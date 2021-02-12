15+ девушек показали, как они красятся. И кое-какие идеи мы точно возьмем на вооружение

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В наши дни уже спокойно можно выйти на улицу с «неодетым» лицом и наносить макияж только по особо торжественным случаям или под настроение. Но каждый раз мы встаем перед выбором: накраситься как обычно или попробовать что-нибудь новенькое — к примеру, накладные ресницы, красные тени или подводку в стиле «кошачий глаз».

После просмотра фото, которыми поделились пользователи Reddit, мы в AdMe.ru уже подумываем, а не повторить ли нам некоторые из этих образов.

«Сегодня я наконец-то вдохновилась на макияж»

«Ярко и весело. К весне готова!»

«Я почти готова поверить, что это мои настоящие брови и губы»

«Я никогда не подкрашиваю глаза розовым, но сегодня решила использовать карандаш для губ в качестве подводки. Готовлюсь ко Дню святого Валентина»

До и после этого яркого солнечного макияжа

Сила накладных ресниц

«Думаю, что красные тени делают карие глаза гораздо ярче»

«Я редко крашусь. Но сегодня у меня свидание»

Рискнули бы попробовать графичные белые стрелки?

«На этот образ меня вдохновила Меган Фокс»

«Мой простой повседневный макияж»

«Как я красилась 4 года назад — как я крашусь сейчас»

«Нежный и романтичный образ в тон моей футболке»

Только посмотрите: совсем другие глаза после макияжа

«Пришлось краситься левой рукой, потому что у меня болело правое запястье. Но вроде вышло неплохо»

«Я сделала свадебный макияж подруге, и он продержался 12 часов. И это в тропической стране»

«Только что получила давно заказанную через интернет палетку теней. Сделала с ней 4 разных образа»

«Я впервые попробовала нанести однотонные тени и вполне довольна результатом»

«Я сделала прическу и макияж в стиле 40-х для ужина с семьей моего парня»

Японский и американский стили макияжа

«Длина ресниц имеет значение! Мне особенно нравится, как они помогают подчеркнуть мой „кошачий глаз“»