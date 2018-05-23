15 доказательств того, что этот мир еще способен нас удивить

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Если вам кажется, что уже ничто не может поразить ваше воображение, то мы спешим убедить вас в обратном. В нашей статье мы решили собрать все самое необычное, странное и интересное для того, чтобы вы воскликнули: «Не может быть!» Надеемся, что у нас это получилось.

AdMe.ru предлагает вам отложить все свои повседневные дела и окунуться в удивительный мир необычных вещей и явлений вместе с нами.

«Наш флакон с мылом упал и треснул, но не разбился. Мыло забило трещины»

Шедевр из ничего? Легко!

Весна пришла и подставка под удочку проросла

Б — безупречность

Потрясающее дерево с фиолетовой древесиной

Стена виноградной лозы

А вы так сможете?

Китовые акулы у берегов Филиппинских островов

Чтобы не выскользнула?

Действительно необычный светильник

«Мой брат любит искать акульи зубы на пляже. Эти он нашел за 6 часов»

«Сегодня ветрено, и этот воробушек решил отдохнуть на моем пальце. Он сидит так уже больше 10 минут»

Замена мусоропровода

Труба, по которой проходила вода для спа-бассейна

Дерево Фибоначчи

А может, и у вас есть фотографии, на которых запечатлено что-то действительно необычное? Делитесь с нами в комментариях!