15 доказательств того, что все люди разные. Но делятся на два типа

Подписаться на AdMe Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Нас окружают миллионы людей, каждый из которых уникален. У каждого свои взгляды на жизнь, привычки, нормы морали и понятие о том, какое поведения является приемлемым, а какое нет.

Мы в AdMe.ru решили наглядно продемонстрировать, что все же в некоторых случаях существует только два типа людей.

Контрасты Балтийского моря

Даже в ванной люди используют зубную пасту по-своему

Извечный спор, как правильно мешать кофе

Съесть или не съесть, вот в чем вопрос

Узнали себя?

А насколько вы везучий сегодня?

Турция в мае

Девушки на вечеринках ведут себя по-разному

И так и так вкусно

А какой подход ближе вам?

И среди медиков люди разделились на два лагеря

Сложный выбор

А насколько устал ты?

И ведь правда...

«Муж ест киви, как на тарелке справа. Как мне с ним жить?»