15 доказательств того, что беременность — это не только мило, но и чертовски комично

Желанная беременность обычно полна не только душещипательных, но и курьезных моментов. Первый тест с двумя полосками, нестандартные вкусовые пристрастия будущей мамы и подготовка мужчины к грядущему отцовству — все это неиссякаемый источник шуток и комичных ситуаций.

Мы в AdMe.ru уверены, что потешные моменты были в жизни практически всех будущих мам и пап. Поэтому, вероятно, и вам будет чем дополнить эту подборку.

«Моя жена: „На то, чтобы забеременеть, уйдут месяцы, так что у нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться“.

8 дней спустя...»

«Я очень хотел сделать это в течение нескольких недель, и жена наконец-то разрешила мне»

«Я сказал работнику закусочной: „Моя беременная жена хотела бы столько соленых огурчиков, сколько вы можете ей дать“. Они сделали это»

«Моя беременная сестра выиграла в конкурсе костюмов на Хеллоуин»

«Педикюр на 35-й неделе беременности»

«Моя жена на 5-м месяце беременности. Можно сказать, что в ее семье растущий живот — это норма»

«Жена моего друга в положении»

«Стану отцом со дня на день. Практикуюсь быть папой в последний момент»

«У меня 27-я неделя беременности, и мой сын сегодня сделал так»

На поздних сроках беременности живот мешает почти всегда, но зато на него удобно ставить мороженое в кафе

«Мама оставила сегодня у нас на крыльце этот нахальный букетик. У меня наступила 36-я неделя беременности»

«Скажите, что вы на 39-й неделе беременности, не произнося ни слова»

«Я угораю над разницей в размерах моих труселей в начале беременности и на 37-й неделе!»

«Трансформации моего тела во время беременности: с 65 кг в начале до 95 кг перед родами (сейчас я вешу 79 кг). Я горжусь чудом, которое совершило мое тело!»

«Во время беременности появилась тяга к таким продуктам. И да, я вчера пошла в кинотеатр только для того, чтобы съесть это»