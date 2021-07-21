15 дизайнеров, которые вместо зарплаты явно должны были получить по рукам
Дизайн, как и любая творческая профессия, радушно принимает в свои ряды всех желающих. Но некоторых работников явно следует лишить возможности «творить», так как то, что у них в итоге получается, вызывает лишь смех сквозь слезы.
Мы в AdMe.ru и сами не без греха, но предлагаем посмотреть на работы тех людей, которые уж больно крепко перемудрили с креативом.
В жару на этой лавочке вообще невозможно сидеть
Эта рубашка выглядит так, словно ее со всех сторон облили кофе
«Моя бабуля покрыла ковром даже ванную»
«Я здесь чуть не упал и потянул себе лодыжку»
Этот эмоджи с 2 ртами выглядит как мужчина средних лет с депрессией
Этот лев явно всякое повидал
«Эти кроссовки заставляют меня носить дорогу с собой»
Зачем?
«Держатель для зубной щетки моей сестры выглядит как демон»
«Через эту арочку в моем городе голуби могут спокойно гадить на людей»
«Сижу, кушаю в ресторане в Лондоне. Начинаю рассматривать стол. Приглядываюсь. Да это же он, родимый доширак!»
На случай, если грохнешься на стену
Эти двери открываются в одну сторону, а потом блокируют друг друга
«Заметил сегодня в сети обувных магазов. 3 шурупа. Так и должно быть?»
«Подарила мама моей дочке постельное белье с лошадками. Ребенку нравится. Ночью прихожу проверить ее. И что я вижу? Мама дорогая! Все одеяло усыпано мухами!»
«Как? Откуда? Я аккуратно собираю одеяло, выношу в гостиную, чтоб эту заразу не рассыпать. И вот что это оказалось. Это оказались НАРИСОВАННЫЕ мухи! Я, конечно, очень много всего подумала о дизайнере, ну или кто там выбирает и утверждает рисунок. А мама, даже если б хотела, не увидела этих мух при выборе подарка. Упаковка запаяна, размер листа А4, на нем в половину размера рисунок. Там даже с лупой этого не увидишь».
А какие примеры слишком бурной фантазии дизайнеров вы видели?