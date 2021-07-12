15+ девушек, в чьи глаза хочется броситься, как в омут, с головой
Некоторым девушкам для того, чтобы все вокруг изумленно открыли рот, даже и делать ничего не надо — достаточно просто распахнуть глаза. Природа настолько искусно поработала над этими счастливицами, что всю жизнь они только и делают, что собирают восторженные ахи и охи по поводу своего внешнего вида.
Мы в AdMe.ru вот уже который час любуемся фотографиями девушек, от взгляда которых просто невозможно оторваться. Будьте осторожны: вас они тоже могут затянуть в пучину своего очарования.
«Сногсшибательные глаза!»
«Всегда хотела иметь голубые, как у мамы. Но „получились“ такие»
- Они могут заставить меня сделать все что угодно! © These_Introduction_2 / Reddit
«Маленькая голубоглазая шотландка просто хочет с вами поздороваться»
- Кажется, мне пора переезжать в Шотландию. © vtach99 / Reddit
«Она смотрит прямо в душу»
«Это вообще законно — иметь такие глаза?»
«Этот взгляд просто потрясающий!»
«Я всегда смотрю на людей, и это заставляет их рассказывать мне свои секреты»
«Я не похожа на большинство людей, потому что в моей крови микс: я наполовину перуанка, наполовину немка»
- Скорее ты микс красотки и ангела! © Big-Message-8961 / Reddit
«В одном из пабликов попросили крупный план моего лица»
- Хочу сказать тебе спасибо за такой красивый крупный план! © Anxious-Youth-7387 / Reddit
«Очень хорошенькая! Поразительные глаза!»
«Мое любимое фото. Я здесь после купания в океане»
- Ух ты! Это просто оглушительно! © Mrrdnhng / Reddit
«Черт возьми, так твои глаза настоящие?!»
«Готов поспорить, что люди врезаются в фонарные столбы, когда видят вас на улице»
«Можно потеряться в этих глазах на пару часов»
«Уже несколько минут смотрю и не могу отвести взгляд»
«Надеюсь, мои милые глаза отвлекают внимание от пухлых щек»
«Я счастливая обладательница нордических генов»
«Обычно я ношу цветные контактные линзы, но иногда позволяю своим глазам так сиять естественным цветом»
- Господи, почему ты скрываешь эти глаза от мира? © IEThrowback / Reddit
А вы умеете приковывать внимание одним только взглядом? Поделитесь с нами своими фотографиями?
Фото на превью jannahho / Reddit
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