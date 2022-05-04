15+ таинственных вещей, которые родителям доводилось слышать от своих детей

Создатели фильмов ужасов, кажется, давно просекли, что ничего не способно так напугать взрослых, как дети. Да, эти миленькие, слабенькие и такие наивные создания порой нагоняют столько страху, сколько не каждый монстр может. И мы бы сказали, что такое возможно только в кино, но примеры из реальной жизни доказывают обратное.