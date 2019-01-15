15 доказательств того, что однажды любовь найдет тебя, где бы ты ни был

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«Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь» — поется в известной песне. И многочисленные жизненные примеры подтверждают: настоящая любовь может найти тебя в самое неподходящее время и в самом неожиданном месте.

Мы в AdMe.ru нашли 15 подтверждений тому, что Купидон — тот еще проказник, а его стрелы могут пронзить ваше сердце и в суде, и во время аварии, и на приеме у врача.

1.

Я работал суши-поваром в ночном клубе и, как оказалось, приготовил заказ для своей будущей жены. Когда она попробовала суши, то сказала, что хочет поблагодарить повара лично. Я вышел к ней после замешивания острого соуса васаби весь в слезах. Она сказала: «Не надо слез, ведь я хотела поблагодарить». Я ответил: «Это я от счастья».

Ну а потом закрутилось-завертелось... 6 лет вместе. Pikabu

2.

17 лет назад я встретил свою жену в очереди на водную горку. Вот фотография с той ночи, когда мы встретились, и сейчас.

3.

Мы учились в одном классе в старшей школе, но были в двух совершенно разных компаниях. Эван была одной из самых популярных девочек в школе, а я был всего лишь долговязым ботаником (как вы можете видеть на верхнем фото). Мы перекидывались шутками, но больше ничего не происходило. 7 лет спустя я нашел Эван в социальных сетях, и мы снова стали общаться. Мы влюбились друг в друга. Я наконец-то получил девушку своей мечты! Остерегайтесь всезнаек в школе, мы всегда возвращаемся! Instagram

4.

3 года назад я случайно увидел видео с поющей девушкой на YouTube, и она меня покорила своим пением. Я оставил комментарий: «Ты настоящая? Я чувствую, что влюбился!» Я нашел ее в Instagram и подписался на ее аккаунт, но она не подписалась в ответ. И все же я иногда следил за ее страничкой. Через некоторое время она переехала в мой город, я пришел на мероприятие, где она выступала, и наконец смог с нею познакомиться. А еще через год я получил то, что так хотел на свой день рождения: помолвку с моей милой Элли! Instagram

5.

Нам было по 32, когда Джастин и я нашли друг друга на сайте знакомств. Когда мы впервые встретились, Джастин сказал, что ему понравилось мое имя, потому что его первой любовью была девочка по имени Эми в детском саду. Я в шутку сказала ему, что не хочу слышать о другой Эми, которая была не мной. Через месяц после начала наших отношений я спросила Джастина, откуда у него шрам над глазом. Он сказал мне, что это произошло из-за того, что он упал в «старом детском саду». И тут у меня в голове что-то щелкнуло: «Джастин! Мы одного возраста! Мы ходили в детский сад в одно и то же время!» Мы немедленно позвонили нашим мамам и заставили их копаться в старых фотографиях. Конечно же, моя мама нашла фотографию нашей группы в детском саду, где мы с Джастином сидели рядом! Это подтвердило, что мы на самом деле были влюбленными друг в друга дошколятами и, кроме того, нам суждено было быть вместе с самого начала. Примерно через 2 года после того, как мы начали встречаться, я написала письмо в телепередачу ​​о нашей истории. Вскоре нас пригласили выступить на телевидении, и меня ждал еще один сюрприз. Во время прямого эфира в детском саду, куда мы когда-то вместе ходили, Джастин попросил дошкольников написать на табличках: «Эми, ты выйдешь за меня? Дай мне второй шанс!» Instagram

6.

Я встретила будущего мужа благодаря ДТП. Я выехала на обледеневший асфальт и потеряла управление, машину закрутило и вынесло на встречную полосу. Другая машина неумолимо приближалась, и я думала, это конец, но водитель успел среагировать. Он вывернул руль и задел мою машину лишь боком. Оба наших автомобиля были в плачевном состоянии, но главное, мы остались живы! Через 3 недели после аварии у нас состоялось первое свидание. Instagram

7.

А у нас так было... Я со школьных времен встречалась с парнем из моего подъезда, дождалась его из армии, мы готовились к свадьбе. Но однажды все рухнуло. Он съездил к родственникам в другой город. Через 3 недели оттуда приехала девушка, которая забеременела от него. Его и ее родители настояли на браке. День свадьбы, который они назначили, совпал с днем свадьбы моей лучшей подруги. Идти я не хотела — траур же у меня. Но мама буквально силой заставила пойти, чтобы не смотреть на моего бывшего в роли чужого жениха (напомню, мы из одного подъезда). Короче, я пошла на свадьбу к подружке, дабы не травить себе душу дома. И вот стоим у подъезда, ждем жениха подружки с друзьями, подъезжают они, и так получилось, что со свидетелем мы глазами встретились — и все, пропали. Все мои страдания с этого дня отошли на задний план. Скоро будет 26 лет, как женаты. Поэтому все, что ни делается, все к лучшему. Pikabu

8.

