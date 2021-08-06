15 доказательств того, что беременность — это не только мило, но и чертовски комично
Желанная беременность обычно полна не только душещипательных, но и курьезных моментов. Первый тест с двумя полосками, нестандартные вкусовые пристрастия будущей мамы и подготовка мужчины к грядущему отцовству — все это неиссякаемый источник шуток и комичных ситуаций.
Мы в AdMe.ru уверены, что потешные моменты были в жизни практически всех будущих мам и пап. Поэтому, вероятно, и вам будет чем дополнить эту подборку.
«Моя жена: „На то, чтобы забеременеть, уйдут месяцы, так что у нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться“.
8 дней спустя...»
«Я очень хотел сделать это в течение нескольких недель, и жена наконец-то разрешила мне»
«Я сказал работнику закусочной: „Моя беременная жена хотела бы столько соленых огурчиков, сколько вы можете ей дать“. Они сделали это»
«Моя беременная сестра выиграла в конкурсе костюмов на Хеллоуин»
«Педикюр на 35-й неделе беременности»
«Моя жена на 5-м месяце беременности. Можно сказать, что в ее семье растущий живот — это норма»
«Жена моего друга в положении»
«Стану отцом со дня на день. Практикуюсь быть папой в последний момент»
«У меня 27-я неделя беременности, и мой сын сегодня сделал так»
На поздних сроках беременности живот мешает почти всегда, но зато на него удобно ставить мороженое в кафе
«Мама оставила сегодня у нас на крыльце этот нахальный букетик. У меня наступила 36-я неделя беременности»
«Скажите, что вы на 39-й неделе беременности, не произнося ни слова»
«Я угораю над разницей в размерах моих труселей в начале беременности и на 37-й неделе!»
«Трансформации моего тела во время беременности: с 65 кг в начале до 95 кг перед родами (сейчас я вешу 79 кг). Я горжусь чудом, которое совершило мое тело!»
«Во время беременности появилась тяга к таким продуктам. И да, я вчера пошла в кинотеатр только для того, чтобы съесть это»
А какие нестандартные желания или вкусовые пристрастия были у вас во время беременности?
Фото на превью XOXLingLingXOX / Reddit
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