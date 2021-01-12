15+ доказательств того, что на барахолке за смешные деньги можно купить настоящие сокровища

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В секонд-хенде полно вещей, которые уже давно не нужны их прежним владельцам. Но для других людей вся эта одежда, украшения, мебель или другие находки могут стать настоящим кладом.

Мы в AdMe.ru отыскали примеры именно таких покупок.

1. «Кажется, это моя лучшая покупка в секонд-хенде»

2. «Вот такие удивительные картины с котиками продавались по $ 3,99 каждая»

3. «Мой сын собирает овечек компании Serta с детства. Как же мы обрадовались, когда нашли игрушку, которой у нас еще нет. Кстати, моему сыну уже 30»

4. «Нашла эту красоту в отделе для домашних животных. Кажется, они думали, что это украшение для аквариума. Что ж, теперь это ночник моей дочери»

5. «Заплатил всего $ 3,17 за два кресла в викторианском стиле»

6. «Винтажная сахарница»

7. «Как вам этот диско-слон?»

8. «Обычно такие глобусы продают за $ 260–300, я купил свой на барахолке за $ 20»

9. «Эти туфли стоили мне всего $ 2,50»

10. «Слева — моя кошка Айоли. Справа — гобелен из благотворительного магазина за $ 1»

11. «Наконец-то я нашел что-то крутое»

12. «Винтажная ночная рубашка от Dior»

13. «Я даже не мог представить, что случится с этим камнем под ультрафиолетовой лампой»

14. «Купил 75-летний календарь, хоть и не представляю, как им пользоваться»

15. «Реальная цена этого пальто — $ 340, мне оно досталось за $ 25»

16. «Купила ожерелье в форме сидения для унитаза»

17. «Сегодня приобрела стул и нашла котенка, все вместе — $ 3!»