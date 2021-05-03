15+ доказательств того, что маленькие чудеса подстерегают буквально на каждом шагу
Если не учить физику и химию в школе, то вся жизнь будет наполнена чудесами и волшебством. Шутка. Даже если вы обладаете всеми знаниями мира, найдутся вещи, которые вас поразят. Если не своим происхождением, то красотой и масштабом. Наша сегодняшняя подборка именно о маленьких чудесах, которые важно уметь замечать.
Мы в AdMe.ru рады, что люди делятся своими открытиями с нами и мы имеем возможность лицезреть необычные и красивые вещи.
«Отражение нижней части лампы в моих очках»
«Картофельная кожура отделилась идеально»
«Обнаружила необычное дерево и решила, что это отличный повод для фото»
«Мой карандаш сломался, но сделал это красиво»
«Лаймы будто парят»
«Две розы в одной»
«Это дерево наблюдает за мной»
«Я увидел, где заканчивается радуга»
«Галька Пикассо»
«Банан-малыш, который я сорвал сегодня»
«Нашел идеальный кристалл соли в пакете морской соли»
«Палитра моркови, которую я вырастил прошлым летом»
«Это персиковое дерево цветет 3 разными цветами»
«Так выглядит волос, который застрял в молнии»
«Эта чипсина размером почти с мою руку»
«Посмотрите, сколько синеньких»
«Мой коллега случайно расплавил ручку. Она по-прежнему пишет, хотя и выглядит странно»
Поделитесь и вы своей фотографией-открытием.
Фото на превью oneummerdream / Reddit
Поделиться этой статьёй