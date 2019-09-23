15 доказательств того, что девиз «И так сойдет» будет жить вечно

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Неизвестно, чего в нашей подборке больше: милой непосредственности, вечной надежды на авось или просто глупости. Мы надеемся, что, глядя на такие примеры со стороны, люди немного изменят свое отношение к жизни, ведь без слез от смеха на такое и не взглянешь.

AdMe.ru надеется, что в подобные ситуации вы не попадали, а если все-таки случалось, то не стесняйтесь и расскажите нам.

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Песок истины

Татьяна Николаевна с мужем жила в частном секторе. Затеяли они летом небольшую стройку на участке, для чего и привезли целый КамАЗ песка. Песок выгрузили горкой перед забором на улице и по мере надобности перетаскивали его внутрь. Однажды Татьяна Николаевна заметила, что песок кто-то явно помогает им отбавлять. Собралась она да и заглянула к соседу Юрию Ивановичу, который жил буквально через пару домов от нее. Позвонила у калитки, выглянул сам хозяин.

— Юра, я все понимаю, но, если тебе так нужен песок, ты бы подошел да спросил, нам все равно много — целый КамАЗ, разве ж мы тебе не отсыпали бы?

— Какой песок? Он мне сто лет не нужен.

— А зачем ты тогда его ночью таскал от нас?

— Да с чего ты взяла? Вот еще глупости. Нечего на людей наговаривать.

— Ну ты сюда, на улицу-то выйди.

Когда Юрий Иванович вышел, Татьяна Николаевна молча показала на песочную дорожку, идущую аккурат от ее дома к дому Юрия Ивановича. © Shutok.ru

Фото на превью thomaslansky / reddit

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