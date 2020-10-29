15 доказательств того, что мужчины живут в каком-то своем, только им понятном мире

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Психологические отличия между мужчинами и женщинами проявляются почти во всем, поэтому им нередко бывает трудно понять друг друга. Мужчины, например, могут с невозмутимым видом провернуть что-то эдакое, а потом сиди и думай: серьезно он это или в шутку. Именно так можно описать поступки героев сегодняшней подборки.

AdMe.ru считает несправедливостью тот факт, что женская логика чаще вызывает вопросы, чем мужская. Надеемся, после прочтения статьи вы будете с нами согласны.

«Родители вышли на пенсию и решили посвятить дальнейшую жизнь путешествиям. Вот что брат прислал им на Рождество»

«Мы любим нашего сына!» Гениальный ход! Такой чемодан не украдут. © Mathysphere / Reddit

«Я играю в Doom с помощью 200 картофелин и калькулятора. Не знаю, зачем я ставлю перед собой такие задачи»

«Дедушка моего парня научился пользоваться фотошопом и вот что повесил на стене»

«Оставшись один в офисе, отец решил сделать такую фотографию и разослать членам семьи»

«Я была готова драться. Надо поработать над своим чувством благодарности»

«Отец иногда откусывает масло от пачки. И это отвратительно»

«Сказала отцу, что его тост на свадьбе должен уместиться на одной странице»

«Муж решил использовать мой любимый нож как садовый инструмент»

«Теперь, когда мы выросли, отец читает сказки на ночь нашей собаке»

«Моя сестра усвоила ценный урок: если позволить брату сфотографировать тебя уродливой, то это фото ты получишь на следующем подарке»

Последствия перенаселения

«Моим родителям едва успели провести интернет, а папа уже показывает видосы соседям»

Лень — двигатель прогресса

«Жена посоветовала подложить полиэтиленовый пакет, прежде чем я начну красить. Заверил ее, что все будет хорошо»

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