Я гуляла со своей собакой по кличке Стэнли в парке. Неожиданно Стэнли сорвался с поводка и убежал. Когда я догнала его, у него в зубах был чужой теннисный мячик. Вскоре обнаружилась хозяйка мячика — симпатичная собака, а за ней следовал не менее симпатичный мужчина. Он представился Грегом, а собаку звали Салли. Остаток времени мы провели в парке, бросая теннисный мяч нашим собакам и разговаривая. Потом Грег спросил мой номер телефона и в тот же день прислал СМС, приглашая меня на свидание. Через год мы вчетвером стали жить вместе: я, Грег, Стэнли и Салли. В нашем доме много собачьей шерсти. И любви. Грег, я безумно рада, что моя собака украла теннисный мяч у твоей в тот день. Instagram

9.

Эту историю мне рассказал командир батальона. В 1985 году он окончил военный вуз в столице. Как отличнику ему было предложено продолжить военную службу в ГДР. Но Олег был не женат, а для отправки в ГДР необходимо было состоять в браке. Времени для женитьбы — сутки. Если не успеет — упустит шанс служить за границей. С такими мыслями Олег очнулся на остановке общественного транспорта. Рядом стояла симпатичная девчушка, и скромный Олег, не ожидая от себя такого хода, толкнул ей примерно следующую речь: — Девушка! Прошу вас дослушать меня до конца, не уходите сразу. Мне предложили служить в Германии, но для этого мне нужно завтра жениться. У меня нет никакой кандидатуры на роль супруги, и я предлагаю вам стать моей женой. Вместе поедем в Германию, если сложится, будем мужем и женой, нет — разведемся. Девушка сначала опешила, а потом вдруг сказала: — Давайте попробуем. Как вас зовут? — Олег. У вас с собой паспорт? ЗАГС еще открыт, военнослужащих регистрируют сразу же, у меня все документы с собой. Из ЗАГСа они поехали к родителям невесты. — Мама, папа! Познакомьтесь, это мой муж Олег. Мы завтра с ним уезжаем в Германию. Отец первый подошел к молодым, обнял их. Мать, едва найдя стул, села на него и заплакала. Затем дали телеграмму родителям жениха. Вечером следующего дня Олег с женой уехали. Эту историю Олег рассказал нам в 2004 году. К тому времени они были женаты 19 лет. У них 2 детей. Pikabu

10.

Недавно я женился. Мы с женой думали, что впервые встретились во взрослом возрасте, но оказалось, что наши мамы когда-то были лучшими подругами. Эта фотография была показана на нашей свадьбе под заголовком «Первая встреча».

11.

Со мной пару лет назад произошла интересная история знакомства. Училась тогда в Вильнюсе, решила на выходные съездить в Берлин, посмотреть город. Я планировала остановиться в хостеле, но, когда заходила в вагон метро, у меня украли все деньги и карты. Приехавший полицейский только составил протокол и посоветовал обратиться в посольство, которое в выходные не работало. В общем, я осталась без денег и еды на 2 дня, был только обратный билет. Зашла на каучсерфинг, посмотрела, кто мне недавно писал из Берлина (за несколько дней давала объявление, что буду в городе). Связалась с одним парнем (украинец по национальности, но давно в Германии), он забрал меня с вокзала, а на следующий день мы уже не хотели расставаться. Через неделю приехал ко мне в Вильнюс, а потом в Минск. А вчера мы поженились. Pikabu

12.

Кэтлин была моим первым другом: мне было 2 года, а ей на 8 месяцев меньше, когда наши родители «познакомили» нас. Когда мне исполнилось 5, моя семья переехала из Швейцарии в Соединенные Штаты и потеряла связь с семьей Кэтлин на многие годы. Лишь с появлением фейсбука наши семьи нашли друг друга. Вскоре Кэтлин с родителями навестила нас в США. Мне было 18, а ей — 17 лет. Я почувствовал симпатию к ней, но вскоре они уехали, и связь снова прервалась. А еще через несколько лет умерла моя мама. Я был в ужасном состоянии, когда Кэтлин вдруг написала мне в фейсбуке, выразив соболезнования. Мы стали переписываться. Однажды я ее спросил: «Что было бы, если бы я никогда не покинул Швейцарию?» И она ответила: «Ну мы бы, наверное, были вместе». Эта фраза изменила все. Целых 7 лет мы поддерживали любовь на расстоянии, но в конце концов преодолели все преграды и поженились. Instagram

13.

