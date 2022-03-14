15+ девушек сделали макияж, которому позавидуют даже крутые стилисты
Не только визажисты умеют профессионально наносить макияж, многие девушки справляются с этой задачей ничуть не хуже. Для того чтобы выглядеть как с обложки журнала, порой вовсе не обязательно заканчивать какие-нибудь специальные курсы. Всю полезную информацию сегодня можно запросто найти в сети, главное в этом деле — практика.
Мы в AdMe.ru обратились к пользовательницам сети, которые хвастаются своим крутым макияжем на весь интернет.
«Я прилепила на щеки маленькие наклейки в форме сердечек, прошлась по ним бронзатором и коричневыми тенями, а потом просто сняла их»
«Впервые использую 3D-элемент, мне очень нравится, как получилось!»
«Попробовала макияж с новым трендом „сердечко“»
«Я не профессионал, но горжусь своим макияжем»
«Я нарисовала стрелки с открытыми глазами»
«Лунный макияж — мой любимый»
«Обожаю эту лесную зелень»
«Повеселилась с красочным макияжем»
«Красные губы — это мое»
«Я заставляла своего парня фотографировать до тех пор, пока не удовлетворилась результатом»
«Простой повседневный гламур»
«Подводка для глаз, тени для век и желтая палетка»
«Поэкспериментировала с использованием всего одного цвета»
«Голубые тени для век + голубые глаза. Думаю, у меня все прекрасно получилось»
Мерцающий пурпурно-розовый
«Сегодня веселые веснушки»
«Немного белого макияжа и гель для бровей»
«Попробуйте комбинацию дымчатых глаз и нюдовых губ»
А вы всегда краситесь сами или в особых случаях предпочитаете все-таки воспользоваться услугами профессиональных визажистов?
Фото на превью emonyma / Reddit
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