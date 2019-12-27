15 доказательств того, что Новый год застанет врасплох всех, даже если вы кот или растение

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В новогодних и рождественских фильмах люди случайно забывают своих детей дома, отправляясь в путешествие, сажают в самолет не того друга и совершают много других нелепых поступков в праздничной суете.

«Так бывает только в кино!» — скажете вы. А мы в AdMe.ru, изучив форумы и соцсети, убедились: в жизни новогодние казусы даже смешнее, чем на экране.

Как вообще можно воспринимать фразу «Не надо никаких подарков» всерьез?

Новый год в поликлинике

Новый год гинеколога

Шаурмой надо было закусывать, а не шавермой

Елка для тех, у кого есть кот

Растения в торговых центрах, когда слышат одну и ту же новогоднюю песню в 12639-й раз

«Пятерочка», дай премию этому мужику!

«Я привел свою собаку сфоткаться с Сантой, но она съела его»

Скоро во всех магазинах страны

После новогодних праздников растут не только цены

Ну тут-то все ясно: человек ремонтирует пляж. А как быть нам после праздников?

Придет серенький волчок и укусит за бачок

«О боже, я знаю, как начнется мой 2020 год»

Может, проще нерабочим сделать весь декабрь?

А что? Нормальный костюм из «Джентльменов удачи»

Когда сказали, что все мальчики должны прийти на утренник в костюме клоуна

А вы уже поймали новогоднее настроение?