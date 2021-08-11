15 девушек решились сменить цвет волос. И результат можно описать словами: «Вот это да!»

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Многие из нас хоть раз в жизни задумывались о том, чтобы сменить цвет волос. Это недорогой и эффективный способ кардинально поменять имидж. Плюс, если результат не обрадует, всегда можно вернуться к предыдущему цвету — чего не сделаешь, например, после стрижки.

Героини нашей сегодняшней подборки восторженно ахнули, увидев обновленную версию себя в зеркале, и мы в AdMe.ru отлично их понимаем. И сами теперь задумались о подобном эксперименте.

Новая стрижка и цвет. И кудрявая челка на удачу

«Решила перейти на темную сторону»

«Планировала работать пилотом, но вместо этого преподаю летный инструктаж. И тут мои волосы могут быть такого цвета, какого я захочу!»

«Я решила, что пора попробовать кое-что повеселее!»

«Перекрасила волосы в ярко-красный»

«Решила покрасить волосы, и случайно получилось на несколько оттенков темнее планируемого»

«Годами я красила волосы в темный цвет. А сегодня я платиновая блондинка!»

«Полностью перекрасила волосы и немного подстригла. Это вышло намного удачнее, чем я предполагала»

«Из яркой брюнетки я стала очень светлой блондинкой»

«Из черного в розовый за 8 часов! Обожаю свои аниме-волосы»

«Мои волосы довольно сильно изменились»

«Перешла с зеленого цвета волос на... розово-голубой»

«Захотела попробовать кое-что новое»

И твое лицо просто засияло! © tlilz / Reddit

«Решилась покрасить волосы в яркий цвет. И он получился по-настоящему прекрасным»

«Пару недель назад мне посоветовали сменить цвет волос... И вот что вышло. Я сохранила всю длину»