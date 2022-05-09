15 доказательств того, что никогда нельзя предугадать, что могут ляпнуть наши драгоценные дети

Порой наши любимые дети выдают фразы, которые стоит записывать и использовать в качестве афоризмов всем взрослым. Наверное, каждый родитель еще и сталкивался с ситуациями, когда их сыновья и дочери задавали им такие вопросы, что ответы на них не удавалось найти ни в интернете, ни в толстой энциклопедии.