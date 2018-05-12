27 диаграмм, которые описывают нашу жизнь точнее, чем слова

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Вместо того чтобы о чем-то долго рассказывать, лучше нарисовать простой график, и все станет понятно. А если это сделать еще и с юмором, то с помощью пары-тройки диаграмм можно и свою жизнь от начала и до конца проиллюстрировать. Читайте статью и увидите сами.