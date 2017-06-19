15 доказательств, что на работе никогда не бывает скучно
Круто, когда забавные рабочие курьезы превращаются в настоящие байки и передаются в коллективе из уст в уста.
Мы в AdMe.ru собрали несколько историй из пабликов «Подслушано» и «Палата № 6», которые подтверждают: кем бы вы ни работали, скучать нигде не придется!
- Работал официантом в ресторане. Как-то раз весь день не было ни одного посетителя до 8 вечера. Уснул в зале за столиком от скуки. Проснулся от того, что кто-то гладит меня по щеке! Открываю глаза, а напротив стоит красивая девушка и говорит мне: «Хороший мой! Я жрать хочу!»
- Когда несколько лет назад устроилась работать оператором в такси, первое время часто заговаривалась. Во сне оформляла заказы, вместо «алло» могла приветствие службы такси выпалить и т. п. Но апогей наступил, когда в маршрутке, вместо того чтобы сказать: «Остановите на следующей», я на весь салон от души проорала: «Заказ такси, здравствуйте!»
- Я просто обожаю час пик в метро! Невероятный кайф испытываю, когда все толкаются в вагонах и ругаются, а я в это время сижу уютно и радуюсь. Работаю машинистом.
- Трудовые будни — это когда подходишь к коллеге и спрашиваешь: «Какая фамилия у Шевченко?», а она в ответ: «Тарас» — и вы обе расходитесь по своим делам.
- 30 лет, замужем, высшее образование, две работы. Обожаю «Пингвинов Мадагаскара». Очень. Все об этом знают, подтрунивают, но добродушно. На каждый праздник мне непременно достается то кружка с пингвинами, то футболка, то плюшевая игрушка, то еще что-нибудь. Я была очень рада, что к моему увлечению относятся с пониманием, однако истинное счастье настало, когда об этом узнал шеф. Теперь, когда он ставит рабочие задачи, он каждый раз говорит: «Нужно то и это. Ковальски, варианты!» Никогда мне так здорово не работалось, как теперь.
- Работаю воспитателем. Недавно пришел папа. Группу не знает, воспитателя не знает. Зато показал, какого роста ребенок, сказал, что девочка, сообщил, как ее зовут. Только девочек с таким именем мы не знаем! После долгих расспросов оказалось, что ему вообще школа нужна была, а она через дорогу.
- Работаю учителем английского в языковом центре. Так забавно смотреть на взрослых, солидных мужчин в дорогих костюмах, которые робко отвечают: «Я не сделал домашнее задание» — и прячут глаза.
- Работаю в аптечном пункте при больнице. Зашел в аптеку такой большущий брутальный мужик и попросил одноразовый маленький пластырь, чтобы приклеить на то место, где кровь брали. Я говорю: «Остались только детские, с рисуночками. Какой вам дать?» Он так серьезно задумался, а потом милым, почти детским голосом говорит: «Давайте с ежиком».
- В наш салон красоты на ресепшен позвонила клиентка записаться на фотоэпиляцию.
— Какая область? — поинтересовалась администратор, чтобы знать, сколько времени оставлять на процедуру.
— Новосибирская, — невозмутимо ответили на другом конце провода.
- На работе мне дали отпуск после того, как я вчера приехал на собрание в 9 утра в тапочках и пиджаке, надетом на пижаму.
- Я начальница фирмы. Однажды произошел интересный случай: подошла ко мне секретарь и попросила о том, чтобы я отпустила ее домой. На вопрос, по какой причине, она ответила, что после 6 не ест, а ее дочь приготовила для нее праздничный торт. Отпустила.
- Понял, что пора брать выходные, когда минут 10 простоял перед домофоном, пытаясь его открыть магнитным пропуском с работы.
- У меня в классе, которым я руковожу, есть мальчик с кличкой «Меловой период». Просто когда просишь его принести мел, то он может пропасть минут на 15–20 и вернуться без мела. Один раз он оказался с мелком и тряпкой дома!
- В детстве я безумно мечтала быть как Гермиона Грейнджер и втайне ждала письма из Хогвартса. Прошло 10 лет, и я по несколько раз на дню слышу фразу: «Вы волшебница!» Работаю в техподдержке.
- Сижу на работе. Заходит мужик в офис. И спрашивает: «Руслан? Руслан Санжиров?» Я на него смотрю и спрашиваю: «Вам кого-то позвать?» Он снова мне говорит: «Вы Руслан Санжиров?» (Таня, 21 год)