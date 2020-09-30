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15 доказательств того, что все люди разные. Но делятся на два типа

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Нас окружают миллионы людей, каждый из которых уникален. У каждого свои взгляды на жизнь, привычки, нормы морали и понятие о том, какое поведения является приемлемым, а какое нет.

Мы в AdMe.ru решили наглядно продемонстрировать, что все же в некоторых случаях существует только два типа людей.

Контрасты Балтийского моря

© DEDYIIIKOe6 / Pikabu

Даже в ванной люди используют зубную пасту по-своему

© Magiksun / Pikabu

Извечный спор, как правильно мешать кофе

© KseniaSturn / Pikabu

Съесть или не съесть, вот в чем вопрос

© MonicaLewinsky / Twitter

Узнали себя?

© millenniumfalcon1 / Imgur

А насколько вы везучий сегодня?

© _tomato_hater / Twitter

Турция в мае

© Iam600kg / Pikabu

Девушки на вечеринках ведут себя по-разному

© KevlarYarmulke / Reddit

И так и так вкусно

© Newemb / Reddit

А какой подход ближе вам?

© great_knee / Twitter

И среди медиков люди разделились на два лагеря

© Coldkev / Reddit

Сложный выбор

© mycravatundone / Twitter

А насколько устал ты?

© AndreaRussett / Twitter

И ведь правда...

© piperrrrrrs / Twitter, © agnadevi / Depositphotos

«Муж ест киви, как на тарелке справа. Как мне с ним жить?»

А к какому типу людей относитесь вы? Делаете ли что-то совсем иначе, чем другие?

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