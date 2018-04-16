15 доказательств того, что наше детство и юность пришлись на очень пестрое время

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В широком смысле слова ностальгия — тоска по прошлому или чему-то безвозвратно утраченному. Глядя на свои детские и юношеские фотографии, зачастую мы испытываем это чувство. Но от некоторых снимков из прошлого просто невозможно не засмеяться — тепло и по-доброму. Так или иначе, но во времена нашего детства и юности мы были невероятно крутыми и продвинутыми, одевались по сумасшедшей моде и были за любые безумства. И эти фото —неоспоримое тому доказательство.

AdMe.ru собрал для вас снимки пользователей в сети, которые помогут вспомнить, какими модными и разбитными мы все были.

Ни одна девчонка не устоит. 90-е были определенно яркими годами

«В 4-м классе я был слишком крут, чтобы носить только одни часы»

Любимое фото из школьного альбома

Когда хочешь быть таким же крутым, как Жан-Клод Ван Дамм

«В 13 лет мне очень хотелось стать солистом метал-группы»

«До сих пор не понимаю, почему девочки соглашались со мной только на дружбу в 2002 году»

«Считаю, это самая крутая школьная фотка в истории»

«Моя сестра щеголяет платьем „домашнего производства“ и такой же стрижкой»

«Мой отец в 80-х»

«В таком виде мы разгуливали по округе»

«Это мои молодые и стильные родители в 90-е годы»

«Мой 18-й день рождения, и я — гот»

«Просматривал свои старые школьные фотки»

Гламурное фото из 1996-го

«Это мой выпускной в 2004 году. Мама выпрямила мне волосы по такому поводу»

А у вас есть фотодоказательства своего чувства стиля и крутости в детские и юношеские годы? Покажите нам.