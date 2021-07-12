AdMe
AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь
AdMe

15+ девушек, в чьи глаза хочется броситься, как в омут, с головой

20581334
9k

Некоторым девушкам для того, чтобы все вокруг изумленно открыли рот, даже и делать ничего не надо — достаточно просто распахнуть глаза. Природа настолько искусно поработала над этими счастливицами, что всю жизнь они только и делают, что собирают восторженные ахи и охи по поводу своего внешнего вида.

Мы в AdMe.ru вот уже который час любуемся фотографиями девушек, от взгляда которых просто невозможно оторваться. Будьте осторожны: вас они тоже могут затянуть в пучину своего очарования.

«Сногсшибательные глаза

«Всегда хотела иметь голубые, как у мамы. Но „получились“ такие»

«Маленькая голубоглазая шотландка просто хочет с вами поздороваться»

«Она смотрит прямо в душу»

«Это вообще законно — иметь такие глаза?»

«Этот взгляд просто потрясающий!»

«Я всегда смотрю на людей, и это заставляет их рассказывать мне свои секреты»

«Я не похожа на большинство людей, потому что в моей крови микс: я наполовину перуанка, наполовину немка»

«В одном из пабликов попросили крупный план моего лица»

«Очень хорошенькая! Поразительные глаза

«Мое любимое фото. Я здесь после купания в океане»

«Черт возьми, так твои глаза настоящие?!»

«Готов поспорить, что люди врезаются в фонарные столбы, когда видят вас на улице»

«Можно потеряться в этих глазах на пару часов»

«Уже несколько минут смотрю и не могу отвести взгляд»

«Надеюсь, мои милые глаза отвлекают внимание от пухлых щек»

«Я счастливая обладательница нордических генов»

«Обычно я ношу цветные контактные линзы, но иногда позволяю своим глазам так сиять естественным цветом»

А вы умеете приковывать внимание одним только взглядом? Поделитесь с нами своими фотографиями?

Фото на превью jannahho / Reddit
20581334
9k
Поделиться этой статьёй