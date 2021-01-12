15+ доказательств того, что на барахолке за смешные деньги можно купить настоящие сокровища
В секонд-хенде полно вещей, которые уже давно не нужны их прежним владельцам. Но для других людей вся эта одежда, украшения, мебель или другие находки могут стать настоящим кладом.
Мы в AdMe.ru отыскали примеры именно таких покупок.
1. «Кажется, это моя лучшая покупка в секонд-хенде»
2. «Вот такие удивительные картины с котиками продавались по $ 3,99 каждая»
3. «Мой сын собирает овечек компании Serta с детства. Как же мы обрадовались, когда нашли игрушку, которой у нас еще нет. Кстати, моему сыну уже 30»
4. «Нашла эту красоту в отделе для домашних животных. Кажется, они думали, что это украшение для аквариума. Что ж, теперь это ночник моей дочери»
5. «Заплатил всего $ 3,17 за два кресла в викторианском стиле»
6. «Винтажная сахарница»
7. «Как вам этот диско-слон?»
8. «Обычно такие глобусы продают за $ 260–300, я купил свой на барахолке за $ 20»
9. «Эти туфли стоили мне всего $ 2,50»
10. «Слева — моя кошка Айоли. Справа — гобелен из благотворительного магазина за $ 1»
11. «Наконец-то я нашел что-то крутое»
12. «Винтажная ночная рубашка от Dior»
13. «Я даже не мог представить, что случится с этим камнем под ультрафиолетовой лампой»
14. «Купил 75-летний календарь, хоть и не представляю, как им пользоваться»
15. «Реальная цена этого пальто — $ 340, мне оно досталось за $ 25»
16. «Купила ожерелье в форме сидения для унитаза»
17. «Сегодня приобрела стул и нашла котенка, все вместе — $ 3!»
Может быть, вам тоже удавалось купить отличную вещь за копейки?