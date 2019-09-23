15 доказательств того, что девиз «И так сойдет» будет жить вечно

62 3 44 27k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Неизвестно, чего в нашей подборке больше: милой непосредственности, вечной надежды на авось или просто глупости. Мы надеемся, что, глядя на такие примеры со стороны, люди немного изменят свое отношение к жизни, ведь без слез от смеха на такое и не взглянешь.

AdMe.ru надеется, что в подобные ситуации вы не попадали, а если все-таки случалось, то не стесняйтесь и расскажите нам.

«Мой пьяный сосед пожарил пельмени в вафельнице. Надо сказать, получилось неожиданно неплохо»

Осмотр реаниматолога

Что-то пошло не так

У вас клумба уползла

Дизайнер с очень богатой фантазией

Отдел эстетики городской среды, как же так?

Новый плацкарт сошел с конвейера в стране эльфов и гномов и случайно закатился в российскую реальность, где на поездах ездят люди человеческих размеров

Я сделаль!

Дело Равшана и Джамшута не умрет никогда

Невнимательный или очень мстительный фотограф

Для тех, кто видит мир под другим углом

Теперь мне это будет сниться

Может, лучше подождать следующую маршрутку?

Бордюры исчезают в полдень

Песок истины

Татьяна Николаевна с мужем жила в частном секторе. Затеяли они летом небольшую стройку на участке, для чего и привезли целый КамАЗ песка. Песок выгрузили горкой перед забором на улице и по мере надобности перетаскивали его внутрь. Однажды Татьяна Николаевна заметила, что песок кто-то явно помогает им отбавлять. Собралась она да и заглянула к соседу Юрию Ивановичу, который жил буквально через пару домов от нее. Позвонила у калитки, выглянул сам хозяин. — Юра, я все понимаю, но, если тебе так нужен песок, ты бы подошел да спросил, нам все равно много — целый КамАЗ, разве ж мы тебе не отсыпали бы? — Какой песок? Он мне сто лет не нужен. — А зачем ты тогда его ночью таскал от нас? — Да с чего ты взяла? Вот еще глупости. Нечего на людей наговаривать. — Ну ты сюда, на улицу-то выйди. Когда Юрий Иванович вышел, Татьяна Николаевна молча показала на песочную дорожку, идущую аккурат от ее дома к дому Юрия Ивановича. © Shutok.ru