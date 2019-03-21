15 доказательств того, что наши люди имеют отличное чувство юмора

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Есть некоторые вещи, которые может понять только наш человек. Как, впрочем, есть и иностранные приколы, которые мы не поймем никогда. В этой статье примеры именно русского юмора, которые поднимут настроение всем представителям постсоветского пространства.

Мы в AdMe.ru уверены, что у вас тоже есть подобные шутки. Пишите их в комментариях, и, может быть, вы увидите их в нашей следующей статье.

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