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15+ таинственных вещей, которые родителям доводилось слышать от своих детей

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Создатели фильмов ужасов, кажется, давно просекли, что ничего не способно так напугать взрослых, как дети. Да, эти миленькие, слабенькие и такие наивные создания порой нагоняют столько страху, сколько не каждый монстр может. И мы бы сказали, что такое возможно только в кино, но примеры из реальной жизни доказывают обратное.

AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 15+ рассказов родителей, которым однажды довелось такое услышать от своих детей, что до сих пор стынет кровь в жилах.

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А вам доводилось слышать от своих детей что-то настолько жуткое, что вы до сих пор не можете выкинуть это из головы?

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AdMe/Народное творчество/15+ таинственных вещей, которые родителям доводилось слышать от своих детей
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