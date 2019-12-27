15 доказательств того, что Новый год застанет врасплох всех, даже если вы кот или растение
В новогодних и рождественских фильмах люди случайно забывают своих детей дома, отправляясь в путешествие, сажают в самолет не того друга и совершают много других нелепых поступков в праздничной суете.
«Так бывает только в кино!» — скажете вы. А мы в AdMe.ru, изучив форумы и соцсети, убедились: в жизни новогодние казусы даже смешнее, чем на экране.
Как вообще можно воспринимать фразу «Не надо никаких подарков» всерьез?
Новый год в поликлинике
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Когда сказали, что все мальчики должны прийти на утренник в костюме клоуна
А вы уже поймали новогоднее настроение?
Фото на превью Paulus1977 / Pikabu