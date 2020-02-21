15 доказательств того, что мир полон бесконечной доброты, просто иногда мы ее не замечаем

Мой отец скончался, меня бросил парень и отчислили из колледжа — жизнь превращалась в кошмар. Поэтому я села в машину, включила музыку и просто поехала куда глаза глядят. Остановилась, когда было уже 3 часа ночи, я была очень далеко от дома. Зашла в кафе, вокруг никого. Парень вошел и сел рядом, хотя вокруг было много мест. Мы начали говорить, и я как на духу выложила все о том, что случилось. Он сказал, что убегать от своих проблем неправильно, я должна вернуться и бороться за свою жизнь. Мы обнялись, я плакала. Прошло 8 лет. Я получила степень магистра, люблю свою работу, и у меня новый взгляд на жизнь. Этот успех я делю с тем незнакомцем, которого встретила в кафе той ночью. © bondsman333 / reddit

Мне было 17, и через 2 недели должен был быть выпускной, а у моих родителей денег хватало лишь на скромный сарафан. Решили мы с мамой пройтись по свадебным салонам — просто поглазеть. В одном мне принесли очень красивое платье, у которого была сломана молния. Я надела его, и тогда работники салона, увидев, как оно мне идет... мне его подарили. Для меня это было чудо! Эти люди подарили сказку. Я была самой красивой, прямо Золушка. © Подслушано / vk