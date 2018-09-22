15 свадебных неожиданностей, к которым не готовились, но они все равно случились

Свадьба — это не только одно из самых важных событий в жизни пары, но и настоящее испытание для нервной системы. И сколько ни планируй свадебное торжество, у Вселенной все равно найдется несколько сюрпризов, которыми она щедро поделится с вами в этот знаменательный день.

AdMe.ru с головой окунулся в тему свадебного переполоха и выбрал 15 фото с неожиданным сюжетом.

Когда ваша свадьба стала полной неожиданностью для... медведя

«Мы с мужем поженились этим летом на нашем заднем дворе, и это моя любимая фотография того дня»

Выбирая платье с длинным шлейфом, нужно быть готовой к тому, что кому-то он может даже чересчур понравиться

Что может быть романтичнее свадебного фото на фоне моря

Нарушить вашу романтику может не только внезапная волна

«А давайте сделаем атмосферное фото на фоне этих милашек?» — говорили они

Просто хотела пышное платье, как у настоящей принцессы

Лайфхак для подружки невесты на случай, если торжественная часть слишком затянулась

Для девушек поймать букет невесты — это как сорвать джекпот, а для парней — сыграть в русскую рулетку

Неожиданности могут поджидать уже на этапе подготовки к свадьбе

Наряд для энергичной и четкой невесты

Когда заказали роскошный свадебный торт «Древо жизни», а привезли это

Остается лишь вставить в него эти прекрасные свадебные свечи

Отличная идея для фотосессии, если хотите удивить подруг

Мужская самоуверенность vs. Женский эффект неожиданности

А вам доводилось быть участником какого-нибудь свадебного переполоха? Может, и ваша свадьба была полна сюрпризов?

Фото на превью anlyin / Imgur, anlyin / Imgur

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5 Комментарии
  • 22 сентября 2018
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  • 18966

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