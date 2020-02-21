15 доказательств того, что мир полон бесконечной доброты, просто иногда мы ее не замечаем
Бывает так, что все валится из рук, кажется, весь мир против тебя, и новостная лента подливает масла в огонь — похоже, вокруг сплошная жестокость и равнодушные люди. И каждый раз, когда начинаешь терять веру в добро, происходит событие, которое ее возвращает. Это может быть случайный прохожий, вернувший выпавший кошелек, сосед, приютивший бездомного котенка, или просто улыбка близкого человека, который решил поговорить по душам.
Мы в AdMe.ru верим, что мир спасет не красота, а доброта. И у нас есть тому подтверждение — истории людей, которые знают, что хорошего в мире очень много.
- Когда мы с женой покупали квартиру в новостройке, я спал часа 4 в сутки. Ходил всюду на автопилоте. В то утро взял с собой договор долевого участия и... оставил его в маршрутке. Осознав потерю, сбился с ног, но поиски не увенчались успехом. Опустились руки. И вот я прихожу домой, а район был новый, земля перепахана вдоль и поперек, асфальта нет, в доме лифт не работает, а квартира на 9-м. Подхожу к двери и вижу папку, в которой лежал договор, но она была пуста. Открываю дверь, а там и документ на полу лежит — чтобы не украли, просунули в щель. Добрый человек проделал такой путь, отыскал нужную квартиру, хотя на ней не было номера. Как я был счастлив тогда! В тот день мне вернули веру в добро и людей. © Kinvrig / Pikabu
- Однажды, когда мне было 8 лет, никто не забрал меня из школы и я пошла домой пешком. Начался ливень. Около меня остановился грузовичок, оттуда вышла женщина и предложила подвезти. Родители учили не разговаривать с незнакомцами, тем более не садиться к ним в машину, так что я отказалась. Тогда она вытащила большой цветной зонтик и протянула его мне. «Не мокни, дорогая», — сказала она и уехала. А я смотрела на яркий зонт над головой, шла и улыбалась. У меня все еще есть этот зонтик, он служил мне долгие 7 лет. © LifeAndDeath69 / reddit
- Маму сбила машина. Она стала инвалидом. Однажды мы с ней смотрели телевизор, и там показывали ролик в защиту амурских тигров. «Господи, как же я мечтаю хоть раз в жизни погладить тигренка!» — сказала она. Сама собой в голову прилетает идея: а напишу-ка я Запашным! Нашла страничку Аскольда, написала ему, вкратце изложила историю про маму и ее мечту. Через 5 минут получила ответ: «Приходите завтра в цирк к служебному входу. Давайте поможем маминой мечте осуществиться». Глаза мамы искрились счастьем. Мы до сих пор вспоминаем этот волшебный день. Эта история навсегда закрепила во мне веру в то, что мир не без добрых людей и чудеса случаются. © ortustella / Pikabu
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Возле моего подъезда стал появляться мужичок, с виду аккуратный и чистый, но было понятно, что бомж. Из подъезда его никто не гнал, неудобств он не доставлял, иногда даже помогал в мелочах по дому соседям. И как-то раз мы разговорились. Зовут его Никита, остался без жилья и без документов. Я нашел свой старый сенсорный телефон, зарегистрировал симку на себя и отдал ему, помог с восстановлением документов. Но в один момент он совсем пропал с радаров. А итог этой истории таков. С Никитой я виделся вчера, оказывается, мой номер он сохранил. Мы сидели в его небольшой съемной квартире. Работает он вахтами сварщиком и берет подработки, неплохо зарабатывает и дышит полной грудью. Приятно осознавать, что я дал человеку возможность, а он ее не профукал. И, думаю, это начало крепкой дружбы. © zloybublik / Pikabu
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Когда мне было 3 года, я потерялась. Тогда добрая девушка отвела меня в милицию. Пока ждали родителей, она разговорилась с милиционером. Как оказалось намного позже, они полюбили друг друга с первого взгляда и вскоре поженились. А знаю я это потому, что недавно мой молодой человек, который младше меня на 4 года, познакомил меня со своими родителями. Так я помогла появиться на свет своему возлюбленному. © Подслушано / vk
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Я служил в транспортной компании. Однажды работал на переезде, клиентом была мать-одиночка с маленьким сыном. Описал вещи, погрузил их в грузовик, и поехали. По прибытии на место начались выяснения отношений из-за ущерба и состояния вещей. Оплата почасовая, и клиентке пришлось заплатить больше, чем она рассчитывала. Уже под конец мероприятия ко мне подошел маленький 4-летний мальчик — сын клиентки — и сказал: «Я думаю, что вы хорошо поработали, извините за маму. Возьмите вот эту монетку, я нашел ее в своей комнате». Затем он обнял мою ногу и убежал. Этот поступок сделал мой день, я счастлив. © RedHaze54 / reddit
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Она связала все эти шапки для местного приюта. Это невероятно!
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Жена вытащила пакеты с детской одеждой, из которой дети уже давно выросли, складывает в большую сумку.
— На базе в вагончике узбек живет. Жена умерла, он с ребенком и ездит на заработки. Девчонке лет 5, имя не выговоришь, мы ее Машей зовем. Носится по базе, чумазая, бойкая. Вчера смотрю, ребенку заняться нечем, начала в собак камнями кидаться. Позвала ее, завела к себе, чаем напоила с вкусняшками, поболтали, попросила собак не обижать.
Звонок ближе к обеду — жена. Счастливая:
— Серега, я Маше наряды привезла и игрушки. Ты бы видел ее глаза! Она мне раз 10 спасибо сказала. Потом убежала, причесалась, помылась, новые вещи надела, к нам зашла нарядная и стоит красуется. Подошла ко мне, прижалась и шепчет: «Спасибо. Я тебе обещаю, что больше никогда собак обижать не буду. И никого обижать не буду».
