15 доказательств того, что даже самый обычный день может стать абсолютно непредсказуемым

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Полное фиаско — это очень мягкое определение тому, что случилось с героями нашей подборки. Но предупрежден — значит вооружен, так что будем учиться на чужих ошибках, разглядывая такие провалы, как неудачно спроектированный вход на стадион и убегающий потолок.

AdMe.ru надеется, что чужие ошибки послужат всем нам хорошим уроком, а все эти истории с героями нашей подборки закончились благополучно.

Упс, неудобно вышло

Cтраховой случай?

Здоровое питание

«Машина врезалась в мой дом рано утром, и это не самая удачная замена будильника»

Интересно, что же тут произошло?

Женщины...

К вопросу о том, не являются ли коты жидкостью

Неловко получилось

Кажется, у вас потолок вспух

У кого-то явно был последний рабочий день

Один в один!

Вручили повестку в армию прямо перед началом выпускного мероприятия

Абсурдность происходящего вызывает невольную улыбку

Немного промахнулись с входом

Так Starbucks или McDonald’s?