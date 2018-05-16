15 доказательств того, что люди с богатым воображением живут в сто раз интереснее других
Если у вас бурное воображение, то любая трещинка в асфальте или пятно от пролитого кофе в вашей голове превращаются в летящую птицу или глазастого инопланетянина. Вы видите то, чего другие не замечают, а значит, в вашей жизни больше деталей и мелочей, которые могут удивить и порадовать. Только посмотрите на эти фотографии — тысячи других людей не заметили в этих вещах ничего необычного, но нашелся тот, кто увидел нечто особенное и поделился с нами.
AdMe.ru собрал доказательства того, что способность видеть в обычных вещах нечто большее — настоящий дар.
«Коллега пролил вино в офисе, и я превратил пятно в кота»
Это кот и пес летят на небесной черепахе
«Длинноногая цыпочка. Моя версия»
«Нашел этих удивленных ящериц в подвале у себя на работе»
«Мой напиток был шокирован больше, чем я, когда его проливал»
А вы когда-нибудь пугались собственного носка?
«Продам молчаливого попугая»
Это настоящие кошки в переноске, а не вышивка
«Cъел бы этот аппетитный кусок мяса, но это камень»
Отремонтированные трещины в асфальте напоминают колибри
«Это не Земля из космоса, а капот моей машины морозным утром»
Вы тоже видите здесь кролика?
Это пятно напоминает волка, воющего на луну
Когда тебя связали и неизвестно куда везут
«Моя щетка тоже соблюдает гигиену»
А вы замечаете нечто подобное вокруг?
Фото на превью captainhowdy27/Reddit