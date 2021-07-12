15+ девушек, в чьи глаза хочется броситься, как в омут, с головой

Некоторым девушкам для того, чтобы все вокруг изумленно открыли рот, даже и делать ничего не надо — достаточно просто распахнуть глаза. Природа настолько искусно поработала над этими счастливицами, что всю жизнь они только и делают, что собирают восторженные ахи и охи по поводу своего внешнего вида.

Мы в AdMe.ru вот уже который час любуемся фотографиями девушек, от взгляда которых просто невозможно оторваться. Будьте осторожны: вас они тоже могут затянуть в пучину своего очарования.

«Всегда хотела иметь голубые, как у мамы. Но „получились“ такие»

Они могут заставить меня сделать все что угодно! © These_Introduction_2 / Reddit

«Маленькая голубоглазая шотландка просто хочет с вами поздороваться»

Кажется, мне пора переезжать в Шотландию. © vtach99 / Reddit

«Она смотрит прямо в душу»

«Это вообще законно — иметь такие глаза?»

«Этот взгляд просто потрясающий!»

«Я всегда смотрю на людей, и это заставляет их рассказывать мне свои секреты»

«Я не похожа на большинство людей, потому что в моей крови микс: я наполовину перуанка, наполовину немка»

Скорее ты микс красотки и ангела! © Big-Message-8961 / Reddit

«В одном из пабликов попросили крупный план моего лица»

Хочу сказать тебе спасибо за такой красивый крупный план! © Anxious-Youth-7387 / Reddit

«Очень хорошенькая! Поразительные глаза!»

«Мое любимое фото. Я здесь после купания в океане»

Ух ты! Это просто оглушительно! © Mrrdnhng / Reddit

«Черт возьми, так твои глаза настоящие?!»

«Готов поспорить, что люди врезаются в фонарные столбы, когда видят вас на улице»

«Можно потеряться в этих глазах на пару часов»

«Уже несколько минут смотрю и не могу отвести взгляд»

«Надеюсь, мои милые глаза отвлекают внимание от пухлых щек»

«Я счастливая обладательница нордических генов»

«Обычно я ношу цветные контактные линзы, но иногда позволяю своим глазам так сиять естественным цветом»

Господи, почему ты скрываешь эти глаза от мира? © IEThrowback / Reddit