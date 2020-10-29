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15 доказательств того, что мужчины живут в каком-то своем, только им понятном мире

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Психологические отличия между мужчинами и женщинами проявляются почти во всем, поэтому им нередко бывает трудно понять друг друга. Мужчины, например, могут с невозмутимым видом провернуть что-то эдакое, а потом сиди и думай: серьезно он это или в шутку. Именно так можно описать поступки героев сегодняшней подборки.

AdMe.ru считает несправедливостью тот факт, что женская логика чаще вызывает вопросы, чем мужская. Надеемся, после прочтения статьи вы будете с нами согласны.

«Родители вышли на пенсию и решили посвятить дальнейшую жизнь путешествиям. Вот что брат прислал им на Рождество»

© dawndollygolden / reddit

«Мы любим нашего сына!»

«Я играю в Doom с помощью 200 картофелин и калькулятора. Не знаю, зачем я ставлю перед собой такие задачи»

© onesmallserving / reddit

«Дедушка моего парня научился пользоваться фотошопом и вот что повесил на стене»

© Catbuds123 / reddit

«Оставшись один в офисе, отец решил сделать такую фотографию и разослать членам семьи»

© an_intellectuaI / reddit

«Я была готова драться. Надо поработать над своим чувством благодарности»

© aidaazlin_ / twitter

«Отец иногда откусывает масло от пачки. И это отвратительно»

© goldtail15 / reddit

«Сказала отцу, что его тост на свадьбе должен уместиться на одной странице»

© emmanicole23 / reddit

«Муж решил использовать мой любимый нож как садовый инструмент»

© ColoradoCrazyChicken / reddit

«Теперь, когда мы выросли, отец читает сказки на ночь нашей собаке»

© thehippestmanalive / reddit

«Моя сестра усвоила ценный урок: если позволить брату сфотографировать тебя уродливой, то это фото ты получишь на следующем подарке»

© Alomba87 / reddit

Последствия перенаселения

© rinchenwaltz / twitter

«Моим родителям едва успели провести интернет, а папа уже показывает видосы соседям»

© ezeconte / reddit

Лень — двигатель прогресса

«Жена посоветовала подложить полиэтиленовый пакет, прежде чем я начну красить. Заверил ее, что все будет хорошо»

© swiminjello / reddit

«Мой папа ест это каждое утро. Да, это действительно гамбургер с бананом и луком»

© awkardlion / reddit

Может, и у вас есть история, как близкие мужчины взрывали мозг своими выходками?

Фото на превью dawndollygolden / reddit
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