15 доказательств, что на работе никогда не бывает скучно

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Круто, когда забавные рабочие курьезы превращаются в настоящие байки и передаются в коллективе из уст в уста.

Мы в AdMe.ru собрали несколько историй из пабликов «Подслушано» и «Палата № 6», которые подтверждают: кем бы вы ни работали, скучать нигде не придется!