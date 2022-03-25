AdMe
AdMe

15+ доказательств того, что наши милые дети могут ляпнуть такое, что уши в трубочку свернутся

17143

Порой ребенок может выдать такую остроту, что знаменитые юмористы позавидуют. Хорошо, когда дети начинают постигать азы иронии в домашних стенах, но если ваше чадо захочет проявить свой дар красноречия на публике, то будьте наготове, чтобы объяснить окружающим, что же на самом деле хотело сказать дитятко.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие фразы детей врезались в память родителей больше всего.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

А у вас бывали случаи, когда вы слышали от ребенка такое, что едва могли сдержать смех?

17143
AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что наши милые дети могут ляпнуть такое, что уши в трубочку свернутся
Поделиться этой статьёй