15+ доказательств того, что наши милые дети могут ляпнуть такое, что уши в трубочку свернутся

Порой ребенок может выдать такую остроту, что знаменитые юмористы позавидуют. Хорошо, когда дети начинают постигать азы иронии в домашних стенах, но если ваше чадо захочет проявить свой дар красноречия на публике, то будьте наготове, чтобы объяснить окружающим, что же на самом деле хотело сказать дитятко.