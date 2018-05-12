27 диаграмм, которые описывают нашу жизнь точнее, чем слова
Вместо того чтобы о чем-то долго рассказывать, лучше нарисовать простой график, и все станет понятно. А если это сделать еще и с юмором, то с помощью пары-тройки диаграмм можно и свою жизнь от начала и до конца проиллюстрировать. Читайте статью и увидите сами.
AdMe.ru собрал забавные диаграммы, которые показывают, что у всех нас больше общего, чем кажется.
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Бонус: пицца — это круговая диаграмма, показывающая, сколько у вас осталось пиццы
А какая диаграмма описывает вашу жизнь?