15+ девушек показали, как они красятся. И кое-какие идеи мы точно возьмем на вооружение
В наши дни уже спокойно можно выйти на улицу с «неодетым» лицом и наносить макияж только по особо торжественным случаям или под настроение. Но каждый раз мы встаем перед выбором: накраситься как обычно или попробовать что-нибудь новенькое — к примеру, накладные ресницы, красные тени или подводку в стиле «кошачий глаз».
После просмотра фото, которыми поделились пользователи Reddit, мы в AdMe.ru уже подумываем, а не повторить ли нам некоторые из этих образов.
«Сегодня я наконец-то вдохновилась на макияж»
«Ярко и весело. К весне готова!»
«Я почти готова поверить, что это мои настоящие брови и губы»
«Я никогда не подкрашиваю глаза розовым, но сегодня решила использовать карандаш для губ в качестве подводки. Готовлюсь ко Дню святого Валентина»
До и после этого яркого солнечного макияжа
Сила накладных ресниц
«Думаю, что красные тени делают карие глаза гораздо ярче»
«Я редко крашусь. Но сегодня у меня свидание»
Рискнули бы попробовать графичные белые стрелки?
«На этот образ меня вдохновила Меган Фокс»
«Мой простой повседневный макияж»
«Как я красилась 4 года назад — как я крашусь сейчас»
«Нежный и романтичный образ в тон моей футболке»
Только посмотрите: совсем другие глаза после макияжа
«Пришлось краситься левой рукой, потому что у меня болело правое запястье. Но вроде вышло неплохо»
«Я сделала свадебный макияж подруге, и он продержался 12 часов. И это в тропической стране»
«Только что получила давно заказанную через интернет палетку теней. Сделала с ней 4 разных образа»
«Я впервые попробовала нанести однотонные тени и вполне довольна результатом»
«Я сделала прическу и макияж в стиле 40-х для ужина с семьей моего парня»
Японский и американский стили макияжа
«Длина ресниц имеет значение! Мне особенно нравится, как они помогают подчеркнуть мой „кошачий глаз“»
А вам нравится экспериментировать с косметикой? Какой образ у вас самый любимый?
Фото на превью girlfriend2007scape / reddit
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