А чуть позже отец ее пришел, притащил мешок сухого корма для собак. Ко мне подошел, сказал, если с чем-то помочь надо, чтобы обращалась. Такая вот Машкина радость, которая и других радует. © cma4000 / Pikabu
- Приехал домой поздно вечером. Поднимаясь по лестнице, услышал писк где-то под крыльцом. Не обратил внимания, зашел домой. На следующий день, придя домой после работы, услышал тот же звук. Заглянул под крыльцо, а там сидит маленький котенок, который примерз лапками ко льду. Сбегал домой за теплой водой, освободил крохотного «заложника ситуации» и оставил его у себя. Ходить он пока не может, зато отлично ест и принимает лечение. © Подслушано / vk
- Работала моя дочь в турецком отеле, куда приехали однажды гости с маленьким ребенком. Хорошие люди, душевные, а у малыша с собой игрушка была любимая — плюшевый совенок. Всегда с собой носил совенка этого. Прошел отпуск, и гости уехали домой, а игрушку в номере оставили — забыли. Через некоторое время позвонили, попросили игрушку по почте им отправить, а то ребенок ни спать, ни есть не может без нее. Моя дочь придумала историю для малыша: совенок еще захотел отдохнуть в отеле, вернется позже и обещает каждый день присылать фото. Сделала несколько снимков и, пока посылка шла, отправляла их малышу. © akrilik78 / Pikabu
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Мой отец скончался, меня бросил парень и отчислили из колледжа — жизнь превращалась в кошмар. Поэтому я села в машину, включила музыку и просто поехала куда глаза глядят. Остановилась, когда было уже 3 часа ночи, я была очень далеко от дома. Зашла в кафе, вокруг никого. Парень вошел и сел рядом, хотя вокруг было много мест. Мы начали говорить, и я как на духу выложила все о том, что случилось. Он сказал, что убегать от своих проблем неправильно, я должна вернуться и бороться за свою жизнь. Мы обнялись, я плакала. Прошло 8 лет. Я получила степень магистра, люблю свою работу, и у меня новый взгляд на жизнь. Этот успех я делю с тем незнакомцем, которого встретила в кафе той ночью. © bondsman333 / reddit
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Мне было 17, и через 2 недели должен был быть выпускной, а у моих родителей денег хватало лишь на скромный сарафан. Решили мы с мамой пройтись по свадебным салонам — просто поглазеть. В одном мне принесли очень красивое платье, у которого была сломана молния. Я надела его, и тогда работники салона, увидев, как оно мне идет... мне его подарили. Для меня это было чудо! Эти люди подарили сказку. Я была самой красивой, прямо Золушка. © Подслушано / vk
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Все от мала до велика зовут его Славой. Вот уже 15 лет он работает водителем автобуса по маршруту от нашего села до города. За эти годы он выполнил сотни просьб. Мы познакомились много лет назад. Тогда мы с моим мужем, инвалидом 1-й группы, только приехали из больницы. Нужно было продолжать лечение и несколько раз в неделю ездить в город. Слава забирал нас возле дома, а в городе, высадив пассажиров, делал крюк, чтобы довезти нас до больницы, и помогал довести мужа до отделения. К 12:00 мы освобождались, он нас забирал и отправлялся в дневной рейс — обратно в село. Сегодня я поехала на автобусе со Славой. Разговорились, я напомнила, как он нас возил, а он не вспомнил. Для него это было просто очередное доброе дело. © mamakerova / Pikabu
«Просто помог и забыл. Водитель автобуса Слава».
- Когда мне было 10 лет, жил в нашем доме один мужик, сосед с 4-го этажа. Вроде ничего плохого мне не сделал, но я почему-то испытывал к нему какую-то неприязнь. Все меня в нем раздражало, особенно его усы. Как увижу его, сразу мысль: вот снимал бы я кино как режиссер, обязательно утвердил бы его на роль какого-нибудь негодяя. И вот однажды я увидел, как он гуляет с собакой, и все поменялось. Обычная дворняга, но у нее не было одного сустава на передней лапе. Как трогательно он за ней ухаживал, обращался с ней очень бережно. Уже потом я узнал, что он подобрал его где-то на пустыре, грязного, больного щенка, вылечил, лапу в ветеринарной клинике спасти не удалось. Нет, думаю, такой человек не может быть плохим. Вот если бы снимал я фильм, он бы у меня разведчика сыграл ну или летчика. © Sibirskix / Pikabu
- Это случилось, когда я был студентом. Однажды зашел в магазин, чтобы купить себе еды. У кассы выяснилось, что денег у меня на карте нет. Пришлось оставить покупки на кассе. Я был очень расстроен и смущен, вышел на улицу, думая о том, где бы одолжить. Вдруг женщина-кассир позвала меня и сказала, что у нее сын-студент и, бывало, он тоже попадал в такие ситуации. Она обняла меня и положила немного денег в карман. Я был ошеломлен, не мог вымолвить ни слова. Тогда я впервые за неделю нормально поел. Она изменила мое отношение к людям. Надеюсь, жизнь вознаграждает таких людей. © Ageati / reddit
- Мы с мужем были очень молоды, денег не было совсем. Однажды декабрьским днем кто-то оставил на пороге коробку, полную подарков для нашего ребенка, а еще там были деньги и кое-какие вещи для нас. Мы просто стояли и плакали. © otherm0ther / reddit
Была ли в вашей жизни ситуация, когда совершенно незнакомый человек сделал для вас что-то хорошее? Может быть, вы сами так кому-то помогли?
Фото на превью Подслушано / vk