15 доказательств того, что все люди разные. Но делятся на два типа
Нас окружают миллионы людей, каждый из которых уникален. У каждого свои взгляды на жизнь, привычки, нормы морали и понятие о том, какое поведения является приемлемым, а какое нет.
Мы в AdMe.ru решили наглядно продемонстрировать, что все же в некоторых случаях существует только два типа людей.
Контрасты Балтийского моря
Даже в ванной люди используют зубную пасту по-своему
Извечный спор, как правильно мешать кофе
Съесть или не съесть, вот в чем вопрос
Узнали себя?
А насколько вы везучий сегодня?
Турция в мае
Девушки на вечеринках ведут себя по-разному
И так и так вкусно
А какой подход ближе вам?
И среди медиков люди разделились на два лагеря
Сложный выбор
А насколько устал ты?
И ведь правда...
«Муж ест киви, как на тарелке справа. Как мне с ним жить?»
А к какому типу людей относитесь вы? Делаете ли что-то совсем иначе, чем другие?