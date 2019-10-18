15 доказательств того, что к детским словам нельзя быть до конца готовым. А к поступкам — тем более
Несмотря на стресс и новые обязательства, связанные с появлением малыша, родительство делает нас счастливыми. Дети в режиме 24/7 демонстрируют невиданную энергичность, очаровательную непосредственность и безграничное любопытство, которых нам порой так недостает.
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- Сижу у подъезда. Рядом дети пинают мяч, он залетает под машину. Ребята стоят в недоумении. Я окликнул их и показал на сломанную ветку под деревом, мол, возьмите ее и подтолкните. Они посмотрели на меня как на идиота, а потом один мальчик вытащил телефон, и я услышал, как он говорит: «Пап, отодвинь машину, я не могу мяч достать». © Rahmet / pikabu
- Звоню домой коллеге — поговорить по работе. Слышно ее плохо, потому что все перекрывают детские крики и визг: у нее 2 дочери. Наконец она говорит:
— Подожди минутку, я решу проблему с шумом.
Продолжаем в тишине. Говорю:
— Какие послушные у тебя дочки.
— Э-э-э... Не совсем так. Я в шкафу. © Shutok / pikabu
- Поехали мы с мужем и сыном на курорт в Грецию. Сыну 5, и он своей активностью довел меня и мужа до состояния невменяемости. Махнули рукой: территория закрытая, безопасно, пусть носится. Он ни на секунду не останавливался.
Подбегает:
— Мама, ты знаешь, я что-то устал и хочу отдохнуть!
Закатываю глаза: неужели я дождалась?
И тут он добавляет:
— Пойду на батуте попрыгаю! © ceperbbynhelth / pikabu
- Тесть с тещей уехали на неделю и оставили на меня двух братьев жены, а им к 8:00 в школу. Приезжаю, встречаю. Пока отвозил старшего в одну школу, в зеркале заднего вида заметил, что у младшего медленно скатывается по щеке слеза. Поворачиваюсь к нему и спрашиваю:
— Ты чего такой грустный? Не выспался, что ли?
— Наоборот!
— То есть как это — наоборот?
— Я вчера вечером прилег в 6 часов (губы у него задрожали) и проснулся только утром. Я не успел поиграть на компьютере! © metisluvre / pikabu
- Диалог с ребенком на работе:
— Кто придумал тихий час?
— Министерство.
— Значит, надо предупредить министерство, что тихий час — это бред. © YouthAlcoholic / twitter
- Сын попросил увеличить ему выплаты на карманные расходы. Диалог:
— Я хотел попросить тебя поднять мне плату ежемесячную на ₽ 170.
— До ₽ 670?
— В твоих же интересах.
— Внимаю.
— Ну смотри: ₽ 170 у меня уходит на музыку. Музыка заряжает позитивной энергией и будит меня. Следовательно, я учусь лучше. ₽ 500 уходит на онлайн-игру: это нужно для моего морального отдыха от учебы и чтобы набраться сил.
— Аргументировал красиво.
— Я бы мог еще продолжить.
— Жги, я за попкорном.
— Ну ок, ты мог бы спросить, а где тут твои интересы, если учеба нужна мне? Если я не буду получать позитивный настрой на весь день, то буду плохо учиться. Не оправдаю твоих надежд. Смысл твоей жизни будет потерян. И получается, ты прожил ее зря.
Я не хочу прожить жизнь зря, пришлось согласиться с аргументацией сына. © Raudir / pikabu
- Зашел в подъезд, залип в твиттер — и тут отключается подъездное освещение (реагирует на шум, а я стоял бесшумно). Подъезд открывает девочка, видит мой силуэт во тьме, закрывает. Через минуту заходит с мамой, и та говорит ей: «Это не бабай, а соседский Вова». Я: *лицо бабая*. © chern_ov / twitter
- Помню, когда ходила в садик, у нас в группе были 2 девочки, безумно похожие друг на друга: одного роста, волосы одинакового цвета и длины, даже на лицо похожи. Один раз зимой они подумали, что было бы здорово поменяться одеждой. Поменялись, укутали шарфом лицо, чтобы наверняка не узнали, и, когда пришло время забирать детей, спокойно ушли домой не со своими родителями. Я просто представить не могу, какой спектр чувств испытали родители, когда они сняли со «своих» детей куртки и шарфы.
© PivBear / pikabu
- По дороге на работу мне звонит жена. Утро, ей нужно поднять, умыть, накормить 2 детей и перед работой развезти их по школам-садам. Просьба 5-летнего сына отнести его наверх по лестнице (свой дом) не была чем-то неожиданным. Она привычно попыталась съехать, мол, тяжело, однако сын был настойчив. Жена вздохнула, взяла его на руки и аккуратно понесла наверх по ступенькам.
Степка обмяк, положил голову на мамино плечо и в конце подъема прошептал ей на ухо:
— Мама, а я в тебя верил! © adzareiko / pikabu
«Так мой сын играет в прятки».
- Детская правда о футболистах. Сыну 4 с половиной года. Интересуется всем военным: игрушками, формой, рассказами. Все время играет в войну. Как-то вечером было у него мирное настроение — и вдруг:
— Мам, а может, мне не идти на войну?
— Конечно, сыночек. Зачем она тебе нужна, эта война? Там страшно. Не надо.
— А кем мне тогда работать, когда вырасту? Я ж теперь не знаю.
— Ну, может, капитаном станешь? Будешь на корабле работать.
— Не-е-ет.
— Может, тогда врачом?
— Не-е-ет.
— Может, тогда футболистом?
— Нет. Мам, футболисты ж ничего не делают, а я работу какую-нибудь хочу. © soliras.777 / pikabu
- Для понимания ситуации: мне 34, дочери 9. Едем вместе после бассейна, болтаем ни о чем. Разговор зашел о времени, о том, как быстро оно проходит: вот только неделя началась, а уже суббота; вот только в школу пошли, а уже октябрь.
Дочь вздыхает:
— Да, папа, вот так: раз, два — и мне уже 29, а тебе 54.
— Нет, так быстро я не готов. Давай так: раз, два — тебе 12, мне 37. Раз, два — тебе 15, мне 40. Раз, два — тебе 19, мне 44. Вот так меня устраивает.
10-секундная пауза.
— Папа, а я знаю, почему тебя так устраивает: ты и так на 44 выглядишь.
Пропал дар речи. Обидеть папу может каждый. © Halyavich / pikabu
- Топаю домой. Собралась обогнать впередиидущих маму с двумя детьми. Старший — мальчик, уже ходит в школу, сутулится под тяжестью ранца. Младшая — девочка: хвостики, бантики, озорная принцесса.
Девочка всячески задирает брата: щипается, толкается, корчит рожицы. Со знанием дела, пока мама не видит. Старший сначала смиренно идет, не обращая внимания, но в какой-то момент отвечает сестре тем же. Девочка тут же «включает сирену», обращая на все это внимание мамы.
— Саша, ну сколько я тебя просила не трогать младшую сестру?!
— Мама, ну она же сама начинает, первая. Почему я должен это терпеть?
— Я уже объясняла тебе, она не понимает, что делает, не слушай ее и внимания не обращай.
Малой призадумался и выдал:
— Может, мне тебя тоже не слушать? © FoxInPandoraSBox / pikabu
Бонус: будни учителей
Какую самую необычную вещь вы когда-либо слышали от ребенка?
Фото на превью Rahmet / pikabu