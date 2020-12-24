15+ доказательств того, что маленькие слабости есть даже у сильных и брутальных мужчин

Считается, что мужчины сильны, несгибаемы, никогда не плачут, стоически переносят любые трудности и нелегко открываются миру. Но если приподнять завесу брутальности, то окажется, что под ней скрываются довольно застенчивые, мягкие и ранимые мальчишки.

Мы в AdMe.ru с уважением смотрим на мужчин, которые готовы идти на компромиссы и не боятся признаваться в своих маленьких слабостях.

«В 13 лет я лишился своего любимого плюшевого мишки. 10 лет меня это преследовало. Моя девушка подарила мне нового, и теперь я счастливый 23-летний мужчина с плюшевым мишкой»

«В 50 лет я до сих пор играю в грязи, только с другими игрушками»

«Утро сильного и независимого мужчины. Я ездил в IKEA только ради этой дощечки»

«Мой парень так искренне радуется своему подарку!»

«Никуда без него не выхожу»

Даже суровые мужики любят котиков

«В магазине была скидка 40–50 %, я дал слабину и слишком много накупил. Не сказал жене, чтобы она не подумала, что я без ума от Lego»

«По-моему, у меня неплохая коллекция. Жена уже думает, что я одержим»

«Я не спал до 6 утра, собирая эту модель, потому что я взрослый человек»

Настоящие мужчины любят маленьких собак

«Мое новое секретное увлечение — создание цветочных букетов! Это мой первый»

«Мне сейчас 51 год, и я все еще играю в игрушки»

«Получил лучший подарок на день рождения. Я взрослый мужчина, но не мог сдержать слез, когда открыл его. Мой друг вручную выгравировал это на стекле»

«Мужчины вырастают, и их игрушки меняются. А мне всегда нравились трансформеры — никаких перемен»

Вот как выглядит торт на день рождения большого мальчика

«Я взрослый мужик, и вот чем я занимался, сидя дома»

«Мне 26, и вот плюшевый мишка, который с рождения со мной»

«Я парень, и мне интересно, какие зоны мне следует выщипать, чтобы сделать брови более прямыми»