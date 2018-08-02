18 доказательств того, что если в душе ты художник, то все равно, из чего творить

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Внутренний художник, если уж он есть, никогда не дремлет: то мастерит чертика из носового платка, то сворачивает оригами из ненужной квитанции. Посмотрите на самую красивую в мире яичницу, художественную укладку дров и картины на банановой кожуре и убедитесь: материал, из которого создан шедевр, неважен, если у человека есть талант.

AdMe.ru собрал самые яркие арт-объекты, которые созданы буквально из того, что под руку подвернулось.

Дворник из Ижевска, который прославился рисунками на снегу, освоил газонокосилку

Почему бы не подойти к укладке дров с фантазией

Самая красивая в мире яичница

Большая часть картины создана самим камнем

Вот так и выглядит переворот с подвыподвертом

«Покупатель купил в магазине моего отца дыню и днем позже вернул в таком виде»

«Встретили этого орангутана из полотенец на круизном лайнере»

Творцом можно быть и тогда, когда ты просто раскладываешь овощи в супермаркете

Портрет из носков

Лавочка из гаечных ключей возле СТО

У настоящего художника все необходимое всегда под рукой

Лего-пицца

Рыба из запчастей

Граффити из грязи

Банановая Мэрилин

И блинно-ягодная Белоснежка

"Нарисовал кота на слое пыли"

"Я воспользовалась тем, что моя сестра уснула"

Бонус: "Моя краска упала на пол, и это выглядит лучше, чем все, что я рисовал до этого"

А вы творите из того, что под руку попадется?