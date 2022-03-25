15+ доказательств того, что наши милые дети могут ляпнуть такое, что уши в трубочку свернутся
Порой ребенок может выдать такую остроту, что знаменитые юмористы позавидуют. Хорошо, когда дети начинают постигать азы иронии в домашних стенах, но если ваше чадо захочет проявить свой дар красноречия на публике, то будьте наготове, чтобы объяснить окружающим, что же на самом деле хотело сказать дитятко.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие фразы детей врезались в память родителей больше всего.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
А у вас бывали случаи, когда вы слышали от ребенка такое, что едва могли сдержать смех?
AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что наши милые дети могут ляпнуть такое, что уши в трубочку свернутся
Поделиться этой статьёй