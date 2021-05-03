15+ доказательств того, что маленькие чудеса подстерегают буквально на каждом шагу

Если не учить физику и химию в школе, то вся жизнь будет наполнена чудесами и волшебством. Шутка. Даже если вы обладаете всеми знаниями мира, найдутся вещи, которые вас поразят. Если не своим происхождением, то красотой и масштабом. Наша сегодняшняя подборка именно о маленьких чудесах, которые важно уметь замечать.

Мы в AdMe.ru рады, что люди делятся своими открытиями с нами и мы имеем возможность лицезреть необычные и красивые вещи.

«Отражение нижней части лампы в моих очках»

«Картофельная кожура отделилась идеально»

«Обнаружила необычное дерево и решила, что это отличный повод для фото»

«Мой карандаш сломался, но сделал это красиво»

«Лаймы будто парят»

«Две розы в одной»

«Это дерево наблюдает за мной»

«Я увидел, где заканчивается радуга»

«Галька Пикассо»

«Банан-малыш, который я сорвал сегодня»

«Нашел идеальный кристалл соли в пакете морской соли»

«Палитра моркови, которую я вырастил прошлым летом»

«Это персиковое дерево цветет 3 разными цветами»

«Так выглядит волос, который застрял в молнии»

«Эта чипсина размером почти с мою руку»

«Посмотрите, сколько синеньких»

«Мой коллега случайно расплавил ручку. Она по-прежнему пишет, хотя и выглядит странно»