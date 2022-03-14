15+ девушек сделали макияж, которому позавидуют даже крутые стилисты

Не только визажисты умеют профессионально наносить макияж, многие девушки справляются с этой задачей ничуть не хуже. Для того чтобы выглядеть как с обложки журнала, порой вовсе не обязательно заканчивать какие-нибудь специальные курсы. Всю полезную информацию сегодня можно запросто найти в сети, главное в этом деле — практика.

Мы в AdMe.ru обратились к пользовательницам сети, которые хвастаются своим крутым макияжем на весь интернет.

«Я прилепила на щеки маленькие наклейки в форме сердечек, прошлась по ним бронзатором и коричневыми тенями, а потом просто сняла их»

«Впервые использую 3D-элемент, мне очень нравится, как получилось!»

«Попробовала макияж с новым трендом „сердечко“»

«Я не профессионал, но горжусь своим макияжем»

«Я нарисовала стрелки с открытыми глазами»

«Лунный макияж — мой любимый»

«Обожаю эту лесную зелень»

«Повеселилась с красочным макияжем»

«Красные губы — это мое»

«Я заставляла своего парня фотографировать до тех пор, пока не удовлетворилась результатом»

«Простой повседневный гламур»

«Подводка для глаз, тени для век и желтая палетка»

«Поэкспериментировала с использованием всего одного цвета»

«Голубые тени для век + голубые глаза. Думаю, у меня все прекрасно получилось»

Мерцающий пурпурно-розовый

«Сегодня веселые веснушки»

«Немного белого макияжа и гель для бровей»

«Попробуйте комбинацию дымчатых глаз и нюдовых губ»