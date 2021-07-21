15 дизайнеров, которые вместо зарплаты явно должны были получить по рукам

Дизайн, как и любая творческая профессия, радушно принимает в свои ряды всех желающих. Но некоторых работников явно следует лишить возможности «творить», так как то, что у них в итоге получается, вызывает лишь смех сквозь слезы.

Мы в AdMe.ru и сами не без греха, но предлагаем посмотреть на работы тех людей, которые уж больно крепко перемудрили с креативом.

В жару на этой лавочке вообще невозможно сидеть

Эта рубашка выглядит так, словно ее со всех сторон облили кофе

«Моя бабуля покрыла ковром даже ванную»

«Я здесь чуть не упал и потянул себе лодыжку»

Этот эмоджи с 2 ртами выглядит как мужчина средних лет с депрессией

Этот лев явно всякое повидал

«Эти кроссовки заставляют меня носить дорогу с собой»

Зачем?

«Держатель для зубной щетки моей сестры выглядит как демон»

«Через эту арочку в моем городе голуби могут спокойно гадить на людей»

«Сижу, кушаю в ресторане в Лондоне. Начинаю рассматривать стол. Приглядываюсь. Да это же он, родимый доширак!»

На случай, если грохнешься на стену

Эти двери открываются в одну сторону, а потом блокируют друг друга

«Заметил сегодня в сети обувных магазов. 3 шурупа. Так и должно быть?»

«Подарила мама моей дочке постельное белье с лошадками. Ребенку нравится. Ночью прихожу проверить ее. И что я вижу? Мама дорогая! Все одеяло усыпано мухами!»

«Как? Откуда? Я аккуратно собираю одеяло, выношу в гостиную, чтоб эту заразу не рассыпать. И вот что это оказалось. Это оказались НАРИСОВАННЫЕ мухи! Я, конечно, очень много всего подумала о дизайнере, ну или кто там выбирает и утверждает рисунок. А мама, даже если б хотела, не увидела этих мух при выборе подарка. Упаковка запаяна, размер листа А4, на нем в половину размера рисунок. Там даже с лупой этого не увидишь».