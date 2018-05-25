16 доказательств того, что слабонервным в браке не выжить

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В кино после свадьбы всегда идут титры, а в жизни все самое веселое только начинается. Никогда не угадаешь, что еще выкинет любимый супруг: засунет футболку в микроволновку или повесит в ванной шторку из фильма ужасов. Наверное, эта непредсказуемость и есть самое интересное в семейной жизни. Как думаете?

AdMe.ru собрал фотографии, которые доказывают, что брак — дело нервное, но веселое.

«Я вошел в гостиную и увидел, как моя жена в свадебном платье смотрит трансляцию с королевской свадьбы»

«Моя жена сохранила лепестки всех цветов, которые я дарил ей: за период свиданий, за время помолвки и после свадьбы»

«Беременная жена практикуется в пеленании. Наш кот шокирован»

«Муж засунул выстиранную футболку в микроволновку, чтобы она быстрее высохла»

«Я громко пукнул в туалете, а моя жена засмеялась. Вечером я вернулся домой и увидел это»

«Извини, что я смеялась, пока ты какал».

«Мы с женой в самый счастливый день нашей жизни»

«Моя жена упаковала мне обед с собой, но сказала, что я толстый, поэтому получу только вареное яйцо»

«Получил от своей жены такую открытку»

«Я люблю тебя, но, если ты еще хоть раз засунешь палец мне в рот, когда я зеваю, я убью тебя».

«Мой отец пытался испечь торт на мамин день рождения»

«Жена любит вздремнуть при любой возможности. Ее бабушка и мама приехали погостить, и я понял, откуда эта привычка»

«Жена позволила мне декорировать ванную. Было много крика»

«Я не рискнул притронуться к этому мороженому»

«Только попробуй съесть это, и я сниму с тебя скальп, пока ты будешь спать».

«Моя жена купила декор для кухни»

«Жир».

«Мой муж вечно забывает заменить туалетную бумагу. Но сегодня он не забыл»

«Моя жена уехала на выходные, и я наконец могу надеть свою любимую футболку, которую она ненавидит»

«Жена сказала, что ее костюм на Хеллоуин будет секси. Это не то, чего я ожидал»

А у вас есть смешные семейные фото?