15+ доказательств того, что маленькие слабости есть даже у сильных и брутальных мужчин
Считается, что мужчины сильны, несгибаемы, никогда не плачут, стоически переносят любые трудности и нелегко открываются миру. Но если приподнять завесу брутальности, то окажется, что под ней скрываются довольно застенчивые, мягкие и ранимые мальчишки.
Мы в AdMe.ru с уважением смотрим на мужчин, которые готовы идти на компромиссы и не боятся признаваться в своих маленьких слабостях.
«В 13 лет я лишился своего любимого плюшевого мишки. 10 лет меня это преследовало. Моя девушка подарила мне нового, и теперь я счастливый 23-летний мужчина с плюшевым мишкой»
«В 50 лет я до сих пор играю в грязи, только с другими игрушками»
«Утро сильного и независимого мужчины. Я ездил в IKEA только ради этой дощечки»
«Мой парень так искренне радуется своему подарку!»
«Никуда без него не выхожу»
Даже суровые мужики любят котиков
«В магазине была скидка 40–50 %, я дал слабину и слишком много накупил. Не сказал жене, чтобы она не подумала, что я без ума от Lego»
«По-моему, у меня неплохая коллекция. Жена уже думает, что я одержим»
«Я не спал до 6 утра, собирая эту модель, потому что я взрослый человек»
Настоящие мужчины любят маленьких собак
«Мое новое секретное увлечение — создание цветочных букетов! Это мой первый»
«Мне сейчас 51 год, и я все еще играю в игрушки»
«Получил лучший подарок на день рождения. Я взрослый мужчина, но не мог сдержать слез, когда открыл его. Мой друг вручную выгравировал это на стекле»
«Мужчины вырастают, и их игрушки меняются. А мне всегда нравились трансформеры — никаких перемен»
Вот как выглядит торт на день рождения большого мальчика
«Я взрослый мужик, и вот чем я занимался, сидя дома»
«Мне 26, и вот плюшевый мишка, который с рождения со мной»
«Я парень, и мне интересно, какие зоны мне следует выщипать, чтобы сделать брови более прямыми»
А чем увлекаются мужчины в вашей семье?
Фото на превью MATEeA / Reddit