частичную сумму от потерь из-за простоя мы вычтем из вашей премии». © Perevalka / Pikabu

В 2008 устроилась на работу, оклад ₽ 25 000 и компенсация обеда примерно ₽ 3 000. Полгода прошло, компания убрала деньги за компенсацию обеда — кризис, затяните поясок. На сколько прибавился оклад? Ни на сколько. © geya / Pikabu

Нам вообще сверхурочные не оплачивает предприятие, всегда тычут в нос пункт в договоре про ненормированный рабочий день и 3 дополнительных дня отпуска. А уходить на час позже с работы — вообще чуть ли не обязанность. © Марина Иваненко / Facebook

Когда мне было чуть за 20, я работал в магазине, где продавал обувь и беговые дорожки. Начальник постоянно раскидывался обещаниями о повышении, чтобы мотивировать меня на дополнительную работу. Решил просто уйти, получил расчет, которого мне хватило на 3 месяца спокойной жизни. Было бы разумнее сэкономить деньги, но эти дни свободы были одними из лучших в моей жизни. © Thunderous_pr0phet / Reddit

У нас супермаркет был. Приходить надо к 7, открытие в 8, работает до 22, но сотрудники уходили в 2–3 часа ночи. Пока главная там чего-то не пересчитает, никто домой не идет, даже те, у кого дети маленькие. © AngelOK / AdMe

Работал в одной компании руководителем отдела. Сил было вложено очень много, а зарплата не росла. Но я же идейный был. Надо задержаться — не вопрос. Руками поделать — без проблем! При этом все разговоры о повышении зарплаты пресекались: «Сейчас сложные времена, подожди месяцок». Потом риторика и вовсе сменилась: «Ты же просто хорошо делаешь свою работу. За что тебе повышать?» © Auton / Pikabu

Работала в строительной компании 1,5 года на зарплате в ₽ 30 000. Рабочий день длился по 10 часов, включая 1 час на обед. Было очень много работы, я ела за 10 минут и бежала снова работать. Когда утром приходила, мой стол уже был завален бумагами. Часто задерживалась, за 1,5 года была всего неделю в отпуске. Через год попросила прибавить ₽ 5 000. Шеф сказал, что я недостаточно хороший сотрудник. Ушла. © Yadviga Günther / Facebook

Я работал в продуктовом магазине во время учебы в колледже. Я был главным кассиром, но также отвечал за заказ и хранение косметики, шампуней, мыла, ватных тампонов и так далее. У нас не хватало персонала, поэтому 3 субботы подряд я не успевал делать заказы и складировать товар. Это сводило меня с ума, и мне постоянно делали выговоры за то, что я не выполнял свою работу. И это все за $ 6,5 в час. © _VIIVIV_ / Reddit

Работала сразу после университета. По сути, была ассистентом 5 начальников, тащила на себе все. Набрала столько функций, что они прямо восхищались, какая я мультизадачная. Зарабатывала ₽ 17 000. Решила уходить, но было интересно, предложат ли хоть что-то, чтобы меня замотивировать остаться. Нет, спокойно отпустили, без единого предложения. Ради интереса зашла туда через полгода. Сказали, что никто пока не тянет мой объем работы. © Anna Kalinnikova / AdMe

Мужу предложили поработать в местной администрации. Условились, что будет работать на полставки, приходить на 4 часа в свои выходные. Принялся за работу: ковырялся в списанной технике, в серверной порядок навел, даже дверь в туалет починил, кран сделал, шкафы передвинул. Но начальству не понравилось. Сказали, что ставку свою не отрабатывает, пусть на 1/4 выходит или сидит весь день. Муж написал заявление. © Iodid / Pikabu

У мужа было: он вел громадный, очень резонансный проект. Но вышла из декрета дамочка из приближенных, и проект забрали у него и отдали ей. А ее, простите, 3 года не было на работе, и она уже не знала, что и как происходит сейчас. Муж был невероятно лояльным работником, а еще хорошим спецом с кучей успешных сложных проектов. Он обиделся сильно. Зато наконец-то оттуда ушел на совершенно другие деньги. © Конфуз / AdMe

В cтаршей школе я работала посудомойкой в небольшой закусочной. Заведение кое-как держалось на плаву, и у владельца все время было туго с деньгами. Однажды он вообще раздал нам неполную зарплату. Когда мы возмутились, он спросил: «Вам нужна работа или зарплата?» © 5k3k73k / Reddit

Плавающие выплаты, дополнительная нагрузка, не входящая в мои должностные обязанности, и даже минимальная зарплата не заставили меня уйти с работы. Последней каплей стала 6-дневная рабочая неделя в течение 6 месяцев. Это был просто ад. © AnthraxPrime6 / Reddit

Работал на небольшом предприятии по производству газировки. Был торговым представителем: поиск оптовых клиентов, создание клиентской базы, ведение документации. Через год моя начальница устраивает к нам своего племянника, и моя зарплата падает в 3 раза! Оказывается, 2/3 моих клиентов просто взяли и отдали новому сотруднику. После того как все узнал, уволился по собственному желанию. © Айрат Фазлиев / Facebook

У нас на работе бонус постоянно откладывался и откладывался, а когда все же выдавался, то всегда оказывался меньше, чем было обещано. Увольняясь, я узнал, что моя начальница получила увеличение бюджета отдела на $ 25 000 в год. И всего $ 1 000 из них она выделила на повышение зарплаты для команды из 4 человек. А затем просто повысила свою зарплату на $ 24 000. © no_this_is_God / Reddit

Бонус

У нас соседка работала в поликлинике заведующей. Как-то перед Новым годом похвасталась, что офис дал денег на премию и сказал ей, чтобы она сама решила, кому сколько дать. Ну, она взяла и дала сотрудникам по тысяче, а остальные немалые деньги себе забрала. Сотрудники, мол, все равно не узнают. Я и так ее не любила, а тут она ниже дна в моих глазах опустилась. © DrDonna / AdMe