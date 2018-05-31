15 доказательств того, что бабушки и дедушки — это лучшее, что могло случиться с этим миром

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Бабушки и дедушки — это люди, которые постоянно удивляют своих родных. Например, кто-то 4 года печатает свои рецепты на старой машинке, чтобы потом передать внукам, а кто-то охотится за покемонами лучше любого тинейджера. И все это они делают с особой искренностью и теплотой. Давайте вместе посмотрим эту подборку и согреемся душой.

AdMe.ru собрал 15 фотографий, глядя на которые невозможно не умилиться бабушками и дедушками.

«Мой 71-летний дедушка и его кошка Стелла. Дедушка называет это состояние „кошачий паралич“ — когда он не может встать, боясь потревожить кошку»

«Так моя бабуля хранит муку»

«В 90 лет мой дедушка впервые в жизни завел кота. Он назвал питомца Котом и очень счастлив рядом с ним»

«Это моя прабабушка, которая пережила холокост. Недавно ей исполнилось 100 лет»

«Моя бабушка сломала запястье. После того как оно зажило, доктор посоветовал ей вязать, чтобы разработать руку. Она связала этих ребят и подарила их детям в больнице»

«Моей бабушке сделали новые очки для чтения»

«Мой 85-летний учитель физики и его жена устроили битву на лазерных мечах»

Бабушка и самый долгожданный подарок

«Дедушка попросил выложить это фото в интернет, потому что „мир должен увидеть, насколько прекрасно это дерево“»

«Подарки от бабушки, между которыми прошло почти 30 лет. Бабуля знает, какую видеоигру я люблю больше всего»

«У моей бабушки деменция. Сегодня она сказала дедушке: „Я хочу провести день со своим парнем“. „С кем это?“ — отреагировал дед. Она ответила: „С тобой“. Тогда он дал ей комбинезон и взял с собой вместе работать на ферме»

«Моя сестра каким-то чудом уговорила дедушку прокатиться на карусели. Кажется, ему нравится»

«Моей прабабушке исполнилось 100 лет. Она живет дома, читает без очков и обеспечивает всю семью носками»

Пока бабушка рядом, даже домашние животные не будут мерзнуть зимой

Самое трогательное сообщение от дедушки

Поделитесь с нами историями из жизни и снимками ваших любимых бабушек и дедушек. Нам очень интересно узнать о них!