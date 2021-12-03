15+ доказательств того, что мы даже не догадываемся о вещах, которые творятся у других людей на работе

Люди немалую часть своего времени посвящают работе. Поскольку профессии у всех разные, рабочие будни каждый человек проводит по-своему. Если вам когда-нибудь хотелось подглядеть за другими и узнать, как выглядят их трудовые дни, то эта подборка для вас. Ведь в ней герои решили поделиться снимками из своих кабинетов, офисов, с кораблей, складов и даже из холодильников.

Мы в AdMe.ru создаем статьи в офисе за компьютером, а вот пользователи сети успевают побывать и в море, и на высоте, и в Антарктиде.

1. Так выглядят руки врача после 2-часовой операции

2. «Работаю сборщиком заказов. Советую всегда стирать одежду, ведь она могла лежать в одном ящике с книгой, ножом, носком и ее наверняка перебирало множество рук»

3. Чтобы не перепутать, куда какие датчики вешать на ЭКГ, кто-то проговаривает «Каждая женщина злее черта», а кто-то нашел выход попроще

4. «Я спасатель в реабилитационном центре для хищников. Крашу волосы, и тут мне звонят и просят забрать этого парня»

5. «Режущая головка для горного агрегата. Люблю свою работу!»

6. «Мне очень нравится моя работа. Ухаживая за растениями, видишь прекрасный результат»

7. «Мне платят за то, что я работаю среди таких прекрасных машин»

8. «Это моя работа — присматривать за всякими чудиками»

9. «У меня сгорели перчатки для сварки. Я попросил у начальника новые. Вот что он мне дал»

10. «Удалось осуществить то, о чем я мечтал в детстве. Стал пожарным»

11. «Я гид в Антарктиде. Занимался своим делом, когда этот парень решил сделать со мной селфи»

12. «Привет с высоты. Выше всех»

13. «Вот такие грузы возим. Коробочка весом 1 кг проедет расстояние 780 км»

14. «Такой вот работяга у нашего консьержа, работает за еду и ласку»

15. «Решил поделиться фотографиями, которые иногда делаю на работе. Я сварщик оптического волокна. Так выглядит приближение непогоды»

16. Такое вот досталось от тех, кто прокладывал кабели