18 доказательств того, что если в душе ты художник, то все равно, из чего творить
Внутренний художник, если уж он есть, никогда не дремлет: то мастерит чертика из носового платка, то сворачивает оригами из ненужной квитанции. Посмотрите на самую красивую в мире яичницу, художественную укладку дров и картины на банановой кожуре и убедитесь: материал, из которого создан шедевр, неважен, если у человека есть талант.
AdMe.ru собрал самые яркие арт-объекты, которые созданы буквально из того, что под руку подвернулось.
Дворник из Ижевска, который прославился рисунками на снегу, освоил газонокосилку
Почему бы не подойти к укладке дров с фантазией
Самая красивая в мире яичница
Большая часть картины создана самим камнем
Вот так и выглядит переворот с подвыподвертом
«Покупатель купил в магазине моего отца дыню и днем позже вернул в таком виде»
«Встретили этого орангутана из полотенец на круизном лайнере»
Творцом можно быть и тогда, когда ты просто раскладываешь овощи в супермаркете
Портрет из носков
Лавочка из гаечных ключей возле СТО
У настоящего художника все необходимое всегда под рукой
Лего-пицца
Рыба из запчастей
Граффити из грязи
Банановая Мэрилин
И блинно-ягодная Белоснежка
"Нарисовал кота на слое пыли"
"Я воспользовалась тем, что моя сестра уснула"
Бонус: "Моя краска упала на пол, и это выглядит лучше, чем все, что я рисовал до этого"
А вы творите из того, что под руку попадется?
Фото на превью Broths / Reddit