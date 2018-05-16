15 доказательств того, что люди с богатым воображением живут в сто раз интереснее других

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Если у вас бурное воображение, то любая трещинка в асфальте или пятно от пролитого кофе в вашей голове превращаются в летящую птицу или глазастого инопланетянина. Вы видите то, чего другие не замечают, а значит, в вашей жизни больше деталей и мелочей, которые могут удивить и порадовать. Только посмотрите на эти фотографии — тысячи других людей не заметили в этих вещах ничего необычного, но нашелся тот, кто увидел нечто особенное и поделился с нами.

AdMe.ru собрал доказательства того, что способность видеть в обычных вещах нечто большее — настоящий дар.

«Коллега пролил вино в офисе, и я превратил пятно в кота»

Это кот и пес летят на небесной черепахе

«Длинноногая цыпочка. Моя версия»

«Нашел этих удивленных ящериц в подвале у себя на работе»

«Мой напиток был шокирован больше, чем я, когда его проливал»

А вы когда-нибудь пугались собственного носка?

«Продам молчаливого попугая»

Это настоящие кошки в переноске, а не вышивка

«Cъел бы этот аппетитный кусок мяса, но это камень»

Отремонтированные трещины в асфальте напоминают колибри

«Это не Земля из космоса, а капот моей машины морозным утром»

Вы тоже видите здесь кролика?

Это пятно напоминает волка, воющего на луну

Когда тебя связали и неизвестно куда везут

«Моя щетка тоже соблюдает гигиену»

А вы замечаете нечто подобное вокруг?