15 доказательств того, что даже самый обычный день может стать абсолютно непредсказуемым
Полное фиаско — это очень мягкое определение тому, что случилось с героями нашей подборки. Но предупрежден — значит вооружен, так что будем учиться на чужих ошибках, разглядывая такие провалы, как неудачно спроектированный вход на стадион и убегающий потолок.
AdMe.ru надеется, что чужие ошибки послужат всем нам хорошим уроком, а все эти истории с героями нашей подборки закончились благополучно.
Упс, неудобно вышло
Cтраховой случай?
Здоровое питание
«Машина врезалась в мой дом рано утром, и это не самая удачная замена будильника»
Интересно, что же тут произошло?
Женщины...
К вопросу о том, не являются ли коты жидкостью
Неловко получилось
Кажется, у вас потолок вспух
У кого-то явно был последний рабочий день
Один в один!
Вручили повестку в армию прямо перед началом выпускного мероприятия
Абсурдность происходящего вызывает невольную улыбку
Немного промахнулись с входом
Так Starbucks или McDonald’s?
А что вам показалось самым эпичным провалом?
Фото на превью 134282 / reddit, elehphants / reddit