Мы встретились в суде — выступали представителями противоположных сторон. Мою безапелляционную манеру ведения дела он попросту высмеял. Мало того что он спорил со мной, он еще и подкалывал! Я закусила удила. Процесс проходил феерично, мы «интеллигентно ругались» и выясняли отношения даже за дверями зала. Однажды после очередного заседания он позвал меня завтракать. Сказал, что, если он выиграет дело, получит меня в качестве вишенки на торте. Хам! Прощаясь, сказал, что по закону о защите прав потребителей имеет право попробовать сложный незнакомый товар, и поцеловал. «Клоун, — подумала я. — Фиг ты у меня выиграешь!» Но вскоре мы дошли до первого свидания и в процессе выбора места, где бы посидеть, пришли к выводу, что готовить он и сам умеет, поэтому поехали к нему домой. Теперь в шутку ругается, что покормить решил на свою голову. Через пару месяцев мы вместе сняли квартиру, через год у нас родился сын, а еще через 5 — второй. Так и живем. Кстати, дело я тогда все-таки выиграла. Pikabu

14.

Я была разведенной 30-летней женщиной с 3 детьми и успешной карьерой, и мне было совершенно некогда заниматься личной жизнью. Да и кто из мужчин подписался бы на такое? В тот период я подбирала дом, чтобы купить его в ипотеку. Ипотечный менеджер оказался очень дружелюбным парнем, мы много общались и шутили по телефону. Однажды я зашла к нему в офис, чтобы подписать кое-какие бумаги, и он сказал: «У меня есть хороший друг, не согласишься ли ты сходить с ним на свидание?» Я рассмеялась: «Кого заинтересует женщина с 3 маленькими детьми?» Но в итоге он меня все-таки уговорил сходить на свидание вслепую. И вот я сижу за столиком в кафе, и тут входит он сам... Это было как в кино. И все же я не строила никаких серьезных планов, пока он не познакомился с моими детьми и не увидел весь этот хаос. Как ни странно, моя сумасшедшая жизнь его не испугала. Теперь мы вместе живем в доме, который он помогал мне приобрести.

15.

Во времена моего студенчества я жил в общаге, а в соседней женской общаге жила девушка-мажорка (по тем временам). Ей из дома отправляли аж 5 000 рублей в месяц! Да и в еде она редко нуждалась. Узнал я об этом от друга, который за ней долгое время приударял. Вскоре я познакомился с ней, вошел в доверие и время от времени стал просить еды в долг. По ночам я тайно пробирался в женскую общагу, где меня подкармливали. Я стал носить еду и своим «сокамерникам». Мы начали жить в роскоши: сало, хлеб, масло, конфеты, макароны. Почувствовали вкус богатства. Однажды моя возлюбленная рассказала обо мне своей маме. И что вы думаете? Мама стала отправлять еду и мне! Именно тогда я понял, что влюбился окончательно. Pikabu

Бонус

Мы познакомились благодаря квест-комнате. Он был актером в этом квесте. Несмотря на то что было темно и страшно, я учуяла запах его парфюма и сказала, что от него божественно пахнет. В тот же день он нашел меня в соцсетях. Летом у нас свадьба. Pikabu

Я перепутала даты и взяла билет на поезд на день позже, чем надо было. И так села в поезд злая-презлая, да еще обнаружила, что на моем нижнем месте какой-то мужик улегся и спит! Хотела разбудить и высказать претензии, но потом увидела, что у него нога в гипсе. Пожалела, легла на верхнюю полку. Потом утром попили вместе чаю. Нашему старшему сыну недавно исполнилось 17. Еще двум 10 и 9. Pikabu

Мои родители очень интересно познакомились. Отец, работая лейтенантом милиции, приехал с обыском на склад, незаконно реализующий какую-то продукцию. Мама на тот момент подрабатывала сторожем на том самом складе. Во время допроса папа понял, что влюбился. Pikabu

Мы познакомились... в морге. Студенты-медики ходят на вскрытия тел умерших больных. Ну вот и я пошла. А он был врачом-патологоанатомом в этом морге. Мы с ним поспорили, из-за чего умер больной, и я в итоге оказалась права. Он пригласил меня на ужин в качестве извинения за ошибку. А потом все закрутилось-завертелось. Pikabu

Я перешла в новый отдел на работе, где он был заместителем руководителя. Он подошел ко мне и спросил, что за ужасная татуировка у меня на руке. Я решила, что он страшный и что шутки у него тупые. Но потом мы начали общаться и общались не переставая три дня. Через эти три дня мы решили пошутить и подать заяление в ЗАГС. Точнее, он спросил: «Когда в ЗАГС?» — а я сказала: «А давай завтра!» И мы взяли друг друга на слабо. Через месяц сыграли славную свадьбу. В ноябре 2018-го исполнилось 3 года, как мы женаты. Он мой человек от и до! Такие же идиотские шутки, взгляды на жизнь, пищевые предпочтения. Очень его люблю! Pikabu

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